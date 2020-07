Le idee regalo più belle da fare ad un’amica

editato in: da

In pochissimi sanno che il 30 luglio è la Giornata Internazionale dell’Amicizia: ebbene sì, esiste un momento particolare dell’anno dedicato a questo sentimento così importante e profondo. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, infatti, ha deciso solo nel 2011 di istituire una giornata per celebrare un valore fondamentale nella vita di tutti noi: l’amicizia! Alcuni studiosi hanno stabilito che, attraverso questo valore così importante, è possibile contribuire ad una serie di movimenti mondiali che portano le persone a collaborare per un mondo migliore. Avere amici è fondamentale nella vita e questo per condividere momenti belli e brutti, esperienze nuove, passare il tempo. Chi trova un amico, trova un tesoro! Niente di più vero. Esiste un’età, solitamente quella delle scuole, in cui si creano rapporti d’amicizia veri e consolidati, nonché duraturi nel tempo.

Questo rapporto viene definito dalla lingua italiana come un legame tra persone basato, perlopiù, su affinità, stima e passioni comuni, così come altre mille sfaccettature. Le amicizie, si sa, possono svanire nel corso degli anni, ma anche rafforzarsi in seguito a litigi o discussioni più o meno gravi: ed il bello è proprio questo, riconciliarsi e ritrovarsi più forti di prima. A volte gli screzi e le incomprensioni non fanno altro che rafforzare le amicizie vere e consolidate, nonostante i rapporti possano cambiare leggermente. Insomma, se un legame è sincero e forte, non potrà mai essere completamente distrutto da una banale discussione o litigata; ci vuole ben altro per sovrastare l’affetto sincero tra due amiche.

Giornata Internazionale dell’Amicizia: cos’è e idee regalo

La scelta del 30 luglio per festeggiare la giornata internazionale dell’amicizia non è casuale: infatti, nasce per seguire una tradizione molto sentita in Paraguay, ovvero festeggiare non solo l’amicizia tra due persone, ma anche i rapporti di solidarietà e affetto in generale. L’ONU, con lo scopo di celebrare questa giornata come si deve, ha scelto di esortare le organizzazioni informali nazionali a creare progetti che promuovano la collaborazione fra le persone. Infatti, l’amicizia è il primo tassello per la costruzione di una cultura di Pace: parliamo di una cultura che si costruisce attraverso la parità di genere, lo sviluppo sostenibile, promozione del dialogo e della tolleranza.

La Giornata Internazionale dell’Amicizia, poi, è l’occasione perfetta per dimostrare agli altri la nostra stima ed affetto nei loro confronti: non esiste niente di meglio di un bel regalo per dimostrare alle persone a cui vogliamo bene quanto sia importante la loro presenza nella nostra vita. I regali migliori non possono essere scelti di fretta e a caso, badando solo al risparmio. La vostra amica del cuore merita un regalo speciale e ben pensato, ideale per farle aprire quanto le volete bene. Non parliamo, però, di un’impresa così semplice: cosa regalare ad un’amica che ha già tutto? Bella domanda, è per questo che siamo qui, pronti ad aiutarvi! Fortunatamente, è possibile acquistare di tutto e di più su Internet: dai gioielli ai prodotti per il make up, passando per capi d’abbigliamento all’ultima moda ed accessori di tendenza.

Le idee regalo che vogliamo proporvi sono originali e alla moda: è importante far sentire un’amica parte fondamentale della nostra vita e, se possibile, celebrare al meglio la giornata internazionale dell’amicizia.

Non esiste modo migliore di farlo se non con un pensiero speciale ed unico che le ricordi di essere una compagna d’avventure (ma anche di sventure!) unica ed insostituibile. La moda cambia e le abitudini anche, ma l’amicizia no: rimane un sentimento da coltivare e portare avanti nel tempo, con tanta pazienza e dedizione. Vi forniamo, dunque, qualche spunto per un regalo perfetto per la vostra migliore amica: trovate tutto su Amazon a portata di un solo click!

Bracciale personalizzabile Ashelymade

Un regalo fantastico per la vostra migliore amica, qualcosa di speciale ed alla moda allo stesso tempo. Un bracciale non è mai un pensiero banale, se scelto con cura. Potrete personalizzare questo braccialetto a vostro piacimento, fatto su misura con qualsiasi nome o parola. Infatti, potete scegliere di inserire charms con frasi originali e di affetto, ma anche con qualcosa di più rappresentativo che possa evidenziare la stima reciproca o una passione in comune. È un pensiero significativo, perfetto per festeggiare il senso della vera amicizia. Scoprilo ora su Amazon.

