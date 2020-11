Lingerie per stare in casa: 5 must have a meno di 50 euro

editato in: da

La lingerie è la nostra seconda pelle e come tale ci dobbiamo stare bene dentro. Ma attenzione comodità non è mai sinonimo di trascuratezza. E lo stare per la maggior parte del tempo in casa non deve diventare la scusa per indossare solo tute, pigiamoni e vestaglie di flanella (anche se qualche volta possono rappresentare dolci coccole).

Dobbiamo imparare a valorizzarci e a trasformare i nostri eventuali difetti in punti di forza, prima di tutto per noi stesse e poi anche per chi ci sta accanto, cominciando dall’intimo. Bastano davvero 3 facili accorgimenti e 5 pezzi forti (a meno di 50 euro) da tenere nel cassetto per raggiungere i nostri scopi.

Reggiseno color carne

Invisibile, versatile, adattabile ad ogni evenienza, il reggiseno color carne (con slip coordinati) è un vero e proprio passepartout. Potete sfruttarlo di giorno o indossarlo durante una cena romantica in casa: di certo non sfigurerete. Il modello va scelto in base al proprio décolleté, facendo ben attenzione alla misura. Un modello facile da indossare è quello proposto da Lovable nella linea Basic Micro, con ferretto, in microfibra e chiusura a gancio. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Reggiseno in pizzo nero

Il reggiseno nero è un vero e proprio must have per accendere l’atmosfera. Elegante, raffinato, rock quanto basta, potete sbizzarrirvi con forme e fantasie. Il modello che propone Wonderbra è decisamente accattivante. Coppe dal taglio basso con imbottitura graduale per una straordinaria scollatura a tuffo, interessante la sovrapposizione del pizzo nero a disegni floreali alla coppa bianca.

Vestaglia in seta o raso

Quanto è bello accoccolarsi la sera sul divano a guardare abbracciati la vostra serie preferita. Ma quanto sarebbe più bello farlo, indossando una vestaglia in seta o in raso, morbida al tatto, magari con qualche inserto in pizzo. Colori, lunghezza, fantasia, fate voi. Beauty UU presenta un modello molto interessante, in raso, in varie tonalità. Il taglio a kimono la rende perfetta per qualsiasi taglia, mentre le ampie maniche danno un’ottima libertà di movimento delle braccia. La cintura in vita e le tasche la rendono un indumento molto pratico e l’orlo in pizzico dona un tocco di femminilità. La vestaglia è un capo indispensabile, anche se a casa siete da sole, perché quando la indosserete, vi farà sentire subito una diva.

Camicia da notte a sottoveste

Camicia da notte o sottoveste? Entrambe le cose. L’importante è che abbia le spalline sottili, lo scollo importante, qualche dettaglio prezioso e la schiena scoperta, come il modello proposto da Aibrou. Un capo che esalta la femminilità e che accende l’attenzione di chi vi sta accanto (per creare un’atmosfera ancora più romantica, potete scegliere tra questi oggetti). E poi sarà perfettamente coordinata con la vostra vestaglia in seta.

Slip modellante

Pancia piatta e fisico tonico anche se non possiamo andare in palestra? Ancora una volta il segreto sta nella lingerie, basta scegliere il giusto intimo contenitivo che poi è l’ultima vera tendenza in fatto di lingerie. Yamamay propone varie soluzioni tra cui lo Slip Vita Alta Modellante Sculpt che ha anche il reggiseno coordinato.

Le tre regole d’oro

Primo: la lingerie bianca deve essere bianca e quella colorata colorata. Se il bianco perde il suo candore o se i colori stingono e perdono di brillantezza, allora è arrivato il momento di fare shopping.

Secondo: mai e poi mai indossare reggiseno e slip spaiati, a meno che il modello non lo richieda ma sono rarissime eccezioni. Potete ovviare al problema, acquistando insieme al reggiseno due o tre slip coordinati, magari optando modelli diversi tra mutandine, perizoma e culotte.

Terzo: lingerie e abbigliamento devono essere coordinati: vietatissimo indossare un reggiseno nero sotto la camicia bianca e viceversa.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.