Labello Challenge: perché questi burrocacao sono diventati introvabili

Fonte: iStock La Labello Challenge spopola su Tik Tok

Tik Tok è il regno delle tendenze in fatto di beauty e delle challenge e tra gli ultimi trend non poteva mancare quello che mette in primo piano le labbra. La Labello Challenge spopola sul social cinese grazie al video della tiktoker Alessia Morelli che ha mostrato come nella sua beauty routine il burrocacao del celebre brand non può assolutamente mancare se vuoi avere labbra morbide e idratate.

Da quel momento il burrocacao dal prezzo contenuto, ma dal risultato assicurato è diventato il mia più senza di questo inverno e non solo. Perché? Perché Labello non è soltanto un lip balm in grado di proteggere le labbra dal freddo, ma può essere un valido sostituto low cost di rossetti molto più costosi.

Colore e profumi irresistibili sono il marchio di fabbrica della Labello Challenge, devi solo scegliere quali avere sempre con te per un effetto idratato e di tendenza.

Effetto “no make up” per labbra in primo piano: Labello alla ciliegia

Il make up naturale è la tendenza del momento e Labello alla ciliegia è il burrocacao che ti permette di ottenere labbra rosate con un effetto naturalissimo, tanto da diventare uno dei must have di tante influencer. Per le tiktoker infatti è ormai un prodotto da avere assolutamente nella beauty routine. Il balsamo riparatore, poi, lascia un delizioso profumo di ciliegia sulle tue labbra, non male per affrontare le grigie giornate invernali con un tocco di colore.

Labello Cherry Shine Il burrocacao che idrata le labbra e dona un piacevole effetto naturale

Per labbra piene e carnose: Labello alla mora

Chi non sogna di avere labbra belle e carnose? Non c’è bisogno di ricorrere a interventi o prodotti costosi, basta una semplice passata di Labello Blackberry Shine e avrai un effetto pieno in modo naturale. Il balsamo labbra al profumo di more dona una naturale lucentezza grazie ai pigmenti luccicanti e nutre le labbra in profondità, per regalarsi una coccola in ogni momento della giornata.

Labello Blackberry Shine Nutre e rende le labbra più luminose e carnose

Una formula innovativa per labbra al top: Labello alla pesca

La formula innovativa e la texture setosa fanno del Labello Peach Shine, uno dei protagonisti della Labello Challenge. Il burrocacao non si limita a scongiurare labbra secche e screpolate, ma ha una doppia funzione. Come mostrano molte make up artist proprio su Tik Tok, il lip balm può essere utilizzato anche come blush per un risultato leggermente rosato e luminoso grazie al suo finish lucido, per un effetto del tutto naturale sulle guance.

Offerta Labello Peach Shine Labbra morbide e idratate con il lip balm all’aroma di pesca

Per un look da vera principessa: Labello limited edition

La Labello Challenge ha conquistato influencer e ragazze e tra i burrocacao diventati in poco tempo virali ci sono anche quelli Limited Edition ispirati alle principesse Disney. Quello dedicato a Jasmine all’estratto di rosa e quello con protagonista Ariel all’aroma di ciliegia ti lasceranno labbra sane, scintillanti e dall’effetto no make up tutto il giorno.

Labello limited edition

Disney Il burro cacao che ti farà sentire una vera e propria principessa

Per labbra extra morbide: Labello scrub alla rosa canina

A causa del freddo o del caldo eccessivo le labbra possono screpolarsi e diventare particolarmente secche, ma con Labello scrub alla rosa canina e vitamina E avrai un risultato extra morbido. Il burrocacao con particelle leviganti di origine naturale, esfolia e leviga le labbra lasciandole morbide e con un piacevole aroma di rosa che le renderà protagoniste assolute del tuo make up.

Labello Scrub con Rosa Canina Labbra levigate e morbide durante tutto l’anno

Se sei alla ricerca delle ultime novità per la casa, iscriviti al nostro canale Telegram!