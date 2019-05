Macchina per caffè: come sceglierla

editato in: da

In casa non possiamo più farne a meno. La macchina del caffè va scelta con cura, in quanto si tratta di un apparecchio che ci consentirà di regalarci un momento di pausa, un dopo pranzo e una colazione gustosa e tipicamente italiana. Ma come scegliere la macchinetta espresso migliore per noi? Verso quali modelli va orientato il nostro acquisto? Vediamolo subito!

Macchinetta espresso a capsule

La macchinetta espresso a capsule è una delle scelte che va per la maggiore. Il successo di questa tipologia di preparazione del caffè è dovuto all’aroma, alla crema ed al gusto che si ottiene usando le capsule monodose.

Per chi ama il buon caffè, con un sapore del tutto simile a quello del bar, acquistare una macchina di questo tipo è la scelta migliore.

Tra le più apprezzate troviamo la Nespresso, Lavazza A modo Mio e quelle De Longhi. In commercio si trova un’ampia scelta di modelli, in varie misure, dalle più compatte per chi non ha molto spazio alle più accessoriate.

Se il costo delle capsule ti intimorisce, non devi preoccuparti: puoi acquistare quelle compatibili con i marchi più famosi, disponibili a prezzo accessibile sia sul web che nei supermercati. Inoltre molto spesso i marchi ufficiali attivano promozioni con sconti interessanti.

Macchinetta espresso a cialde e macinato

Sebbene il successo delle macchine con sistema a capsule sia grande e non accenni a diminuire, le macchinette “tradizionali” che utilizzano il macinato o le cialde di carta non sono sparite dal commercio, anzi.

Per venire incontro alle varie esigenze dei consumatori, esistono macchinette per caffè espresso che uniscono questi due metodi e che, cambiando solamente l’adattatore, possono fare un ottimo caffè sia con il tradizionale macinato, sia con le cialde in carta.

Si tratta di modelli molto versatili, in grado di preparare anche cappuccini grazie all’apposito beccuccio per il vapore, tisane, thè e infusi.

Rispetto alle capsule, le cialde e il macinato costano decisamente meno e sono reperibili ovunque. Si tratta, quindi, di una scelta ideale per chi vuole andare sul sicuro.

Infine, ti segnalo che esistono anche le macchinette dotate di macina caffè in grani, che lo polverizzano sul momento e ti regalano un aroma difficilmente replicabile con altri sistemi.

Macchine per caffè con macinatura dei grani

Sono quelle che, personalmente, preferisco in assoluto. Il loro costo è decisamente più elevato rispetto ai modelli precedenti, ma viene facilmente ammortizzato entro pochi mesi (a seconda dei consumi di caffè in famiglia) grazie al risparmio dovuto all’acquisto di caffè macinato o in grani, decisamente più conveniente rispetto all’acquisto di cialde o capsule.

Inoltre la trovo una scelta eco-sostenibile in quanto, per la preparazione del caffè, la macchinetta a grani non produce scarti che non siano naturali: solo fondi di caffè che possono essere gettati nei rifiuti organici o essere riciclati per creare un ottimo terriccio per il giardino o l’orto.

Macchina del caffè: a cosa prestare attenzione

Dopo aver scelto il sistema (capsule, cialde, macinato, in grani) bisogna prestare attenzione ad alcune caratteristiche, che fanno la differenza tra un modello e un altro. Ecco un elenco:

Consumo energetico: visto che si tratta di un apparecchio che viene utilizzato molto spesso, occorre prestare attenzione al consumo energetico. Tra gli elementi da considerare troviamo la quantità di tempo impiegata per raggiungere la temperatura ideale dell’acqua, la classe energetica e la possibilità di spegnimento automatico in caso di non utilizzo.

Presenza di cappuccinatore: se ami il cappuccino, il latte macchiato e il latte bianco con la schiuma come al bar, non puoi fare a meno del beccuccio per il vapore.

Costo cialde e compatibilità: prima di comprare la macchinetta, fai un conto sul costo medio di ogni cialda e verifica la presenza di cialde compatibili per il modello che intendi acquistare.

Pulizia: per rendere più igienica e più veloce la pulizia dell’apparecchio, sono preferibili i modelli con cassetto estraibile o griglia removibile. Inoltre è sempre indicato preferire una macchinetta che abbia lo scomparto dell’acqua removibile. In questo modo pulirla sarà un gioco da ragazzi.

Facilità di manutenzione: le macchinette elettriche per il caffè sono comodissime e ti fanno risparmiare molto tempo. Tieni presente, però, che periodicamente necessitano di manutenzione da parte di professionisti del settore. Prima di scegliere il modello più adatto alle tue esigenze, assicurati che la macchinetta sia semplice da pulire perché, periodicamente, potresti dover svolgere delle piccole attività di manutenzione per risparmiare sui costi di assistenza (che sono altissimi).