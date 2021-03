Libri da colorare per adulti da acquistare online

editato in: da

Colorare è sempre stata considerata un’attività da bambini, ma negli ultimi anni si è diffusa sempre di più come distrazione anche per gli adulti. Esattamente come avviene per i più piccoli, infatti, aiuta a sprigionare tutta la propria creatività e a svagarsi, con notevoli effetti benefici per la mente, sempre così impegnata.

Per questo motivo negli ultimi anni l’arte-terapia e i libri da colorare per adulti sono diventati sempre più diffusi, per i benefici che sono in grado di dare nel migliorare – nel loro piccolo – la qualità della vita.

Ormai ne esistono di tutti i tipi, dai Mandala a quelli che raffigurano paesaggi naturali o animali. Ne abbiamo selezionati cinque, divisi per categoria.

Per chi ama gli animali

Per chi ai disegni astratti preferisce qualcosa di familiare e rassicurante, i libri con animali da colorare sono la soluzione ideale. In circolazione ce ne sono tantissimi, da quelli che raffigurano le bestie più selvagge e esotiche a quelli che invece rappresentano teneri gattini.

Irriverenti/per chi è arrabbiata

Ognuno sceglie di sfogarsi e scaricare la tensione come preferisce. C’è chi vorrebbe prendere a pugni un sacco e chi invece opta per qualcosa di più creativo. In questo secondo caso, i libri da colorare sono perfetti, specie quelli creati appositamente per chi vuole sdrammatizzare le piccole sfortune quotidiane, colorando qualche frase simpatica e ironica. Perché in fondo farsi una risata è sempre la soluzione migliore.

Per chi ama i fiori

Fin da piccoli impariamo a disegnare e colorare campi fioriti, margherite policromatiche e ogni genere di pianta. Niente come i fiori e la natura sprigiona un senso di pace e di vita. E per questo esistono degli album da colorare interamente dedicati ai fiori. Unica regola: non ci sono regole, proprio come da bambini.

Per chi ama viaggiare

Nell’ultimo anno viaggiare è stato quasi impossibile, ma questo non significa che non ci si possa spostare con la mente in luoghi esotici e paradisiaci, almeno per qualche ora, giusto il tempo di ricaricarsi. Per estraniarsi e sentirsi un po’ in vacanza ci sono tanti libri da colorare che ritraggono ogni tipo di paesaggio, da quelli più selvaggi a quelli più rilassanti.

Per rilassarsi (Mandala)

Già agli inizi del ‘900 uno dei padri della psicoanalisi, Carl Gustav Jung, aveva riconosciuto i benefici del disegno per la salute, in particolare dei Mandala, le immagini circolari spirituali induiste e buddhiste, su cui scrisse ben 4 saggi. Il tipo di disegno e la concentrazione che richiede, infatti, aiutano a focalizzarsi sul qui e ora, portando effetti benefici sulla mente, che si distende e si rilassa.