I più bei libri da regalare alle “piccole donne” di domani

In occasione della Festa della Donna, perché non dedicare un bel pensiero anche alle più piccoline, che saranno il nostro futuro al femminile? E per far loro un regalo davvero azzeccato, non c’è nulla di meglio che un buon libro. È importante, però, scegliere quello giusto: ecco alcune storie stimolanti e curiose, adatte ad ogni fascia di età, per essere sicure di non sbagliare.

Il piacere della lettura, anche per le più piccine

Leggere è un piacere che va coltivato già dalla più tenera età, e per farlo è importante trovare la “chiave” giusta. A volte, i ragazzini vedono i libri solo come fastidiosi obblighi da portare a termine perché costretti dagli insegnanti. E non c’è niente di più sbagliato: la lettura è molto di più, è un vero toccasana per cuore e cervello, ma anche per l’anima. Non significa solamente imparare qualcosa di nuovo e accrescere la propria cultura, bensì è un modo per accendere la curiosità e volare con la fantasia verso mete sconosciute.

Naturalmente, la scelta del libro è fondamentale. Quante volte vi sarà capitato di sentir elogiare una particolare lettura, e poi sorprendervi nel non averla affatto apprezzata come tutti gli altri? Quello che ci colpisce di una storia è assolutamente personale, quindi non esiste un libro giusto universalmente, che possa andare bene ad ogni ragazzina. Ma ci sono letture che effettivamente ci parlano sin nel profondo del cuore, e sono davvero perfette per le “piccole donne” del futuro. Vediamone alcune.

I libri più belli da regalare a una bambina

Esattamente 60 anni fa veniva pubblicato uno dei libri più amati di tutti i tempi, un grande capolavoro di Gianni Rodari. Il suo titolo è Favole al telefono, una splendida raccolta di racconti fantastici e surreali che stimolano la curiosità dei più piccini. Generazioni di bambini sono cresciute viaggiando con la fantasia proprio grazie a queste bellissime favole, e oggi più che mai sono ancora in grado di emozionare e sorprendere. Puoi leggerle alla tua bimba prima di andare a letto, o lasciare che sfogli lei stessa il libro nelle sue prime avventure su carta.

Offerta Favole al telefono Un intramontabile classico di Gianni Rodari, perfetto per le più piccine

Grandi artiste, sportive, scienziate: donne che hanno fatto la storia, i cui nomi rimarranno per sempre un esempio di coraggio e di incredibile determinazione. In Storie della buonanotte per bambine ribelli si racconta la vita di ben 100 personaggi al femminile che hanno cambiato il corso degli eventi. E se la vostra piccola “ribelle” riuscirà ad appassionarsi (cosa fin troppo facile, in realtà!), ci sono altri volumi che l’attendono. Tutti con tante nuove storie di donne che ci insegnano quanto sia importante seguire i propri sogni.

Offerta Storie della buonanotte per bambine ribelli Un tuffo tra le donne che hanno cambiato la storia, raccontate con illustrazioni fantastiche

Già nei primissimi anni di scuola si impara la storia dell’uomo: dalle caverne all’agricoltura, passando per tappe fondamentali che ci conducono sino ai giorni nostri. In questo lunghissimo periodo di tempo, cosa hanno fatto le donne? Per stimolare la curiosità delle giovani lettrici, Storia delle donne compie un viaggio indietro nei secoli guardando agli eventi principali del nostro passato con uno sguardo tutto al femminile.

Offerta Storia delle donne Un viaggio nel tempo alla scoperta dell'importantissimo ruolo delle donne nella storia

Concita De Gregorio ha scritto storie bellissime, e stavolta ha lasciato una splendida testimonianza dedicata a tutte le ragazzine. In Lettera ad una ragazza del futuro, la scrittrice si è concessa un tuffo indietro nel tempo rievocando i suoi anni più acerbi, e nel contempo parlando a tutte le bimbe che diventeranno presto splendide donne. La sua è una vera e propria lettera, lontanissima da ciò che è più convenzionale. Una voce amica che accompagnerà ogni giovane lettrice verso il suo brillante e promettente futuro.

Offerta Lettera ad una ragazza del futuro Un bellissimo messaggio alle giovani donne del domani, da una grandissima scrittrice

Affacciarsi all’adolescenza è sempre molto difficile, e tanti sono i dubbi che non trovano proprio risposta. Che tempesta! 50 emozioni raccontate ai ragazzi vuole proprio fare un po’ di luce sull’oscuro groviglio di sentimenti che questo periodo della vita porta inevitabilmente con sé, raccontando altrettante storie (e introducendo personaggi famosi) per esplorare un mondo fino a quel momento sconosciuto. Un libro molto apprezzato dalle ragazzine che si avvicinano all’età più complicata, e che su Amazon ha raccolto decine di recensioni positive.

Che tempesta! 50 emozioni raccontate ai ragazzi Alla scoperta del groviglio di emozioni dell'adolescenza, con tante storie avvincenti

Ed è sempre durante l’adolescenza che si fanno strada i sentimenti più puri dell’amicizia e dell’amore, della lealtà e della spensieratezza. Il codice delle ragazze è un romanzo avvincente, una storia di amiche condita da un pizzico di mistero, che invoglia a continuare a sfogliare il libro pagina dopo pagina. Ma lasciamo la parola alle giovanissime: tra le recensioni, molti genitori hanno espresso l’entusiasmo delle proprie figlie per questa bellissima avventura, il modo ideale per avvicinarle al fantastico mondo della lettura.

Offerta Il codice delle ragazze Un romanzo avvincente che narra di amore e di amicizia, per ragazzine che vogliono emozionarsi