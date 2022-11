Kate Hudson ama questa crema magica (che adoriamo anche noi!)

Fonte: Getty Images La crema preferita dall'attrice Kate Hudson

Quando si tratta di idratare la pelle, riuscire a trovare il prodotto in grado di contrastare la cute secca sembra impossibile. Kate Hudson potrà porre fine alle tue ricerche perché il segreto per avere la pelle splendida come quella dell’attrice americana è la crema Egyptian Magic. Il prodotto con la sua formula straordinaria e del tutto naturale ha fatto letteralmente impazzire la star di Hollywood che da anni la utilizza nella sua skincare routine.

Ingredienti naturali per una formula “magica”

La crema Egyptian Magic, diventata ormai un must have nella beauty routine di Kate Hudson ha conquistato l’attrice americana per i suoi molteplici utilizzi. In un’intervista del 2012 a “Glamour” la stella del cinema ha dichiarato di aver scoperto questo prodotto 14 anni prima e che si è rivelata “magica” per domare i suoi capelli lisci in alcuni punti e ricci in altri. Da quel momento è stato amore a prima vista. Infatti, sempre in un’intervista di qualche anno fa a “People” la Hudson ha condiviso la sua passione per la crema con tutta la famiglia tanto da farla utilizzare anche ai figli e al suo fidanzato.

Ma cosa rende irresistibile la crema Egyptian Magic? Una miscela di sei ingredienti, che si basa su un’antica formula creata migliaia di anni fa direttamente nella terra dei faraoni. Gli ingredienti nutrienti sono completamente naturali e includono l’olio d’oliva, la cera d’api, il miele, il polline d’api, l’estratto di pappa reale e il propoli d’api.

Gli incredibili utilizzi della crema

L’obiettivo della crema è quello di fornire un prodotto professionale che può essere utilizzato in diversi ambiti. La stessa Kate Hudson ha affermato che lo utilizza praticamente per tutto: come crema idratante, come balsamo per labbra e capelli, per curare le irritazioni da pannolino, ma anche per piccole cicatrici, ustioni, eczemi e psoriasi.

Senza conservanti, parabeni o fragranze, la formula è ideale per chi ha la pelle secca e sensibile. L’efficacia della crema è completata da una consistenza unica che ha colpito Kate Hudson perché inizia come un balsamo, ma man mano che si spalma si trasforma in un olio nutriente che idrata la pelle.



La crema amata dalle star e non solo

Kate Hudson non è la sola ad amare la crema Egyptian Magic, ci sono molte altre star di Hollywood che sono pazze di questo balsamo. Anche l’attrice Kaley Cuoco ha definito la crema la sua arma segreta per la cura della cute. La protagonista di “The Big Bang Theory” ha affermato di utilizzarla per la pelle screpolata, le labbra e per le unghie, praticamente per tutto. Oltre a lei il prodotto ha altre fan come Eva Mendes, Gisele Bundchen, Madonna, e la cantante Rihanna che lo applica tutti i giorni su palpebre e labbra.

Non sono solo le star ad amare questa crema, ma anche numerosi utenti. In molti affermano che la Egyptian Magic regala un incarnato luminoso e riesce a dare il giusto nutrimento alla pelle in profondità per un risultato super morbido che dura tutto il giorno. Efficace anche contro l’acne, riesce a schiarire le macchie e le cicatrici, un risultato “magico” proprio come il nome della crema.

