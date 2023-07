L’oreal SteamPod e GHD: fino al 40%. Solo per un tempo limitato

Fonte: iStock Sconti Amazon Prime Day: GHD o L'oreal SteamPod, scegli la tua nuova piastra e regalati un look da red carpet

L’oreal Steampod o GHD? Questo è il dilemma. Con gli Amazon Prime Day puoi approfittarne per scegliere la tua piastra per capelli preferita con uno sconto davvero strepitoso.

Se non sai su quale orientarti, ti capiamo: L’oreal Steampod e GHD sono sicuramente due delle migliori piastre per capelli in commercio, raccomandate anche dai più esperti hair stylist end esperti del capello.

Vediamone ne affinità e le differenze e poi fai la tua scelta, ma fallo in fretta: la possibilità di acquistare le piastre scontate fino al 40% durante gli Amazon Prime Day dura ancora per poco!

Piastre capelli L’oreal Steampod

SteamPod 3.0 by L’Oréal Professionnel

SteamPod 3.0 by L’Oréal Professionnel è una piastra professionale a vapore brevettata di nuova generazione che sfrutta il potere e la morbidezza del vapore per creare ogni tipo di look. Il vapore rende lo styling meno dannoso per il capello fino al 91% rispetto ad una piastra tradizionale, rispettandone la fibra ed esaltando la naturale lucidità del capello. Il vapore protegge anche i capelli colorati e trattati, per un risultato ordinato, disciplinato e naturalezza anche sui capelli più indomabili.

Se sei già fan di SteamPod e hai amato la SteamPod 2.0, ora è l’occasione giusta per passare a SteamPod 3.0. Il design più leggero e sottile la rendono perfetta per creare il tuo hairstyle senza fatica e con il cavo lungo e rotante a 360° puoi posizionarti dove vuoi per lavorare al meglio sui tuoi capelli senza impedimenti. Il serbatoio integrato è utile per portarla in viaggio con te più comodamente e realizzare un liscio perfetto o morbide onde dove vuoi tu.

Prezzo bomba, in offerta a 193,99 €

SteamPod 4.0 by L’Oréal Professionnel

Cerchi un alto livello di prestazioni e un’unica soluzione per tutte le problematiche dei tuoi capelli?

SteamPod 4 è la prima styler professionale all-in-one a tecnologia a vapore, brevettata da L’Oréal Professionnel.

Con SteamPod4 porti il tuo styling ad un livello superiore: potrai realizzare qualsiasi look su qualsiasi tipologia di capello. Assicura fino al 95% di danni in meno a seguito di test strumentali, garantendo look duraturi anche in condizioni estreme e capelli disciplinati.

Le piastre in ceramica sono più ampie per permettere di avvicinarsi fino al 30% in più alle radici per dei capelli per realizzare un liscio perfetto dalle radici alle punte, complice il flusso continuo di vapore secco (0,8g/min).

SteamPod 4 include un set di 3 pettini pensati per garantire un’omogenea diffusione del vapore, delle placche termo-protettive e una custodia da viaggio resistente al calore.

Regalati uno styling come dal parrucchiere quando vuoi tu e approfitta dell’offerta: solo per oggi a soli a 284,05 €.

Piaste capelli GHD

GHD Gold Styler

La piastra per capelli GHD Gold Styler è caratterizzata da dual zone technology, che, grazie ai sensori del calore di nuova generazione, uno in ogni lamella, permette di controllare la temperatura ideale per il tuo styling – che non supera mai i 185°C – ma assicurando prestazioni elevate su ogni tipologia di capelli. Le lamelle sagomate e basculanti rendono semplice e veloce la piega, anche sui capelli lunghi ed extra lunghi. Parola d’ordine: versatilità.

Il un fusto arrotondato è perfetto per realizzare ricci molto definiti oppure onde super naturali.

Hai sempre paura di uscire di casa e aver lasciato la piastra accesa? GHD ha pensato a te con la funzione sleep mode automatica che spegne la styler dopo 30 minuti di inutilizzo. Comodo no? Oggi la puoi avere a soli 149,99 €!

GHD Platinum + styler

Sai perché viene chiamata la piastra intelligente?

La GHD Platinum+ styler è caratterizzata dalla rivoluzionaria tecnologia ultra-zone che è in grado di riconoscere le esigenze dei tuoi capelli e regolarsi di conseguenza. Questo perché riconosce lo spessore dei tuoi capelli e Led in una sola passata adatta il calore delle lamelle. I sensori infinity monitorano il calore 250 volte al secondo, garantendo un’esperienza di styling personalizzata.

Un’esperienza di alta qualità, come dal parrucchiere, garantendo la massima protezione dei tuoi capelli! Oggi può essere tua a 199,99 €.

Offerte piastre capelli low budget

Gli Amazon Prime Day sono l’occasione perfetta per acquistare la tua nuova piastra e dare una svolta ai tuoi look. Ci sono molte opzioni a prezzi davvero convenienti, senza rinunciare ad ottime performance e capelli effetto wow.

Bellissima Imetec è un brand storico per la cura dei capelli. Il rivestimento in ceramica garantirà la massima protezione al capello, anche ad alte temperature. Se vai di fretta, sappi che è dotata di riscaldamento rapido. Ora a solo 35,99 €!

Remington, oltre a realizzare phon di altissimo livello, realizza ottime piastre, come questa. Stesso prezzo della Bellissima, a te l’ardua scelta.

Mentre viaggi non vuoi rinunciare al tuo liscio perfetto? Ecco una piastra compatta e senza fili: dove vuoi, quando vuoi, a soli 18,70 €. Da prendere al volo.

Tornato di gran moda, sta spopolando su TikTok il ferro arricciacapelli anni 2000. Effetto Shakira in pochi minuti. Compreso nel kit un guanto, 2 clip e un pettine. Tutto a soli 32,48 €!

Informazioni utili per un corretto utilizzo della piastra

Quando si utilizza una piastra per capelli, è importante prendere alcune precauzioni per proteggere i capelli. Ecco alcuni suggerimenti:

Protezione termica: prima di utilizzare la piastra, applicare un prodotto protettivo termico sui capelli per ridurre i danni causati dal calore. Puoi approfittare dei Prime Day per acquistarne uno in abbinata alla tua nuova piastra.

Temperatura appropriata: regolare la temperatura della piastra in base al proprio tipo di capelli. I capelli più sottili richiedono temperature più basse rispetto ai capelli spessi e crespi. In generale, meglio non superare i 185 gradi.

Capelli asciutti: assicurarsi che i capelli siano asciutti prima di utilizzare la piastra. L’uso di una piastra su capelli bagnati può causare danni.

Sezioni piccole: dividere i capelli in sezioni più piccole per ottenere risultati migliori. Ciò aiuta a garantire che la piastra raggiunga tutti i capelli.

Movimenti fluidi: quando si passa la piastra attraverso i capelli, fare movimenti fluidi non fermarsi su una sezione per troppo tempo per evitare di bruciare i capelli.

Idratazione: idratare i capelli regolarmente con prodotti specifici per capelli danneggiati o secchi per mantenere l’aspetto sano e lucente.

