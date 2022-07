Jennifer Aniston ama pettinarsi con questa spazzola che costa solo 12 euro

Fonte: Getty Images

La bellissima attrice Jennifer Aniston vanta una chioma da invidia. I suoi lunghi e scintillanti capelli biondi sono diventati uno dei tratti distintivi che l’hanno resa un’icona di stile. Certo possiamo immaginare che vada spessissimo dal parrucchiere per tinte, trattamenti e acconciature, ma a casa ama districare i suoi amati capelli con una particolare spazzola molto delicata, capace di preservare la struttura del capello e sciogliere i nodi. La buona notizia è che si tratta di un prodotto economico che possiamo comprare tutte.

La spazzola di Jennifer Aniston

Spazzolare con cura i capelli è un’abitudine ottima per mantenere la chioma forte e in salute. Infatti, è molto importante sciogliere i nodi, levare i capelli morti e distribuire in modo omogeneo i prodotti styling. Spazzolando i capelli, inoltre, si distribuisce l’olio naturale del cuoio capelluto sulle lunghezze, si rimuovono le impurità, si ossigena la cute. Per fare questo Jennifer Aniston ha scelto una spazzola particolare, la Wet Brush Pro Flex Dry Brush. Il migliore alleato di chi ha capelli fragili, fini e tendenzialmente annodati.

La bellissima star di Hollywood ha dichiarato di dedicarsi ogni alla cura dei propri capelli, proprio a partire da una sana spazzolatura delicata, ma in grado di rendere la chioma più forte e luminosa. Inoltre, spazzolare serve anche a rimettere in ordine la piega, conferendo al viso un aspetto più ordinato. Fattore a cui Jennifer non rinuncia mai.

La Wet Brush Pro Flex Dry Brush

La Wet Brush Pro Flex Dry Brush è una spazzola che si immerge in profondità per districare anche i peggiori nodi senza rottura o dolore. Le esclusive setole IntelliFlex riducono al minimo l’attrito, le doppie punte e la spezzamento dei capelli. Inoltre, forniscono un modo sano ed efficace per la cura dei capelli. Con un manico ergonomico, rende il gesto di spazzolare una vera coccola.

Per avere dei capelli sani è davvero importante scegliere i prodotti giusti, senza trascurare la spazzola. Setole troppo dure o spesse si rischia di strappare i capelli o spezzare le lunghezze indebolendo la chioma.

Per chi è adatta?

La spazzola preferita da Jennifer Aniston è adatta a tutti. Il brand in realtà è specializzato proprio in setole districanti, di molte forme e dimensioni, per viaggi, doccia, bambini, styling e molto altro ancora. Dunque è perfetta per ogni età e tipologia di capello. Specie adesso che si va al mare e sale e sabbia rendono la chioma più secca e nodosa.

Anche per le chiome ricce è perfetta, permette di togliere i nodi senza rovinare la resa finale dell’asciugatura e di distribuire i prodotti applicati per rendere la piega perfetta.

Consigli e trucchetti

Se avete tanti nodi, potete spazzolare le lunghezze tenendo una mano ferma sull’attaccatura dei capelli, così eviterete di strapparli. Inoltre, per districare al meglio la chioma potete utilizzare un balsamo senza risciacquo che aiuti la spazzola a scorrere. Anche se, a detta di Jennifer Aniston, con la spazzola Wet Brush Pro Flex Dry Brush non avrete di questi problemi. I vostri capelli vi ringrazieranno.