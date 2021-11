Kindle Paperwhite, perfetto per chi ama leggere, in super offerta a -40%

Leggere è passione e divertimento, emozioni infinite e lunghe ore di relax: perché non farlo in ogni momento libero? Con un buon e-reader, non dovrai mai rinunciare ad avere sempre i tuoi libri preferiti con te, e potrai concederti di “sfogliare” qualche pagina anche quando sei fuori casa. Kindle Paperwhite è di certo una delle migliori scelte sul mercato, e grazie al Black Friday puoi averlo scontatissimo, ad un prezzo imbattibile.

Perché scegliere l’e-reader

L’odore della carta e dell’inchiostro, la sensazione delle pagine che scorrono sotto le tue mani, le lisce copertine da accarezzare: chi ama i libri conosce benissimo queste sensazioni. Tuttavia, la lettura cartacea presenta qualche piccolo svantaggio che, nella nostra vita sempre più movimentata, si fa sentire quasi tutti i giorni. Basti pensare alle vacanze: quante volte hai dovuto rinunciare a portare con te tutto quello che avresti voluto leggere sotto l’ombrellone solo per mancanza di spazio?

E che dire di quando, in fila alla posta o in attesa alla fermata dell’autobus, avresti voluto avere in borsa il tuo libro ma non avevi spazio – o semplicemente lo avevi dimenticato a casa? L’e-reader è la soluzione a tutti questi problemi: piccolissimo e molto capiente, ti permette di avere a portata di mano migliaia di libri pronti da leggere. Utilizzarlo è semplicissimo, e presto non ne potrai più fare a meno.

Kindle Paperwhite è uno degli e-reader più famosi sul mercato, un prodotto di alta qualità ad un prezzo accessibile. Oggi più che mai: le offerte del Black Friday sono infatti l’occasione giusta per farti un regalo – o per farlo ad una persona a te cara. L’e-reader è infatti scontato del 40%, una promozione unica da non lasciarsi proprio sfuggire. E grazie al Kindle Store potrai trovare ogni giorno decine di libri a prezzi bassissimi, per immergerti nella lettura.

Kindle Paperwhite, un’offerta incredibile

Tra i tanti e-reader, Kindle Paperwhite è un vero gioiellino: sottile e compatto ma dal design elegante, ha uno schermo da 6 pollici ed è persino impermeabile, quindi è a prova di schizzi, perfetto anche da portare in vacanza. Disponibile in due versioni, da 8 GB e da 32 GB, ha una memoria eccezionale, per racchiudere una vera e propria biblioteca in pochi centimetri quadrati.

Leggere su Kindle Paperwhite diventa ancora più piacevole: lo schermo ha una retroilluminazione completamente regolabile, così da adattarsi sia ad ambienti in presenza di luce che al buio. Questo permette anche di affaticare meno la vista e di rendere il momento della lettura più rilassante che mai. La sua carica, inoltre, dura diverse settimane: non avrai più il problema di rimanere senza batteria nell’occasione meno opportuna.

Approfitta subito dell'offerta: solo per pochi giorni, Kindle Paperwhite è scontato del 40%, e invece di 229,99€ lo pagherai solamente 139,99€, ovvero con uno sconto di ben 90€.

Proteggere il tuo Kindle Paperwhite è importantissimo: una semplice custodia lo mette al riparo da urti accidentali e da piccole cadute. Ce ne sono di bellissime, perfette per tutti i gusti. Dalle fantasie floreali al monocolore, passando per vere e proprie opere d'arte da portare con te.

