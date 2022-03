Labbra glossy e voluminose come quelle di Victoria Beckham con soli tre prodotti

Victoria Beckham non smette mai di incantare il pubblico con uno stile unico e inimitabile. A fare perdere la testa alla fan ora sono le sue labbra, voluminose e rimpolpate. L’effetto è naturale ma al tempo stesso sensuale. Per ottenere un effetto alla Victoria Beckham non è necessario ricorrere al filler, come lei stessa ha fatto, bastano tre prodotti e qualche trucchetto make up.



L’ex Posh Spice accompagna sempre i suoi outfit sgargianti ad un trucco semplice, nude e luminoso che risalta la sua naturale bellezza. Per quanto riguarda le labbra, la parola d’ordine è “overlining”. Scopriamo come ricreare queste labbra con il make up.

Tre prodotti per il make up labbra alla Victoria Beckham

Per ricreare l’effetto filler di Victoria Beckham è necessario ricorrere al make up. Ma non preoccupatevi, servono solo tre prodotti e un po’ di pratica, l’effetto sexy è garantito.

Per iniziare dovete avere una matita labbra nude, preferibilmente dal sottotono caldo, marroncino. Victoria infatti disegna il bordo della sua bocca utilizzando colori un po’ anni ’90, neutri ma con una punta di arancio.

Offerta Max Factor, Colour Elixir Lip Liner La matita labbra per ricreare il look di Victoria Beckham

Offerta Rimmel London, Lasting Finish matita labbra La matita a lunga tenuta, con un colore intenso

Il secondo prodotto che dovete avere è un rossetto, sempre nude, ma più chiaro rispetto alla matita. Vi consigliamo di scegliere una tonalità il più simile possibile alle vostre labbra, in modo da avere un effetto “no make up make up”. Se siete indecise sulla formula, sceglietene una morbida, idratante e levigante, le bocca deve avere un aspetto rimpolpato. A voi la scelta tra prodotti in stick o tinte liquide.

Offerta Max Factor Lipfinity Lip Colour Rossetto a lunga durata e gloss idratante con applicazione bifase

L’ultimo prodotto è il gloss, essenziale per dare tridimensionalità e volume alle labbra. Vi consigliamo di scegliere un prodotto volumizzante, tipo lip plumper, in modo da avere un effetto filler, pieno e deciso. Potete optare per prodotto trasparente oppure colorato, vi sconsigliamo di scegliere gloss con troppi brillantini all’interno, poiché l’effetto finale risulterebbe poco naturale.

Offerta Maybelline Lifter Gloss Gloss labbra con acido ialuronico per un effetto rimpolpante e idratante

Offerta NYX Filler Instinct Gloss un finish perlato, per labbra carnose, dall'aspetto liscio e sublimato

La tecnica make up per labbra effetto filler

Passiamo ora alla pratica. Il primo step è tracciare il profilo delle labbra andando leggermente fuori dal naturale bordo. Questa tecnica si chiama “overlining” e da un effetto visivo di labbra più grandi. L’importante è non uscire troppo dal contorno effettivo, giusto un millimetro.

Fatto questo passaggio, dovrete colorare leggermente la parte esterna della labbra con la matita, ma senza mai avvicinarvi al centro. Questo aiuterà a creare una sfumatura e quindi tridimensionalità e spessore al make up.

Passate poi il rossetto su tutta la bocca, se serve picchiettate con un dito per massaggiare le labbra e fare penetrare il prodotto. Il tocco finale è il gloss. Una generosa passata renderà subito la bocca più luminosa, succosa, rimpolpata. Il bordo delle labbra leggermente più scuro aiuterà a dare un aspetto carnoso e sensuale alle labbra.

L’effetto che si ottiene con questa tecnica è “le mie labbra, ma meglio”. Cioè un aspetto naturale, ma volumizzato, idratato e sexy. Victoria Beckham da sempre è una grandissima fan dei make up nude e dell’overlining. Non possiamo che seguire con rigore i suoi segreti di bellezza.

Offerta NYX Soft Matte Lip Cream Rossetto in crema altamente pigmentata ed effetto matte