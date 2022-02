La lavagna digitale e low cost per tutta la famiglia

Il digitale, ormai, circonda e facilità la nostra vita quotidianamente.

Per quanto la carta sia bella e rivesta ancora un certo fascino, ormai i quaderni, notes e agende hanno, man mano, lasciato il posto a strumenti digitali più smart, ecologici e veloci più pratici e versatili.

E proprio il caso della lavagna digitale uno strumento versatile e funzionale per tutta la famiglia. In particolate per i bambini, questo strumento digitale stimola la creatività e si presta a diversi utilizzi; può essere usato per scarabocchiare, disegnare, scrivere, contare e così via per accresce la loro immaginazione.

La caratteristica principale della lavagna digitale è la sua interattività a differenza della carta, infatti, è immediato interagire con il contenuto proiettato. Utilizzando le penne stilo incluse, o in alcuni casi il dito, puoi disegnare linee, evidenziare il testo e, in alcuni modelli, interagire con elementi come collegamenti ipertestuali o pulsanti.

A cosa serve la lavagnetta digitale?

La lavagna digitale nello specifico può essere usata:

Come bacheca da appendere al frigorifero o tenere in bella vista per lasciare messaggi al resto della famiglia o alle persone che vivono con te.

Come lista della spesa , puoi avere a colpo d’occhio tutte le cose da acquistare al supermercato.

, puoi avere a colpo d’occhio tutte le cose da acquistare al supermercato. Può essere usata per prendere appunti durante una call di lavoro e per appuntare memo veloci.

Per tutte queste ragioni, la lavagna digitale è uno strumento estremamente versatile che dovresti avere. Abbiamo selezionato tre modelli che ci hanno colpiti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, le trovi tutti si Amazon.

Tavoletta per scrittura LCD Schermo da 8,5 Pollici

La tavoletta digitale da 8,5 pollici è leggera e maneggevole studiata specificatamente per i bambini, ma utilizzabile da tutti. Permettere di disegnare, dipingere e scarabocchiare, proprio come la penna su carta, è dotato di un tasto che permette di cancellare velocemente il contenuto per cominciare subito nuovi esperimenti creative.

La lavagna digitale viene fornita con la batteria che permettere di utilizzata ripetutamente almeno 10.000 volte. Risparmiando così molta carta che, come sappiamo, è un bene esauribile.

Offerta GUYUCOM Tavoletta per Scrittura Semplice da utilizzare, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo

Tavoletta Grafica LCD Scrittura, 12 Pollici

La tavoletta grafica LCD è dotata di uno schermo da 12 pollici che offre uno spazio ampio per disegnare e scrivere. Ottima per fare brainstorming, fare schizzi e prendere appunti veloci durante una telefonata o per disegnare.

Uno strumento versatile e pratico da utilizzare a casa, a scuola e in ufficio.

Tavoletta grafica Pinkat Pratica e facile da usare, ha uno design divertente e colorato

Mi LCD Writing Tablet 13.5

Il modello di Xiaomi che declina la lavagna digitale a tavoletta grafica, ha un design curato e minimale. Grazie alla tecnologia del sensore di pressione ad alta sensibilità e allo schermo LCD liscio e flessibile, lo spessore della scrittura è determinato dalla pressione applicata, quindi più si preme sullo schermo, più è spessa la scrittura e viceversa. Per scrivere si può usare sia lo stilo in dotazione che consente senza dubbio prestazioni migliori, ma per appunti veloci anche la punta delle dita o altri oggetti a disposizione.

Punto di forza di questo modello è lo schermo LCD progettato a potenza zero, cioè consuma solo una piccola quantità di energia quando lo schermo viene cancellato; la singola batteria dura fino a 365 giorni se lo schermo viene cancellato 100 volte al giorno.

Tavoletta grafica Mi LCD Pratica e facile da usare, ha uno schermo più spazioso rispetto alla media