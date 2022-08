Jennifer Lopez usa questa crema viso low cost. E tutte l’adorano

Fonte: ANSA Il segreto di bellezza di Jennifer Lopez

Il sogno di tutte noi è di avere una pelle perfetta come quella delle star sul red carpet. Ma lo stress, una dieta non sempre attenta e il poco tempo per la beauty routine quotidiana possono rendere davvero difficile prendersi cura della nostra pelle. Per fortuna, Jennifer Lopez ha voluto rivelare al mondo il suo segreto di bellezza che ora tutte possiamo adottare: la popstar vanta un incarnato luminoso e levigato, come se per lei il tempo non passasse mai. E il merito è della crema viso che usa da tantissimi anni, un prodotto low cost che diventerà il tuo prossimo mai più senza.

La crema viso di Jennifer Lopez

Sempre bellissima e perfetta, Jennifer Lopez ha una pelle da sogno: a quanto pare, se ne prende cura quotidianamente facendo uso di una crema giorno per il viso che vanta ingredienti completamente naturali. Si tratta di un prodotto che fa parte da anni della sua beauty routine, e di cui non può proprio fare a meno. I risultati sono incredibili, e il tutto per un prezzo davvero ridotto. Insomma, abbiamo scoperto l’elisir di giovinezza di JLo e non possiamo che “rubarle” il suo segreto per avere una pelle meravigliosa.

La crema viso Rose Day Cream light di Dr. Hauschka è l’ideale per le pelli più sensibili e secche: fornisce nutrimento e idratazione, oltre a proteggere la cute per tutto il giorno. La sua formulazione è leggerissima e ricca di ingredienti che mirano a ripristinare l’equilibrio idrolipidico della pelle. Contiene estratti di piante officinali come la rosa, l’altea e l’antillide, inoltre è impreziosita da acqua di rosa ed estratti dei suoi petali, avocado, radici di altea, olio di sesamo e olio di mandorla. Tutti ingredienti completamente naturali e ottimi per prendersi cura a fondo della pelle, rendendola sin da subito più luminosa e attenuando il rossore.

Rose Day Cream light si applica la mattina, subito dopo la normale detersione del viso, massaggiando delicatamente sulla pelle ancora leggermente umida. Ottima anche come base per il trucco, non essendo particolarmente oleosa, la crema si assorbe facilmente e nutre a fondo la cute, lasciando un leggero profumo di rosa davvero piacevole. Sono moltissime le utenti che l’hanno provata, apprezzando particolarmente il senso di freschezza e idratazione che si prova già dalla prima applicazione. E i risultati sono visibili dopo pochissimi giorni.

Come prendersi cura della pelle secca

Dr. Hauschka è un brand di alta qualità per la pelle e offre tantissimi prodotti ideali anche per chi soffre di secchezza. La Rose Day Cream light ha una formulazione molto leggera, quindi in caso di forte sensibilità o di situazioni che richiedono un’attenzione in più (come accade durante l’inverno) puoi optare per la Rose Day Cream. Più densa e concentrata, agisce a fondo per nutrire anche le pelli più secche e arrossate, levigando e donando immediata freschezza.

Per una pelle radiosa e rimpolpata, alla tua routine non può mancare un buon siero viso. Quello di Florence Bio Cosmesi ha un’azione super idratante e antirughe con effetto quasi immediato, grazie ad un mix di ingredienti tra cui spiccano la vitamina C, la vitamina E, l’acido ialuronico e l’olio di jojoba. Questo prodotto stimola la produzione di collagene e migliora visibilmente l’aspetto della pelle: ne bastano poche gocce per un effetto wow. Perfetto anche per il contorno occhi e labbra.

Naturalmente, non bisogna mai trascurare la pulizia quotidiana del viso. Per chi ha la pelle secca, il detergente Hydro Boost Acqua-Gel di Neutrogena fornisce idratazione e rimuove ogni impurità, preparando la cute ai trattamenti successivi. La sua formulazione è arricchita con acido ialuronico, che garantisce una pelle più giovane e rimpolpata già dopo i primissimi utilizzi.

