Lady Gaga raggiante senza trucco. Il suo segreto è una crema che costa meno di 20 euro

Fonte: IPA

Il segreto di un viso perfetto anche senza trucco? Ce lo regala Lady Gaga regina della bellezza naturale e appassionata di beauty. La popstar infatti adora coccolare la sua pelle con prodotti specifici, capaci di regalarle un effetto wow senza bisogno di make up.

Lady Gaga senza trucco: il suo segreto di bellezza

Il segreto di bellezza di Lady Gaga è infatti una crema favolosa che costa meno di venti euro. Un prodotto da tenere sempre in borsetta e da usare per avere una pelle idratata, luminosa e con effetto pump. Dalla texture leggerissima e studiata per pelli sensibili, questa crema è ad azione rapida e decisamente favolosa. Gli ingredienti della formulazione sono tutti naturali e scelti con cura, dalla cera d’api alle proteine della soia, passando per l’aloe vera e il burro di karitè.

Da sempre siamo abituati a vedere la popstar sfoggiare look stravaganti, scenografici e incredibili, accompagnati da make up molto vistosi ed elaborati. Se sul red carpet Lady Gaga adora mostrarsi in versione spettacolare, nella vita privata Lady Germanotta resta una ragazza acqua e sapone. La popstar adora mostrarsi per quella che è, in versione super naturale, senza temere il tempo che passa. Più di una volta la cantate. ha pubblicato su Instagram dei selfie che la ritraevano senza trucco o filtri, rivelando una pelle di porcellana, un incarnato perfetto e un’epidermide super curata.

Il merito di tutto questo? La sua pelle flawless sarebbe il risultato di una precisa beauty routine con l’uso di prodotti specifici e altamente efficaci. Non a caso Sarah Tanno, la sua make up artist ufficiale, ha svelato che Lady Gaga “has the most incredible skin in the business”. Ogni giorno, appena si sveglia e prima di applicare il trucco, l’artista di origini italiane applica una crema che riduce i pori, uniforma la pelle e dona un glow naturale.

Gli effetti della crema preferita di Lady Gaga

La crema scelta da Lady Gaga d’altronde presenta una formulazione che è un boost per la pelle. Troviamo prima di tutto il burro di karitè, che dona tonicità ed elasticità. Questo ingrediente ha un’azione anti-batterica e anti-infiammatoria ed è ricco di acidi grassi, vitamine A, F ed E. Idrata, nutre e cura la pelle, favorendo il rinnovamento cellulare.

L’aloe vera invece è in grado di rendere più veloci i processi di rigenerazione cellulare. Idrata la pelle in profondità e riduce le rughe, combattendo lo stress cutaneo. In più ha proprietà antisettiche, antinfiammatorie, lenitive e antibatteriche. A questi due ingredienti si aggiunge la cera d’api, emolliente e perfetta per prevenire la disidratazione. Aiuta la pelle a restare sempre tonica e morbida, combattendo la naturale perdita d’acqua.

Infine troviamo le proteine della soia che riparano e proteggono la pelle grazie agli isoflavoni che hanno straordinari effetti antiossidanti. In più proteggono dai raggi UV, favorendo il naturale rinnovamento cellulare e garantendo l’elasticità dell’epidermide. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e Lady Gaga non è mai stata così bella senza trucco!