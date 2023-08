Jennifer Aniston, il segreto della sua pelle perfetta è un olio “prodigioso”

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: IPA Jennifer Aniston, il segreto della sua pelle perfetta

La pelle, soprattutto in estate, è sottoposta ad un grande stress e molto spesso diventa secca, perdendo radiosità ed elasticità. Un vero peccato, in particolar modo dopo aver speso tanto tempo per un’abbronzatura perfetta. Come dare nuova luminosità alla cute, in un solo istante? Il segreto ce lo svela Jennifer Aniston: la star usa un olio quasi prodigioso, che nutre e idrata donando un aspetto meraviglioso alla pelle. Scopriamo insieme questo prodotto miracoloso.

Jennifer Aniston, il segreto per una pelle radiosa

Carpire qualche segreto alle nostre star preferite è un ottimo metodo per avere un aspetto radioso proprio come il loro, quando sfilano sui red carpet di tutto il mondo. Come fa, ad esempio, Jennifer Aniston ad avere una pelle sempre così luminosa e setosa? Tutto merito di un olio davvero speciale, quasi “prodigioso”: si chiama Huile Prodigieuse, e viene prodotto dall’azienda cosmetica Nuxe, una delle migliori in quanto a prodotti che fanno uso di ingredienti naturali. Ne basta pochissimo per un risultato straordinario, ed è adatto a tutti i tipi di pelle.

Non è un caso che molte star ne sono rimaste affascinate: oltre a Jennifer Aniston, anche Eva Mendes e Scarlett Johansson non possono più farne a meno. E in un lampo, tantissime donne in tutto il mondo lo hanno provato, trovandolo perfetto per una beauty routine che esalta la naturale luminosità della pelle. Tanto che su Amazon il prodotto ha oltre 3.800 recensioni, gran parte delle quali davvero entusiastica. Non ci resta che scoprire perché l’Huile Prodigieuse di Nuxe sia così tanto amato, e poi correre ad acquistarlo.

L’olio Nuxe, perché è così prodigioso

Huile Prodigieuse è un olio secco multifunzione, che aiuta a nutrire la pelle e a ripararla: è perfetto per l’estate, perché migliora la texture anche in caso di cute secca e screpolata, cosa che spesso accade dopo l’abbronzatura. Inoltre rende la pelle più morbida ed elastica, migliora l’aspetto delle smagliature e può essere usato su tutto il corpo. In realtà c’è molto di più: questo prodotto è l’ideale per combattere le rughe e gli altri segni del tempo sul viso e per idratare i capelli, donando loro un aspetto luminoso e sano.

Gli ingredienti naturali che contiene sono davvero efficaci: l’olio di tsubaki è perfetto per nutrire a fondo la pelle, mentre quelli di nocciole, di mandorle e di argan sono ottimi per una corretta idratazione. La formulazione è poi arricchita con olio di borragine e di macadamia, per contrastare l’invecchiamento cutaneo, e con vitamina E, per proteggere la pelle grazie alla sua azione antiossidante. La fragranza, poi, è gradevolissima: è un mix di fiori d’arancio, magnolia e vaniglia, che lascia la pelle profumata e tutta da accarezzare.

Come si usa l’Huile Prodigieuse? Qualche goccia da massaggiare sul viso aiuta a mantenere la pelle più giovane e idratata, mentre sul corpo rassoda e illumina, esaltando l’abbronzatura e donando una piacevole sensazione di morbidezza. È possibile anche aggiungerne un po’ all’acqua del bagno, per nutrire a fondo la pelle e renderla profumata in pochi istanti. Mentre sui capelli asciutti se ne applicano poche gocce, massaggiando sulle punte e sulle lunghezze. Per un effetto strabiliante, l’olio funge anche da maschera: basta applicarlo sui capelli prima del consueto lavaggio, lasciandolo agire per 10 minuti.

