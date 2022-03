Impara a cucinare nuovi piatti sani ma buoni, con questi tre libri

Mangiare sano, bilanciato e vario è uno degli obiettivi che ci poniamo, quasi tutti, all’inizio del nuovo anno per poi dimenticarcene troppo presto, un po’ per pigrizia ma soprattutto per mancanza di nuove idee in cucina.

E qui entrano in scena dei validi aiutanti per stimolare la tua creatività tra i fornelli: i libri di cucina sana.

Un menù settimanale vario, colorato e saporito sicuramente ti evita di ricorrere alla pizza surgelata già di martedì sera, ma ti aiuta anche a restare in forma e in salute.

Una sana alimentazione, infatti, ha solo vantaggi per l’organismo perché ti fa sentire energica e rinforza naturalmente il sistema immunitario, per seguirla senza sforzo devi imparare però a cucinare nuovi piatti sani e buoni.

Ricette sane ed equilibrati, i principi base

Per imparare a cucinare in modo salutare devi imparare a sperimentare con ingredienti nuovi e che già usi abitualmente e per farlo hai bisogno di una spinta e di idee che ti aiutino a mixare gli ingredienti.

Un esempio? Lo sai che con i legumi puoi creare tantissime ricette diverse: zuppe, farinate di ceci, polpette con mix di legumi e verdure, mousse, creme per condire la pasta o hummus da mettere su crostini di pane accompagnate dalla verdura.

Insomma, hai veramente l’imbarazzo della scelta su come mixare e trasformare gli ingredienti che già conosci e creare piatti nuovi, saporiti e sani.

Per aiutarti nella creazione del tuo menù settimanale, sano e bilanciato, abbiamo selezionato tre libri di cucina sana che puoi acquistare su Amazon.

Cucina Botanica di Carlotta Perego

Cucina Botanica - trattamento multiuso Un libro di cucina con ricette facili e vegetali

Il primo libro che ti consigliamo è quello del foodblogger Carlotta Perego che riporta come secondo titolo “vegetale, buona e consapevole.

Molto nota su Instagram e YouTube, Carlotta è un’insegnate di cucina vegetale che nel suo libro propone tantissime ricette gustose, facili e originali alla portata di tutti.

Il libro è suddiviso in stagioni dove sono raccolte le ricette in base alla stagionalità degli ingredienti, la vera chicca è la parte introduttiva del libro che da una panoramica sulla cucina vegetale e sugli utensili più utili da avere.

Un libro adatto, quindi, sia agli amanti della cucina, ma anche a chi si sta avvicinando e vuole apprendere le basi.

Viaggio nel corpo umano tra scienza e ricette di Marco Bianchi

Viaggio nel corpo umano tra scienza e ricette Marco Bianchi indaga il rapporto tra alimentazione e corpo umano. 70 ricette da provare

È il libro di Marco Bianchi, divulgatore scientifico e food mentor, che indaga il rapporto tra l’alimentazione e il corpo umano, i benefici di alcuni ingredienti e le frequenze consigliate degli alimenti. In questo libro, i sette “organi” principali del corpo diventano i protagonisti a tavola: il cervello, il cuore, lo stomaco e l’esofago, l’intestino, le ossa e la cartilagine, l’apparato urinario e sessuale e la pelle vengono infatti trattati in modo originale.

In libro contiene 70 ricette con foto e schede di approfondimento.

300 ricette da 300 calorie. Per mangiare sano tutti i giorni e controllare il peso, senza rinunciare al gusto di Ramona De Amicis e Francesca Ghelfi

Offerta 300 ricette da 300 calorie 300 ricette sane e varie per creare menù settimanili bilanciato ed equilibrate

Un libro di divulgazione scientifica che guida in un vero percorso di cambiamento delle abitudini alimentare. Non si tratta di una dieta, ma di ricette bilanciate e sane, ideate proprio con l’obiettivo di allargare i confini alimentari personali e scoprire nuovi abbinamenti, sapori.

Le due autrici si concentrano molto sull’importanza della varietà a tavola e sulle proprietà di tutti i nutrienti.

Interessante e molto utile è la struttura del sommario posto all’inizio del libro che l’indice a chiusura del libro, danno la possibilità di cercare le ricette per tipologia, ma soprattutto per ingrediente.