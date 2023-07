Latte Make-up: tutto ciò che ti serve per riprodurre il trucco più cool dell’estate

Fonte: 123RF Latte make-up: tutti I prodotti per riprodurlo

Il Latte make-up è il trend del momento, già virale su tutti i social. Perché ci piace così tanto?

Perché è il tipico trucco estivo con tinte ultra luminose e bronzate, tutto sui toni del marrone caldo e dell’oro, perfetto per esaltare l’abbronzatura e a dare al viso un immediato effetto sunkissed, da vera California Girl.

Perché si chiama ‘latte’ make-up?

Se te lo sei domandato anche tu, ecco la risposta. Il nome “latte make-up” in Italia potrebbe risultare fuorviante perché fa pensare a un trucco bianco candido come il colore del latte o comunque volto a richiamare alle nuanche lattiginose. In realtà, la vera reference viene direttamente dall’America, dove il ‘latte’ al bar equivale al caffellatte o al cappuccino.

A chi dona il latte make-up?

I toni caldi del Latte make-up donano particolarmente alle pelli già abbronzate, in particolare alle carnagioni che si abbronzano facilmente. Parlando di armocromia, questo trucco esalta al massimo la palette Autunno o le Primavera già abbronzate: ciò perché l’armocromia lavora per similitudini, quindi, le stagioni con sottotono caldo saranno più in armonia con i colori caldi del bronzo, marrone e oro, caratteristici di questo make-up.

Se vuoi sperimentare anche tu il make up trend della stagione, ecco alcuni prodotti che ti aiuteranno nella realizzazione.

Prodotti per realizzare il Latte make-up

Base

La base è forse lo step più importante per una buona riuscita di questo trucco. Il primo passo è assicurarsi di avere la pelle perfettamente idratata e uniforme; l’ideale è fare uno scrub o una leggera esfoliazione la sera prima, così da rimuovere tutte le cellule morte e far risaltare la naturale luminosità della pelle baciata da sole.

Se non hai mai provato la linea skincare Goovi di Michelle Hunziker, ecco un ottimo prodotto da cui iniziare per una pelle super glow.

Offerta Goovi, I Want the Stars Crema Viso Illuminante, Idrata e Rivitalizza la Pelle, Rende la Pelle Uniforme, Luminosa ed Elastica, Non Unge, 50 ml

Dal momento che la base trucco deve essere molto naturale, invece di utilizzare un fondotinta meglio optare per una BB Cream o una CC cream luminosa, in grado di uniformare l’incarnato e minimizzare le discromie.

Quella che ti consigliamo è di Erborian, brand che unisce il potere delle erbe medicinali tradizionali alle tecnologie coreane; ha anche un leggero fattore di protezione solare ed è pura luce sulla pelle.

Offerta Erborian Centella Asiatica CC Cream, SPF 25 - 15 mL

Lo stesso vale per l’applicazione del correttore: poco, sottile, ben sfumato e posto solo in alcuni punti strategici, come l’angolo dell’occhio o attorno al naso per minimizzare i rossori.

Quello che ti consigliamo è di NYX ed in questa colorazione ‘naturale’ è perfetto per tutte le carnagioni.

Di fondamentale importanza, il bronzer: caldo e leggero, come un tocco di abbronzatura extra. Applicalo anche sugli zigomi in modo da replicare un leggero effetto contouring. Sceglilo leggermente shimmer per brillare sotto la luce!

Illuminante: non c’è Latte make-up senza un tocco di luce su naso, tempie e arco di cupido. In stick è più pratico e preciso, ma altrettanto facile da sfumare

Occhi

Nel Latte make-up gli occhi sono incorniciati dalle nuanche dell’oro e della terracotta. L’ideale è partire applicando un ombretto marrone-nocciola su tutta la palpebra e sottolineare lo sguardo con una matita marrone calda. Solo al centro dell’occhio, un ombretto gold luminoso effetto bagnato.

Tutto ciò di cui hai bisogno in una sola palette, la trovi qui.

Offerta Max Factor Masterpiece Nude Palette 8 Ombretti dal Colore Intenso, Formula Cremosa Sfumabile, 3 Finish, Tonalità Golden Nudes

Via libera al mascara! Se non lo hai mai provato, ora è il momento di sperimentare il mascara marrone: lo riutilizzerai in molti altri make-up per ottenere quell’effetto clean girl da ragazza acqua e sapone.

WYCON cosmetics MASCARA FATAL GLANCE BROWN Mascara Occhi Marrone effetto Spessore e Volume, protegge e rivitalizza le ciglia

Labbra

Le labbra devono essere rigorosamente nude, perfettamente idratanti e glossy tanto da portercisi specchiare!

Definisci il contorno con una matita dello stesso colore delle labbra e scegli un glossario luminoso, meglio se effetto plumping per un volume extra come dopo una giornata sotto il sole.

Miglior qualità-prezzo, il brand low cost ASTRA è sempre una garanzia.

Plus: quando ti esponi al sole, spuntano naturalmente le lentiggini? Se non le hai ma ti piace l’effetto, puoi sempre farle con l’aiuto del make-up!

Ora che hai tutto ciò che ti serve per realizzare il tuo Latte make-up, manca solo un pizzico di manualità e un tramonto sul mare dove sfoggiarlo.

