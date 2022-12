Jessica Alba è sempre bellissima. Il segreto della sua pelle perfetta è questa CC Cream

Fonte: Getty Images La CC Cream preferita da Jessica Alba

Attrice, mamma di tre figli e imprenditrice di successo: Jessica Alba ha un incarnato perfetto merito di una bellezza naturale e innata ma anche della CC Cream It Cosmetics. Attenta alla cura del proprio corpo e della pelle con prodotti naturali e di qualità, la star americana è un modello per le donne che conducono una vita impegnata come la sua. Per avere una cute proprio come quella di Jessica Alba, la CC Cream non può assolutamente mancare nel tuo beauty.

Il prodotto perfetto per ogni occasione

La star di Hollywood come molte altre donne è sempre super indaffarata, perché si divide tra famiglia e lavoro, ma non per questo vuole rinunciare al make up. La CC Cream It Cosmetics è perfetta per chi ha poco tempo ma vuole sempre essere impeccabile in ogni occasione. Il prodotto infatti ha una coprenza modulabile che può essere scelta in base al risultato che desideri avere a seconda della situazione.

Chi ha una vita impegnata come quella di Jessica Alba spesso è stanca: il viso è la parte del corpo che assorbe di più questa stanchezza, ma anche i cambi di stagione o di temperatura possono influire negativamente sull’incarnato. La CC Cream, però, riesce ad annullare tutti questi effetti e a ridarti un aspetto luminoso, così sarai sempre pronta ad affrontare con un aspetto riposato il lavoro e tutte le attività quotidiane. Il prodotto infatti ha una formula che contiene al suo interno collagene idrolizzato che non è altro che collagene scomposto in frammenti più piccoli per ottenere un effetto ancora più idratante e antiossidante. Inoltre, la CC Cream It Cosmetics contiene anche peptidi, niacinamide e acido ialuronico, ingredienti pensati per eliminare le imperfezioni come arrossamenti, occhiaie e pori dilatati.



Leggero, idratante, un vero e proprio must have

CC Cream It Cosmetics è diventata il mai più senza di Jessica Alba ed è pronta a trasformarsi anche nel tuo must have. Perché? Perché è super coprente, idrata la pelle in profondità e nello stesso tempo protegge la cute dai danni dei raggi Uva e Uvb. In effetti il prodotto ha al suo interno ingredienti che assicurano una protezione SPF 50. Molto più leggero di un fondotinta, è in grado di accompagnarti tutto il giorno garantendo una pelle levigata e senza alcuna imperfezione.

Perfetto da applicare dopo la skincare mattutina, è una vera e propria coccola per la tua cute perché non appesantisce la pelle e nello stesso tempo non accentua le rughe di espressione. Tutto questo grazie alla presenza del collagene che è in grado di migliorare la grana della pelle.



Laè facile da sfumare sulla pelle con un pennello o con una spugnetta inumidita per ottenere un effetto meno intenso.Jessica Alba, non è l’unica che non può fare a meno della CC Cream It Cosmetics, i pareri di chi l’ha utilizzata sono tutti positivi e ne esaltano lache garantisce una coprenza fin dalla prima passata. A farla apprezzare a chi ormai lo utilizza quotidianamente è la caratteristica di un risultato finale luminoso senza mai lasciare il fastidioso effetto di unto.

