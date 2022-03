Il segreto dell’eterna giovinezza di Katie Holmes è una crema che costa pochissimo

Cosa si farebbe pur di avere una pelle liscia, morbida e sempre giovane. Quando si parla di star di fama mondiale, ci si aspettano sempre trattamenti folli e costosissimi. Eppure pare che Katie Holmes, la bellissima Joey Potter nella serie TV Dawson’s Creek, ha rivelato che il suo segreto è una semplice crema alla bava di lumaca. Può sembrare bizzarro e disgustoso, ma quanto meno è indolore e accessibile a livello economico.

Le proprietà della bava di lumaca

Creme e sieri a base di bava di lumaca sono ottimi idratanti. Tra i benefici che apportano, vanno segnalati il miglioramento dell’aspetto delle rughe, smagliature e cicatrici. Ma non solo: contrastano la comparsa di acne grazie alla presenza dell’acido glicolico che ha potere esfoliante e rigenerante. La bava di lumaca, inoltre, ha proprietà antiossidanti in grado di proteggere la pelle dall’azione dei radicali liberi e riesce a mantenere il livello di idratazione del derma costante. Una vera bomba.

La crema alla bava di lumaca più venduta

La crema alla bava di lumaca più venduta su Amazon è quella di Florence Biocosmesi. Il perché è presto rivelato: contiene bava di lumaca al 65% e acido ialuronico, inoltre è arricchita con vitamina C ed E. Ottimo rimedio antimacchia, sia per i segni del tempo che per le tracce di brufoli e cicatrici. La crema è formulata con rosa damascena biologica, acido glicolico, elastina, collagene, betacarotene, olio di avocado, gel, proteine e aminoacidi per garantire una pelle rigenerata e quindi sempre giovane. Costa solo 19,99 euro! Che dire… Sicuramente è da provare.

Crema Bio con bava di lumaca Ingredienti a nota azione anti età, cicatrizzante e antimacchia per viso, collo e contorno occhi

Retinol Complex: la più economica

La più economica tra le creme a base di bava di lumaca di Amazon è quella di Retinol Complex. Particolarmente indicata per le pelli mature, questo prodotto contiene anche retinolo, che stimola la produzione di elastina. Infatti, è pensata per garantire elasticità alla pelle, con un effetto lifting. Molto idratante, le clienti che l’hanno provata sostengono sia ottima anche come base per il trucco. Costa solo 7 euro ed il pack è un lussuoso barattolino di vetro.

Crema viso idratante rigenerante antirughe Un mix di bava di lumaca e collagene per un viso giovane

Crema da allevamenti etici super delicata

Se state cercando una crema delicata, testata per il nickel, il cromo e il cobalto, allora l’opzione migliore è quella di Cocco Care. Completamente Made in Italy, la bava di lumaca viene prodotta in modo etico, senza che le chiocciole subiscano maltrattamenti. Inoltre, contiene estratti di camomilla e calendula, che consentono un’azione idratante e rigenerante, ma al tempo stesso assicurano un delicato effetto purificante, astringente e calmante. Un prodotto ottimo anche per l’ambiente con il certificato Climate Pledge Friendly.

Crema idratante e antimacchia delicata Contiene bava di lumaca, acido ialuronico e estratti di camomilla e calendula

Non sappiamo quale sia il prodotto specifico scelto da Katie Holmes, ma la sua passione per le creme a base di bava di lumaca è ben nota. A rendere la sua pelle liscia e morbida è proprio il principio attivo, che si può trovare in diversi prodotti, anche economici. Un rimedio alla portata di tutti, indolore e adatto alla pelle di uomini e donne di ogni età.

Non resta che provare con costanza e aspettare che i risultati si facciano vedere. Parola di Katie Holmes.