iRobot Roomba, il robot 2in1 è in offerta. Se lo acquisti oggi risparmi più di 100 euro

Fonte: iStock Photos

iRobot Roomba, il robot aspirapolvere e lava pavimenti, è in offerta e se lo acquisti ora puoi risparmiare oltre 100 euro. Su Amazon infatti si trova con uno sconto del 30% con un prezzo passato da 399 euro a 279,90 euro.

iRobot Roomba, il robot 2in1 in offerta

Offerta iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2in1

Un robot aspirapolvere che lava anche i pavimenti: è la magia di iRobot Roomba, un robot 2in1 perfetto per rendere più semplici e veloci le pulizie di casa. L’aspirapolvere è dotata di potenti spazzole laterali e a V che consentono di aspirare polvere, detriti e sporco da tappeti e pavimenti, grazie anche a due modalità di aspirazione. Con la possibilità di personalizzare la potenza a seconda delle proprie necessità. Il sistema di navigazione intelligente inoltre permette lo spostamento in linea retta usando i sensori di riconoscimento: l’ideale per pulire finalmente in modo mirato e logico seguendo dei percorsi precisi.

iRobot Roomba ti permette non solo di eliminare la polvere, ma anche di avere pavimenti super puliti tutti i giorni. Tutto grazie a un panno in microfibra con una struttura scanalata speciale e tre modalità di lavaggio. Un sistema di erogazione elettronico infatti consente di regolare il flusso d’acqua (o il detergente) al meglio, mantenendo il panno in microfibra sempre al giusto livello di umidità. Questo fa sì che non si formino degli accumuli di liquidi fastidiosi, permettendo una asciugatura rapida su qualsiasi superficie.

Ciò che rende eccezionale questo robot è che impara in fretta a pulire casa a seconda delle tue necessità, inoltre può suggerirti delle pulizie extra che ti consentiranno di avere ogni ambiente sempre super pulito senza doverti preoccupare di nulla. Sfruttando la tecnologia iRobot OS infatti iRobot Roomba è in grado di memorizzare stile di vita e routine, trasformandosi in un vero e proprio assistente domestico per le pulizie.

iRobot Roomba con Amazon Alexa e Google Home

Vuoi rendere iRobot Roomba ancora più efficace? Allora utilizzalo insieme agli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. Il robot infatti è compatibile con questi strumenti e ti permette di pulire casa semplicemente dando gli ordini con la voce!

Offerta Echo Dot Altoparlante intelligente con integrazione Alexa

Perché cogliere l’offerta di iRobot Roomba

Perché acquistarlo? Chi l’ha provato afferma che aspira benissimo e in contemporanea lava. Una soluzione ideale per chi non vuole perdere tempo e desidera una casa sempre pulita e perfetta. I pavimenti risultano privi di macchie, mentre se c’è un cane in casa iRobot Roomba si rivela essenziale per eliminare i peli, non solo nel periodo della muta. Basterà dire: “Alexa dì a Roomba di pulire”, per mettere in modo l’elettrodomestico a distanza e in completa sicurezza.

Il bello di questo robot che lava e aspira la polvere è che funziona in modo facile e veloce, semplicemente utilizzando l’app. In alternativa si può attivare manualmente premendo il tasto “Clean”. In più la batteria ha un ottima durata, il che consente al robot di pulire senza doversi per forza fermare per una ricarica. Un prodotto apprezzato dalle giovani coppie, ma anche dalle famiglie più numerose e da chi ha deciso di adottare un cae o un gatto. Un elettrodomestico che costa 399 euro, ma che su Amazon è disponibile per oggi a 279,90 euro.

