I tipi di lavasciuga e le loro dimensioni

Sul mercato esistono diversi tipi di lavasciuga, un elettrodomestico molto utile per la casa in quanto consente di usare la stessa macchina per lavare e asciugare gli indumenti. In questo modo è possibile ottimizzare lo spazio a disposizione e ridurre l’ingombro, evitando di comprare due dispositivi separati come la lavatrice e l’asciugatrice.

Ovviamente è importante scegliere con attenzione il modello giusto, valutando una serie di caratteristiche come la tipologia di lavasciuga e le dimensioni esterne. Vediamo quali sono i tipi principali e le misure standard delle lavasciuga presenti in commercio, per capire meglio quale si adatta alla propria abitazione.

Lavasciuga slim: dimensioni e caratteristiche

Poiché chi acquista una lavasciuga lo fa per mancanza di spazio, una soluzione ottimale in questi casi è optare per una lavasciuga slim, ossia un modello dalle dimensioni contenute rispetto a un elettrodomestico standard. Le misure di una lavasciuga slim sono una profondità da 43 a 48 cm, un’altezza da 80 a 85 cm e una larghezza di 58-60 cm, con un carico di 6-8,5 Kg per la funzione lavatrice e di 4-5 Kg per quella di asciugatrice.

Le migliori lavasciuga slim propongono inoltre delle funzionalità utili, come il lavaggio a vapore per ridurre gli allergeni, modulo Wi-Fi integrato per connettere l’elettrodomestico a internet e gestirlo da remoto tramite app, oppure funzionalità di AI come il riconoscimento automatico dei tessuti. Alcune lavasciuga consentono di impostare insieme i programmi di lavaggio e asciugatura, altre invece di configurarli separatamente.

Naturalmente, nella scelta di una lavasciuga slim bisogna comunque prestare attenzione al consumo energetico, soprattutto considerando che si tratta di apparecchi energivori che assorbono molta corrente per funzionare. Per contenere i consumi di energia elettrica è importante scegliere un modello della migliore classe energetica, ossia una lavasciuga a basso consumo dotata di avanzate tecnologie per l’efficienza energetica.

Le dimensioni di una lavasciuga standard

Le misure di una lavasciuga standard sono superiori a quelle di un modello slim, soprattutto per quanto riguarda la profondità. Mentre nelle lavasciuga slim è possibile arrivare a una profondità minima di 43 cm, con una media di 44-45 cm, negli elettrodomestici di taglia normale è possibile optare per una profondità media di 55-57 cm, mentre nelle lavasciuga più grandi e capienti si arriva a una profondità di 60 cm o più.

Ciò significa che non sarà possibile installare la lavasciuga in un piccolo spazio disponibile in bagno, ma servirà un maggiore spazio a disposizione per l’apertura della porta frontale e la gestione del bucato delle operazioni di manutenzione periodica. Le altre dimensioni invece sono abbastanza simili tra gli apparecchi ordinari e quelli slim, infatti l’altezza può variare da 80 a 85 cm mentre la larghezza da 58 a 60 cm.

Per quanto riguarda le misure standard delle lavasciuga prevedono una profondità di 60 cm, un’altezza di 80 cm e una larghezza di 60 cm. Tuttavia ogni azienda prevede delle dimensioni specifiche per i suoi modelli, quindi è importante leggere sempre con molta attenzione la scheda tecnica del prodotto prima dell’acquisto, per verificare che il modello scelto sia compatibile con lo spazio disponibile e consenta un’installazione e un utilizzo semplice e veloce dell’elettrodomestico.