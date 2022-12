Il lip gloss di Kate Middleton costa solo 20 euro, ed è perfetto per il beauty look delle feste

Fonte: IPA Il lip gloss di Kate Middleton

Elegante e raffinato, dona appena un tocco di colore e permette alle tue labbra di brillare: stiamo parlando del lip gloss preferito da Kate Middleton, un must have di cui sicuramente non potrai più fare a meno. Costa solo 20 euro, ma ne basta pochissimo per regalare al tuo viso un’aria più luminosa e per avere labbra idratate a fondo, tutte da baciare. Scopriamo qual è il prodotto miracoloso amato persino dalla Principessa del Galles.

Clarins, il lip gloss di Kate Middleton

Un po’ per motivi di protocollo, che impone colori neutri e non troppo vistosi, un po’ perché da sempre amante di un make up più naturale, Kate Middleton è il perfetto esempio di eleganza ed equilibrio: con pochi gesti di bellezza, può sfoggiare sempre un look raffinato adatto ad ogni occasione. Per le labbra, la sua scelta è quasi sempre quella di lasciarle del loro colore naturale, aggiungendo solo un po’ di luminosità: il suo alleato è il lip gloss di Clarins, un segreto che la moglie di William custodisce gelosamente… nella sua pochette!

Lip gloss Clarins L'alleato di bellezza di Kate Middleton, ad un prezzo super

Il Natural Lip Perfector di Clarins è molto più di un lucidalabbra: grazie alla sua formulazione ricca di ingredienti naturali, aiuta a rimpolpare le labbra e le idrata a fondo, proteggendole dal sole e dagli agenti atmosferici. Contiene infatti burro di karitè, dalle proprietà nutrienti e riparatrici che migliorano visibilmente la texture delle labbra già dai primissimi utilizzi, lasciandole più morbide ed evitando che si screpolino facilmente. Inoltre è arricchito con estratti di mango selvatico, che apportano preziosissime vitamine antiossidanti e numerosi sali minerali. L’effetto è un nutrimento intenso per tutta la giornata, che renderà le tue labbra a prova di bacio.

Il lucidalabbra Clarins, mai più senza!

Se ami un make up semplice e raffinato proprio come Kate Middleton, il lip gloss di Clarins è senza dubbio la scelta giusta: lascia le tue labbra lucide e morbidissime per molte ore, aggiungendo giusto un tocco di colore per renderle più vivaci ed esaltarne la loro bellezza naturale. La nuance Rose Shimmer, la più delicata della gamma Clarins, è proprio quella più amata da Kate. È l’ideale per le feste, dal momento che dona quella luminosità in grado di farti splendere davanti a tutti, regalando al tuo sorriso una marcia in più.

Ma lo puoi usare praticamente in ogni occasione: è elegante e non troppo impegnativo, ottimo anche per andare in ufficio o solo a fare la spesa. D’altra parte, anche Kate Middleton lo ha sempre con sé e in diverse situazioni lo ha sfoggiato in pubblico per un veloce ritocco. Il suo finish brillante, un profumo gradevole e delicato e una formulazione vellutata, che si stende facilmente (grazie anche all’applicatore angolare), sono i punti di forza del lucidalabbra di Clarins, che molte utenti hanno già provato con grande soddisfazione.

Una volta applicato, non devi far altro che lasciarlo asciugare per qualche minuto e avrai delle labbra meravigliose, dall’effetto bagnato. E il prezzo? Costa poco più di 20 euro, ma dura tantissimo: con una semplice passata, le labbra si illuminano e rimangono idratate a lungo, per tutta la giornata. Inoltre, con i suoi ingredienti naturali, il lip gloss le protegge efficacemente dalla secchezza e le ringiovanisce.

Lip gloss Clarins Il lucidalabbra perfetto in ogni occasione, per un make up discreto e raffinato