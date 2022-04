Jennifer Lopez senza trucco è radiosa: il segreto è una crema fermentata

La pelle di Jennifer Lopez sembra non avere età. La cantante e attrice ha ormai spento le 50 candeline da un po’, eppure ha un volto da eterna ragazzina, luminoso, riposato e disteso. Vi starete chiedendo a quali trattamenti si sottopone per ottenere un risultato così incredibile, ce lo siamo chiesti pure noi. Così, facendo qualche ricerca abbiamo scoperto che il suo segreto di bellezza è una crema dagli attivi fermentati.

A quanto pare non si tratta di un semplice capriccio destinato alle dive dello star system, ma di un trend per vere beauty addicted. Pare che i prodotti viso con attivi fermentati siano in grande voga. Si tratta di formulazioni base di principi di origine naturale potenziati grazie al processo della fermentazione, sempre più avanzato e tecnologico.

Cosa sono gli attivi fermentati?

Questo tipo di formulazione pare essere un must per J-Lo, una certezza in termini di risultato. Ma non è niente di nuovo. Si tratta invece, di ingredienti naturali, come i fiori, uniti a batteri, lieviti e altri microrganismi, che ne scompongono la struttura e rendono più piccole e concentrate le particelle. In parole povere, la fermentazione fa sì che i principi scomposti e intensificati penetrino meglio e più in profondità nella pelle, rendendo più efficaci i prodotti.

Creme e sieri fermentati

Scoperto il segreto di Jennifer Lopez siamo subito andate alla ricerca dei prodotti da acquistare per avere una pelle radiosa come la sua. Eccoci qua, con le migliori creme fermentate in commercio in Italia, pronte a consigliarvi.

Crema notte Florena

La crema notte di Florena è davvero ottima. La formula ha una potente azione antiossidante che ripristina il film idrolipidico della pelle e combatte i danni causati dai radicali liberi. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili. La sua particolarità sono gli attivi fermentati e il 99,47% ingredienti di origine naturale. Arricchita con portulaca fermentata con potere antiossidante, lactobacillus fermentato idratante ed olio di oliva fermentato. Il tocco finale lo danno la vitamina E e gli Omega 6 e Omega 9, preziosi nutrienti per la pelle.

Siero Olio Elisir Illuminante

Per rendere ancora più efficaci le creme, il segreto è aggiungere due gocce di Siero Olio Elisir di Florena con principi attivi fermentati. Un prodotto che dona alla pelle un finish luminoso e fresco, grazie alla concentrazione di elicriso rosa noto per le sue proprietà antiossidanti e olio di Cartamo ricco di proprietà nutrienti e idratanti. Ottimo anche come base trucco per le pelli secche. Le pelli miste e grasse è meglio che lo applichino la sera, in modo da lasciar assorbire la texture.

Crema idratante fermentata

Sempre di Florena, la crema idratante leggera fermentata. Adatta a pelli sensibili, miste e grasse, non unge e si assorbe rapidamente. Dona un’idratazione a lunga durata, per 24 ore, lasciando la pelle più morbida e levigata. Contiene Camelia, olio d’oliva, Omega 6 e Omega 9 fermentati, per penetrare più in profondità e assicurare un effetto radioso.

Non ci resta che provare le creme con principi attivi fermentati per scoprire se Jennifer Lopez ha ragione. Dì certo, una buona skin care costante può solo dare benefici alla nostra pelle.