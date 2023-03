Letizia di Spagna, 50 anni e un viso radioso. Il suo segreto di bellezza che puoi avere anche tu

Fonte: IPA Il segreto di bellezza di Letizia di Spagna

Avere una pelle radiosa e priva di imperfezioni sembra un miraggio, soprattutto con l’età che avanza: i segni del tempo sono inevitabili, ma possiamo ancora contrastarli con un rimedio miracoloso. È quello che utilizza anche Letizia di Spagna, sempre bellissima in ogni occasione. Nonostante i suoi 50 anni, ha un viso luminoso e una pelle meravigliosa. Qual è il suo ingrediente segreto? Scopriamolo insieme.

Il siero antirughe più amato da Letizia di Spagna

Impossibile non amare la naturalezza di Letizia Ortiz, che già da qualche anno mostra con orgoglio i suoi capelli bianchi senza tingerli: lo stesso vale per la pelle del viso, che pur radiosa e compatta, non sembra essere opera di botulino o chirurgia estetica. La Regina di Spagna preferisce affidarsi ad un prodotto quasi miracoloso, che rende la pelle più elastica e luminosa senza bisogno di far ricorso a trattamenti estetici. Di che cosa si tratta? Il suo segreto di bellezza è il siero Supreme Skin Gel di Biotulin, un concentrato di ingredienti benefici che simulano l’effetto botox in maniera del tutto naturale.

Per Letizia, è un vero must have: i suoi 50 anni non appaiono affatto sul suo volto, grazie proprio all’utilizzo costante del siero “magico”. E non è solo lei a farne uso, dal momento che anche Kate Middleton e Michelle Obama hanno nella loro beauty routine il portentoso prodotto firmato Biotulin. Ma vediamo nel dettaglio come funziona Supreme Skin Gel: si tratta di una crema arricchita con spilantolo, un estratto della acmella oleracea, considerato l’alternativa naturale alla tossina botulinica. Di quest’ultima imita perfettamente l’azione, perché si comporta come un leggero anestetico locale che riduce le contrazioni muscolari.

La pelle del viso è immediatamente più soda e compatta, riducendo le rughe nella zona del contorno occhi e delle labbra. L’effetto ha inizio già dopo pochi minuti dall’applicazione e può durare fino a 24 ore: l’ideale per un trattamento botox dell’ultimo momento, senza però dover ricorrere a fastidiose (e costosissime) iniezioni. Il siero contiene inoltre acido ialuronico vegano, che migliora notevolmente l’aspetto del volto contribuendo al ripristino della cute e della sua barriera naturale protettiva, e l’estratto di Imperata cylindrica, utile invece per idratare a fondo la pelle per tutta la giornata.

Un prodotto miracoloso per combattere i segni del tempo

Supreme Skin Gel di Biotulin è dunque un portento per combattere le rughe e i primi segni del tempo. Certo, non è un prodotto tra i più economici in commercio: su Amazon lo si può acquistare a poco più di 55 euro, ma non lasciatevi spaventare dal prezzo (e dalle piccole dimensioni del barattolo). Ne basta infatti una goccia da spalmare bene su viso e collo, per un effetto immediato che lascia davvero senza fiato. Il siero si applica molto facilmente, grazie alla sua consistenza gelatinosa che si assorbe in un attimo, lasciando un piacevole senso di freschezza.

Chi vuole concedersi una coccola extra, può provare il set Biotulin che, ad un prezzo leggermente superiore, include non solo il siero Supreme Skin Gel, ma anche un comodo rullo applicatore che offre un massaggio viso completo, perfetto per stimolare il microcircolo e rendere la pelle subito più luminosa. In tantissime l’hanno provato, rimanendone soddisfatte: l’effetto lifting senza bisogno di iniezioni è assicurato.

