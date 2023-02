Kate Moss e sua figlia usano lo stesso ingrediente di bellezza. Rimpolpa e idrata le labbra e si acquista online

Fonte: ANSA Foto Kate Moss, il segreto di bellezza che condivide con la figlia Lila

Prendersi cura delle labbra è più che mai importante, soprattutto in inverno: le temperature fredde e il vento le disidratano facilmente e le rendono subito screpolate, privandole del film protettivo che le mettono al riparo dagli agenti atmosferici. Come puoi avere labbra perfette, morbide e carnose, anche durante la stagione fredda? Il segreto ce lo rivela Kate Moss: la splendida attrice condivide con sua figlia un prodotto miracoloso che idrata a fondo e rimpolpa. Ora puoi acquistarlo anche tu online, andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

La maschera per labbra di Kate Moss

Le labbra sono una parte molto delicata del nostro corpo, essendo sempre esposte agli agenti atmosferici e allo smog. Per questo dobbiamo prendercene cura, dedicando loro qualche attenzione in più durante la nostra beauty routine quotidiana. Proprio come fa Kate Moss, che per essere sempre splendida sulle passerelle e sui red carpet ha adottato un ingrediente segreto. Lei e sua figlia Lila, anch’essa bellissima, hanno deciso di affidarsi ad una maschera notte per labbra di Laneige, celebre brand coreano di cosmetica che sta riscuotendo grande successo tra le star.

È stata proprio Lila a scovare questo prodotto che, sulle sue labbra, ha avuto effetti quasi miracolosi. Tanto che sua mamma ha voluto provarlo in prima persona, arrivando a “rubarglielo” dal beauty case. Insomma, se a contenderselo sono due bellezze mondiali come Kate Moss e sua figlia Lila, perché non dovremmo provarlo anche noi? Se ti stai chiedendo di che cosa si tratti, la risposta è semplice: il prodotto segreto della celebre supermodella è la Lip Sleeping Mask di Laneige, che si applica in un attimo e ha effetti strepitosi sulle labbra.

Lip Sleeping Mask, perché è un must have

La maschera notte per labbra di Laneige è tra i prodotti più acquistati dalle utenti su Amazon, che lo hanno valutato con ben 4,6 stelle su 5. Merito dell’ottimo rapporto qualità/prezzo: con appena 25€, puoi avere un prodotto che aiuta a rimpolpare le labbra, le nutre a fondo e le protegge dai rigori dell’inverno, lasciandole sin da subito più morbide e vellutate, davvero a prova di bacio. E poi un barattolo dura a lungo, perché ne basta una piccolissima quantità per trasformare le tue labbra e sentirti anche tu una star.

La crema va applicata la sera prima di andare a letto, dopo aver deterso bene il viso: basta spalmarne un po’ sulle labbra con l’aiuto dell’apposita spatolina e lasciarla in posa per tutta la notte. Il trattamento va eseguito una o due volte la settimana, per vedere subito i primi effetti. La sua formulazione è ricca di ingredienti naturali che idratano le labbra e le rigenerano, proteggendole dalla screpolatura. La maschera notte contiene vitamina C e antiossidanti, in un mix nutriente a base di frutti rossi che aiutano ad ammorbidire la pelle. Inoltre sono presenti estratti di zinco, caffè e quinoa, per riparare le labbra e dar loro una sferzata di energia.

La gradevole profumazione al pompelmo, infine, è proprio ciò che ci vuole per rilassarsi a letto e stimolare un buon sonno – che, come ben sappiamo, è fondamentale per una beauty routine di successo. Ora non ti resta che provarla: la Lip Sleeping Mask di Laneige è disponibile in diverse varianti, ma quella al pompelmo è senza dubbio la preferita. Non avrai mai avuto labbra così morbide e levigate, e non potrai più fare a meno di questo prodotto miracoloso.

Offerta Lip Sleeping Mask di Laneige Il tuo nuovo must have per labbra sempre perfette

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram