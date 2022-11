iRobot Roomba i3: l’offerta imperdibile che ti fa risparmiare 300 euro

Fonte: iStock iRobot Roomba in offerta col Black Friday

Quando in casa ci sono animali domestici o bambini la cosa più importante è avere un’abitazione sempre pulita, ma senza dubbio tutto questo porta via tempo e fatica. Con il Black Friday e iRobot Roomba i3 non sarà più un problema.

Infatti quando si parla di robot aspirapolvere il primo apparecchio che viene in mente è Roomba, il prodotto di punta del marchio iRobot che è stato il primo a fornire un elettrodomestico in grado di pulire e di svuotarsi tutto da solo.

Quando acquisti un Roomba originale hai la certezza di avere un dispositivo efficiente, ma dal prezzo importante! Ma con le offerte del Black Friday non dovrai più aspettare e potrai avere iRobot Roomba i3 con un risparmio di circa 300 euro sul prezzo iniziale.



Offerta iRobot Roomba i3+ Il robot aspirapolvere per avere casa sempre pulita a un prezzo conveniente

iRobot Roomba i3 soddisfa ogni tua esigenza a un prezzo scontatissimo

Innovativo e all’avanguardia, iRobot con oltre trent’anni di esperienza è rimasto sempre al passo con i tempi rispetto agli altri apparecchi simili diventando un vero e proprio top di gamma. iRobot Roomba i3 sarà il tuo nuovo alleato in fatto di pulizia, per avere una casa bella e in ordine in pochi minuti e in base alle tue necessità. Sì, perché l’apparecchio è in grado di memorizzare le tue abitudini e di assicurarti un appartamento sempre in ordine durante tutto l’anno. Infatti, questo prodotto si prende cura della tua salute e ti suggerisce degli interventi extra durante il periodo delle allergie o per eliminare i peli di animali quando i nostri amici a quattro zampe cambiano la muta.

Per approfittare di sconti e offerte legate al mondo tech durante il Black Friday iscriviti al nostro Canale Telegram

Offerta iRobot Roomba i3: come eliminare la polvere senza fatica

iRobot Roomba i3 in offerta con il Black Friday ti assicura il massimo controllo sulla pulizia e la protezione dei mobili, perché grazie a sensori e al sistema di navigazione smart imposta i suoi percorsi su linee rette evitando di urtare mobili e oggetti e conservando la sua efficacia su ogni tipo di superficie. L’apparecchio, infatti, si basa su un sistema pulente a 3 fasi caratterizzato da due spazzole in gomma multisuperficie per eliminare lo sporco e una laterale per pulire a filo parete o a filo mobili. Il risultato? Una casa pulita senza un granello di polvere grazie anche a una potenza di aspirazione superiore.

Offerta iRobot Roomba i3+ Il robot aspirapolvere per avere casa sempre pulita a un prezzo conveniente

Lo sporco non sarà più un problema per te, perché una volta che l’apparecchio avrà terminato le pulizie non sarai costretta a rimuovere il contenuto, iRobot Roomba i3 fa tutto da solo! Questo robot infatti svuota automaticamente il contenitore all’interno della Clean Base dotata di sacchetti AllergenLock formati da 4 strati filtranti per intrappolare la polvere all’interno.

La tecnologia a disposizione della casa con uno sconto del 43%

Ritagliarti del tempo tutto per te con iRobot Roomba i3 sarà semplice perché mentre tu ti dedichi alla cucina, trascorri del tempo con i tuoi cari o ti concedi una coccola di bellezza, l’apparecchio lavorerà al posto tuo. Dovrai solo dirgli di pulire collegandoti semplicemente all’app dedicata o a un assistente vocale. Tutto questo nel massimo rispetto della privacy perché iRobot assicura standard di protezione elevati. Con questo dispositivo puoi metterti comoda e goderti il meritato riposo perché fa tutto da solo, inoltre potrai approfittare di un risparmio di oltre 300 euro.

Offerta iRobot Roomba i3+ Il robot aspirapolvere per avere casa sempre pulita ad un prezzo conveniente

Pronto a scoprire offerte e sconti legati al mondo della casa durante il Black Friday? Iscriviti al nostro Canale Telegram.