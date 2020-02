Idee regalo originali per San Valentino (senza spendere troppo)

editato in: da

La festa degli innamorati è sempre più vicina: se non sai ancora cosa regalare alla tua dolce metà per San Valentino, ecco qualche idea originale per uscire dai soliti schemi, senza spendere troppo!

Le feste (qualunque esse siano) sono sempre un bel momento: a renderle meno gioiose è la scelta dei regali. Le nuove “coppie” – sotto questo aspetto – sono sicuramente avvantaggiate, ma dopo tanti San Valentino passati insieme diventa davvero difficile scegliere un regalo originale.

Usciamo quindi dai soliti schemi: guardandoci bene attorno e scopriremo tante nuove opportunità per un regalo che sia davvero diverso dal solito, senza spendere troppi soldi.

Cosa regalare a San Valentino per stupire davvero? Ecco delle idee originali

Escludendo i classici regali (come collanine, bracciali e doni simili) possiamo destinare alla nostra dolce metà un regalo originale puntando su delle “Esperienze”, che regaleranno un momento magico ad entrambi.

Per esempio, su Groupon puoi acquistare dei pacchetti di coppia davvero originali e low cost, come dei giri in pista, delle giornate “da pilota”, corsi per barman e barlady, noleggio di motoscafi, giri in Quad, ed altre interessanti esperienze per chi ama l’avventura.

Per i più golosi sono disponibili degustazioni di vino con taglieri di affettati tipici, degustazioni presso aziende agricole, oppure la possibilità di prenotare delle favolose cene nei ristoranti vicino a te.

Per chi ama la cultura, il tempo libero e lo stare all’aria aperta invece ecco dei buoni cinema scontati, ingressi per l’acquario di Genova, lezioni di equitazione, skipass per esperienze sulla neve, e altri pacchetti simili.

Per chi invece vuole regalarsi un’esperienza tutta dedicata al relax, sono disponibili invece dei mini soggiorni e weekend alle terme, sul lago Maggiore ma non solo: potete anche regalarvi un massaggio di coppia per passare qualche ora in totale relax.

Se nessuna di queste proposte ti soddisfa, allora puoi cercare su D-mail una delle originali soluzioni per l’arredamento o per semplificare alcune operazioni consuete: qualche esempio? Sono disponibili dei tappetini in silicone per pulire i pennelli trucco (utili ed originali), borse termiche da scaldare in pochi secondi nel microonde (perfette per i più freddolosi), fasce riscaldanti per la schiena e tantissimo altro ancora.

Come ottenere un risparmio dai tuoi acquisti

A queste idee low cost puoi aggiungere un’ulteriore possibilità di risparmio: concentra i tuoi acquisti facendoli passare per Libero CashBack ed ottieni un rimborso parziale di quanto speso!

Il sistema è davvero molto semplice e ti permette, ogni volta che fai un acquisto online passando per uno dei negozi presenti nel circuito, di ottenere un ritorno di denaro che, una volta approvato e raggiunta la soglia minima richiesta, potrà essere spostato in pochi click sul tuo conto corrente!

I negozi che aderiscono sono tantissimi: segui questo link e visitali ora. Potresti trovare la tua idea regalo per San Valentino originale ed economica, e grazie al cashback potrai ottenere un ulteriore risparmio. Facile e conveniente.