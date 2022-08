Kourtney Kardashian ha svelato i segreti per un make up perfetto e duraturo

Fonte: iStock Il make up di Kourtney Kardashian

La maggiore delle sorelle Kardashian, Kourtney, con il suo look glamour e audace è considerata una vera e propria icona di stile. Mentre i suoi abiti mettono in risalto le curve naturali, il make up versatile punta sempre a valorizzare i suoi lineamenti alternando un effetto più marcato a uno più sofisticato.

Proprio il trucco sfoggiato durante il suo matrimonio con Travis Baker festeggiato a Portofino, si è contraddistinto per un mood leggero.

Il trucco senza tempo di Kourtney Kardashian

Nel caso di Kourtney Kardashian, la truccatrice delle star Leah Darcy, ha deciso di optare per un risultato naturale. L’obiettivo era quello di apparire perfetta nelle foto di rito, ma senza eccessi.

Una scelta che le ha donato un look senza tempo il cui segreto è racchiuso nella linea Make Up For Ever che con la sua gamma di prodotti impermeabili e duraturi è in grado di accompagnarti durante le occasioni più importanti come una cerimonia.

Pronta a replicare il trucco di Kourtney Kardashian e sentirti super glam?

Uno sguardo semplice ma d’effetto

Lo sguardo profondo di Kourtney Kardashian durante il suo matrimonio è stato valorizzato applicando un ombretto più intenso nella piega e uno più chiaro sulle palpebre. La palette Make Up For Ever riesce a ricreare look di tendenza adatti per ogni occasione, puntando su ombretti pigmentati facili da sfumare e che durano 12 ore. Il risultato sarà un trucco armonico, elegante e unico.

Eyeliner per sottolineare lo sguardo

Gli occhi sono tutto e lo sa bene Kourtney Kardashian che durante il suo matrimonio e non solo, ha deciso di sottolinearlo con un tocco di eyeliner liquido per avere uno stile classico. Quello di Make Up For Ever, facile da stendere con il flusso di inchiostro non-stop, ha una durata di 24 ore e riesce a resistere all’acqua, al sudore all’umidità e a ogni tipo di sbavature. È l’ideale per affrontare gli impegni di tutti i giorni o un’occasione speciale in modo sempre impeccabile.

Per completare lo sguardo

Indispensabile per completare lo sguardo, il mascara non può mancare nel beauty di Kourtney Kardashian e nel tuo. Quello della Make Up For Ever è perfetto per ogni tipo di ciglia, anche le più corte. Per avere uno sguardo intenso da mattina a sera, o vuoi dare più volume alle ciglia, il secondo scovolino a forma conica e in fibra, assicura un’applicazione precisa e permette alle ciglia di restare in ordine tutto il giorno.

La matita labbra per un look essenziale

In un trucco semplice ma d’effetto come quello di Kourtney Kardashian le labbra non devono essere tralasciate. Per ricreare un look anni ’90, la matita per il contorno labbra è immancabile. Quella di Make Up For Ever disponibile in differenti colori ha una punta scorrevole ed estremamente precisa pensata per realizzare trattini, linee o puntini. Il prodotto versatile, può essere utilizzato anche sugli occhi, sopracciglia e viso.

Rossetto nude per un effetto scolpito

Il tocco finale per un look da star come quello di Kourtney Kardashian? Il rossetto nude dal finish cremoso. Make Up For Ever ne propone uno con la forma ispirata a un pennello per labbra che consente un’applicazione rapida e restituisce un risultato luminoso per un effetto scolpito e labbra piene e levigate durante tutto il giorno.