Cofanetto Bird 3D, Pupa

Ecco qui un’idea regalo davvero originale per festeggiare il giorno internazionale dell’amicizia: una bellissima trousse firmata Pupa! Potete acquistare questo splendido cofanetto su Amazon. Contiene prodotti make up per viso e occhi, un’ondata di colori pazzesca perfetta per tutte le amanti del beauty. Il blush compatto definisce il viso e l’illuminante dona lucentezza ad alcune zone del viso. Gli ombretti compatti dalla texture originale e pigmentata, inoltre, permettono di creare un look di tendenza. Questo cofanetto, poi, contiene rossetti matt di altissima qualità, perfetti per regalare alle labbra un colore impeccabile e duraturo. Questa idea regalo è tutta da scoprire! Inoltre, il prezzo di questa trousse è davvero alla portata di tutte le tasche.

Bombe da bagno colorate Homasy

Cosa c’è di meglio di un bel bagno rilassante dopo una lunga giornata di lavoro? Niente! Ecco perchè questa è un’idea regalo davvero originale e la vostra migliore amica apprezzerà sicuramente. Queste bombe da bagno colorate, a differenza di molte altre, creano bolle ricche e divertenti (scopri il set su Amazon). Parliamo di un set composto da 12 pezzi, ognuno dei quali di colore e profumo diverso, perfetti per rendere il momento del bagno rilassante e divertente.

Tutte le fragranze sono state scelte con grande attenzione ed hanno un profumo gradevole e delicato. Ci teniamo a sottolineare come questo prodotto sia realizzato a mano e con ingredienti totalmente naturali: olio essenziale naturale, sale marino, burro di karitè. Il sale marino, essendo molto ricco di nutrienti, è in grado di ammorbidire la pelle e purificarla. Che altro dire? Pensiamo che questo sia il regalo perfetto per la vostra amica del cuore, specialmente se è un tipo che tiene molto al benessere dell’ambiente.

Portachiavi dell’amicizia Avywuan

Questo bellissimo portachiavi porta una frase davvero unica e speciale: “non sorelle di sangue, ma di cuore”. È realizzato in acciaio inossidabile, non soggetto a ruggine ed anallergico. Pensiamo che questo possa essere un regalo dal grande valore affettivo, soprattutto per il significato della frase sopra incisa. È curioso scoprire come possano esserci amicizie così forti e sincere che rappresentino a pieno questa frase così importante. Si cresce insieme, si scoprono passioni comuni ed una stima reciproca che non ha eguali. Scopri il prezzo di questo gioiello su Amazon.

Album fotografico Firbon

Un bellissimo album per raccogliere tutte le foto più buffe insieme all’amica del cuore: è acquistabile su Amazon ed è un’idea molto originale. È disponibile in ben due versioni, con pagine bianche o nere e contiene 30 fogli. Il telaio ad anelli permette di sfruttare al meglio questo fantastico album dei ricordi. Se avete necessità di farlo recapitare a casa della vostra amica, inoltre, potete richiedere l’aggiunta di un nastro ed un bigliettino a vostra scelta. Troviamo questa idea regalo molto carina e semplice, ma dal significato importante: infatti, non c’è niente di più bello che poter sfogliare i ricordi migliori con l’amica del cuore ogni qualvolta lo si desideri!

Sciarpa Cleo, Alberto Cabale

Se la vostra amica è una fashion victim, allora questo bellissimo foulard è sicuramente il regalo perfetto: molto elegante e dai colori vivaci. Lo potete acquistare su Amazon e farete un figurone! Vi stiamo presentando un prodotto di qualità, 100% seta, leggero e confortevole: la vostra amica sempre alla moda saprà sicuramente apprezzarlo. La particolarità di questo foulard sta proprio nella sua grande versatilità: è perfetto da mettere al collo o intorno ad una bella coda di cavallo, ma anche come accessorio fashion per la borsa da giorno. Ordinando questo prodotto, arriverà anche una bellissima confezione regalo. Insomma, un regalo che non passa inosservato!

Citazioni stampate A month of moments

Vi presentiamo l’ultimo originalissimo regalo per la vostra migliore amica: una serie di stampe che riportano citazioni premurose. Il design della confezione è unico nel suo genere, progettata con una finitura laminata di alta qualità e disegni personalizzati. Le stampe sono molto divertenti e progettate appositamente per essere un regalo originale e speciale. Le citazioni sono state scelte in maniera accurata ed è possibile selezionare una stampa ogni giorno per ricevere una frase motivazionale e amorevole. Per questo crediamo che possa essere il regalo perfetto per la vostra migliore amica!

Comunque, vi consigliamo di tenere a mente questo pensiero originale anche per un compleanno o un’occasione particolare: festa della mamma, San Valentino, onomastico e molto altro. Regalate alla vostra migliore amica un mese di dolcezza e affetto acquistando questo splendido cofanetto. Potete acquistare questo prodotto direttamente su Amazon. Al termine della nostra originale classifica, speriamo di avervi fornito tutti i suggerimenti necessari per un regalo perfetto e molto importante: quello alla vostra amica del cuore!