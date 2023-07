LUNA 4 Body: la spazzola Foreo che massaggia, idrata e contrasta la cellulite

Fonte: iStock FOREO LUNA 4 Body, la spazzola corpo in silicone drenante e purificante

Sogni un momento di relax sotto la doccia e una pelle morbida, pulita, idratata e soda? È ora di dar vita ad un nuovo rituale di bellezza e benessere sotto la doccia o in vasca da bagno con FOREO LUNA™4 body, la nuova spazzola sonica massaggiante per il corpo di Foreo.

L’azienda svedese Foreo non ha bisogno di presentazioni perché ha già conquistato il mondo con prodotti per la bellezza e il benessere da svolgere in casa in modo semplice e veloce ma dai risultati garantiti, con una particolare attenzione al design e alla sostenibilità.

Dopo le celebri spazzole viso, ecco l’evoluzione della tua routine corpo grazie all’innovativa spazzola sonica FOREO LUNA™4 body, ora disponibile a un prezzo mai visto grazie all’Amazon Prime Day.

Che cos’è una spazzola sonica

La normale esfoliazione o detersione della pelle del corpo non rimuove in modo efficace e profondo tutte le impurità: il potere del massaggio sonico della spazzola FOREO LUNA™4 body è in grado di arrivare più in profondità rispetto ad uno scrub o ad una spazzola per il corpo tradizionale, rimuovendo fino al 99,5% di impurità e cellule morte. Realizzata con punti di contatto in silicone, risulta essere 35 volte più igienica rispetto alle tradizionali setole in nylon.

Come funziona

Bagna il corpo e applica il tuo detergente preferito: ti basterà premere il tasto di avvio e regolare l’intensità del massaggio T-Sonic™ con i pulsanti + e – mentre passi delicatamente il dispositivo sul corpo con movimenti circolari.

Benefici

Attraverso le 8 intensità di pulsazioni T-Sonic™ , il gentile massaggio di LUNA™4 body apporta numerosi benefici per il corpo e per il tuo benessere psicofisico.

Primo tra tutti, contrasta la formazione dei peli incarniti dovuti all’accumulo di cellule morte che spesso inspessiscono l’epidermide, liberando la pelle anche da sebo e batteri che si annidano nei follicoli piliferi. Per questo, la spazzola LUNA™4 body è in grado di migliorare notevolmente anche la fase di depilazione rendendola più efficace e duratura.

Il massaggio stimola la microcircolazione, riduce l’aspetto della pelle a buccia di arancia e aiuta a distendere gli accumuli adiposi. Le pulsazioni dilatano temporaneamente i pori rendendo la pelle più ricettiva nei confronti dei trattamenti cosmetici; preparare adeguatamente la pelle migliorerà quindi l’assorbimento dei prodotti utilizzati post doccia come le creme e gli olii, fornendo un’azione d’urto contro gli inestetismi.

Dopo il trattamento la pelle risulta subito più elastica e tonica, contrastando quella che in gergo viene chiamata “pelle di pollo”, ossia quella che in medicina viene chiamata cheratosi pilare.

Ultimo ma non per importanza, il massaggio delicato e la forma ergonomica in grado di accarezzare tutti i contorni del corpo, regalano un piacevole momento di relax sciogliendo i punti di tensione muscolare ed aiutando ad eliminare le tossine accumulate.

Il tuo rituali di bellezza in un oggetto di design

LUNA™4 body è stata studiata con un design minimal svedese e smart, pratica da utilizzare anche in viaggio. Presenta una testina adattabile ed una carica USB che permette oltre 300 utilizzi. Attualmente è disponibile in 3 colorazioni: Evergreen, Lavander e Peach Perfect.

Puoi scegliere il colore più indicato per la palette del tuo bagno e abbinare la spazzola sonica ai i tuoi attrezzi di bellezza – a differenza delle antiestetiche spazzole in nylon che nel tempo si anneriscono e rovinano.

Buono a sapersi

Foreo fornisce la sua LUNA™4 body comprensiva di cavo di ricarica USB, guida rapida e manuale d’uso. La garanzia è di 2 anni.

