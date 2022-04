Vorresti il pollice verde? 10 libri sulla cura delle piante per chi è alle prime armi

Una citazione recita: “Parla alle piante con l’amore che hai dentro, le farai crescere di più.” Trovo che sia una frase molto bella, tuttavia l’amore e le tante attenzioni non sono sufficienti per far crescere in modo rigoglioso le nostre piante.

Per curarle al meglio è importante apprendere le loro esigenze ed i loro bisogni. Per esempio, le giuste cure abbinate ad una collocazione errata, possono portare le piante a crescere in modo difforme. Un eccesso di annaffiature invece potrebbe farle marcire. Anche il metodo utilizzato per annaffiare una pianta può essere sbagliato portandola ad un rapido deperimento, come nel caso delle orchidee. Oltre a questo, è importante riconoscere i primi segnali di malattie o insetti che possono danneggiarle.

Nessuno nasce con il “pollice verde”, tantomeno con il “pollice nero”: la cura delle piante è frutto di conoscenze che puoi apprendere con l’esperienza e interessandoti all’argomento. Ecco, quindi, una selezione di 10 libri sul giardinaggio dedicati a chi è alle prime armi.

Libri sulla cura delle orchidee

L’orchidea è una pianta molto affascinante, che regala splendide fioriture anche in pieno inverno. A differenza di quello che si pensa, non è assolutamente una pianta difficile: è però importante conoscere i suoi punti deboli e le attenzioni necessarie per farla fiorire in modo rigoglioso. Se curata nel modo corretto, può regalarti 2 fioriture annue e steli fioriti fino a tre mesi.

Per esempio, lo sapevi che le orchidee temono l’acqua nel colletto? Ne basta una sola goccia per portare la pianta al marciume in pochi giorni. Se hai provato più volte a tenere un’orchidea in casa con scarsi risultati, è arrivato il momento di dedicarsi alla lettura di libri sulla cura delle orchidee.

Libri sulla cura delle piante da interno

Se invece sei in cerca di un libro più generico dedicato alla cura delle piante da interno, ecco la guida che potrebbe fare al caso tuo. Questa guida pratica illustrata ti aiuterà, passo per passo, a creare un terrario per succulente e a fornire il giusto supporto alle piante. Inoltre, contiene oltre 175 schede botaniche dettagliate, con cenni culturali e istruzioni per la cura fornite da esperti.

Libro sulla semina, innesti e talee

Le talee sono il modo più semplice ed economico per riprodurre numerose piante partendo da un semplice rametto. Tuttavia, non sempre è semplice riprodurre una pianta con questo sistema. Questo libro offre una guida alla moltiplicazione delle piante per orto, giardino e appartamento.

Diario di un’aspirante pollice verde

Contiene anche una lista di “piante facili” il libro “Diario di un’aspirante pollice verde”. Questo libro è un vero e proprio manuale per imparare a coltivare con successo le tue piante da interno, offrendoti una buona conoscenza delle nozioni fondamentali.

Piante in casa. Scelta, cura e coltivazione

Questo libro risulta essere molto completo per chi si avvicina per la prima volta alla cura delle piante della casa. Una delle informazioni primarie da conoscere infatti, è la scelta corretta delle piante da collocare nell’ambiente che vorresti destinargli: è sbagliato acquistare prima una pianta, senza sapere dove posizionarla. Il procedimento corretto è quello di trovare un angolo della casa che vorresti abbellire con una piantina e, solo successivamente, trovare la pianta ideale per quella collocazione. Imparare a scegliere le varietà più adatte a ciascun ambiente e riuscire a mantenerle in salute sarà semplice grazie alle numerose schede contenute in questo libro.

Come non uccidere le piante

Il titolo è senza dubbio ironico e potrebbe essere il regalo perfetto per una persona con il “pollice nero”. Scritto da una fiorista, che ha appreso le giuste tecniche di coltivazione delle piante lavorando nel suo negozio, questo libro ti insegnerà il luogo migliore in cui posizionare le piante, ogni quanto annaffiarle, la giusta esposizione e temperatura adatta per numerose specie.

Libro su cactus e succulente

Anche le piante grasse, chiamate anche succulente, necessitano di una guida specifica dedicata solo alla loro cura. Le piante grasse, infatti, hanno bisogni spesso totalmente diversi dalle altre piante verdi. Non solo in termini di annaffiatura e temperatura, ma soprattutto per quello che riguarda la concimazione e la scelta del terriccio ideale. Questa guida contiene consigli per la scelta, coltivazione, disposizione e cura di oltre 200 piante succulente.

Libro su erbe aromatiche e piante medicinali

Anche le erbe aromatiche, spesso coltivate in piccoli vasetti per essere utilizzate nelle più svariate preparazioni culinarie, necessitano delle giuste cure per crescere in modo sano e rigoglioso. Questa guida pratica, oltre a contenere consigli sulla crescita e cura delle piante aromatiche, contiene ricche schede con i benefici che queste piante possono apportare al corpo e indicazioni su come preparare infusi, oli, decotti e ricette per alleviare alcuni disturbi della salute.

La giungla in casa

Vuoi circondarti di piante verdi? Questo libro ti fornirà il bagaglio di competenze necessarie per prenderti cura delle tue piante e imparare dove collocarle, come propagarle, come trovare il giusto vaso e tanto altro ancora. ma non solo: questo libro ti aiuterà anche a abbinarle al meglio, per ottenere un risultato armonioso.

L’enciclopedia del verde

Il libro “L’enciclopedia del verde” è probabilmente quello più completo ed è adatto a chi vuole ottenere consigli sia per piante da interno che per piante da giardino. Questo volume, infatti, spazia dagli alberi ornamentali alle rose, dalle perenni alle piante grasse e spiega come far crescere rigogliose le piante aromatiche e come avviare un orto offrendo anche consigli su clima e fertilizzanti da utilizzare. Inoltre tratta le principali malattie dei parassiti più diffusi.