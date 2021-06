iRobot Roomba ad un prezzo da non perdere: l’offerta -30% su Amazon

editato in: da

Alzi la mano chi ama pulire! O forse appartieni al gruppo di persone che preferirebbe fare tutt’altro invece che spolverare e lucidare? Certo, vivere in un ambiente splendente e pulito è un desiderio di tutti, ma quanta fatica ci costa a volte? Tra i tempi serrati dello smart working e le altre incombenze della vita di tutti i giorni, il tempo libero è sempre pochissimo, e occuparlo per spazzare e riordinare diventa un grosso sacrificio.

E se ci venisse incontro un piccolo aiutante silenzioso e che fa tutto da solo?

Grazie agli elettrodomestici intelligenti, una casa pulita e il tempo per vedere una serie TV, per leggere un libro o per fare qualsiasi altra attività divertente o semplicemente dedicarsi a del sano relax adesso possono coesistere.

Il re indiscusso di questa classe di iRobot è proprio iRobot Roomba, disponibile scontato al 30%. Un aspirapolvere che facilita e dimezza il tempo di pulizia, finito ormai nella lista desideri di tutti.

iRobot Roomba e5154, l’elettrodomestico indispensabile

iRobot Roomba e5154, grazie ai sensori avanzati, consente di rimuovere lo sporco muovendosi agilmente sotto e intorno ai mobili e lungo le pareti. É dotato di un sistema di pulizia a 3 fasi che utilizza doppie spazzole in gomma multi-superficie.

Il pregio più grande di questa aspirapolvere è la sua utilità e praticità. É in grado, infatti, di assistere nella programmazione della pulizia quotidiana o periodica. Suggerendo i programmi più adatti in cui c’è bisogno di pulizie più frequenti, come durante le stagioni delle allergie o quelle della muta degli animali.

Se hai animali domestici, sai bene che i peli sono il peggior nemico dei pavimenti e tappeti. iRobot, quando ha progettato Roomba e5154 ha pensato proprio di ottimizzare nel modo più efficace migliore la pulizia a prova dei nostri amici cani e gatti.

Questo modello, infatti, è stato arricchito con un sistema in grado di individuare i segni del passaggio degli animali. I sensori Dirt Detect riconoscono le aree di pavimento a più alta concentrazione di sporco ordinando al robot di pulirle più accuratamente. La pulizia in questi casi può avvenire combinando il sistema di aspirazione e l’utilizzo delle spazzole Tangle-Free.

Il risultato è un pulito eccellente, senza nessuno sforzo perché mentre lui pulisce, il tempo da dedicare ad altre attività aumenta.

Il software di iRobot Roomba e5154 è costantemente aggiornato e consente di accrescere la versatilità del robot garantendo un investimento durevole nel tempo.

