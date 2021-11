Idee regalo di Natale per lui: le più originali

Natale è alle porte ed è arrivato il momento di scegliere il regalo giusto per il tuo Lui. Ogni anno con le feste si presenta lo stesso dilemma: cosa acquistare? Mentre per la donna, fra prodotti beauty, abiti e accessori, c’è solo l’imbarazzo della scelta, trovare il dono perfetto per un uomo non è semplice. Scopriamo le idee regalo di Natale ideali per Lui.

La poltrona a sacco

Gli uomini, si sa, amano la comodità, quindi perché non regalare al tuo Lui un complemento d’arredo che renda più accogliente la casa, ma lo faccia anche stare comodo? Puoi optare, ad esempio, per un’iconica poltrona a sacco, l’ideale per un momento di relax davanti alla tv o per leggere il suo libro preferito.

Gli accessori da cucina

È un appassionato di cucina? Allora hai solo l’imbarazzo della scelta. Se adora i dolci puoi prediligere un libro di ricette, accompagnato da tutta l’attrezzatura per creare crostate e torte. Ha imparato a fare la pasta in casa? Per Natale potresti regalargli una macchina per impastare o per creare tanti formati differenti.

I pantaloni sartoriali

Se vuoi andare a colpo sicuro in occasione del Natale, potresti regalare al tuo Lui dei pantaloni sartoriali. Fra i brand più famosi c’è Lirecento che unisce stile e comfort Made in Italy e di recente ha presentato la nuova collezione Fall/Winter. Questo brand si contraddistingue grazie a uno stile tra l’elegante e il casual, sempre molto curato, regalando un’estrema sensazione di comodità.

Nella nuova collezione di Lirecento spicca il Chino, un capo senza tempo che il marchio reinventa per tutti i giorni e tutte le stagioni, andando incontro alle esigenze di praticità dell’uomo contemporaneo che vuole sentirsi a suo agio da mattina a sera, passando dagli appuntamenti formali di lavoro a momenti rilassati.

“Il connubio tra stile e comfort è stato raggiunto partendo dagli input manifestati nel corso degli anni dagli stessi uomini che hanno avuto modo di acquistare e indossare i nostri capi”, hanno spiegato i co-fondatori di Lirecento, Carlo Battaglino e Luca Labbadini.

La proposta FW 2021-2022 prevede come capo best seller Il Chino Slim, con vestibilità asciutta, realizzato in una gabardina di altissima qualità in ben 7 varianti colore e in un tessuto caldo e “lanoso“. A queste proposte si affiancano quelle con vestibilità regular: Il Chino Regular e Il Pince, con un fit più comodo, ma le stesse linee di stile curate. Presentano nuovi dettagli e una inedita scelta di tessuti e si distinguono per immagine e ricchezza di particolari.

A seguire, con la caratteristica tasca posteriore, troviamo Il Chino Pattina, un modello altrettanto iconico. Lirecento lo propone in un’elegante flanella nera e tessuto tinto filo dalla texture puntinata, con una palette colori grintosa. Fra le proposte in denim, oltre al classico Cinquetasche Regular nei colori rinse, stone e black, spicca il denim grigio o deserto, con il modello America.

I capi Lirecento sono la scelta ideale per un regalo di Natale uomo. Il motivo? La confezione è impeccabile, con finiture sartoriali e dettagli curati. Grande attenzione agli interni, ridisegnati con nuove fodere e profilature. Infine la proposta dei tessuti è sempre più completa e variegata in termini di trame e colori. Tutti i pantaloni del brand sono realizzati con dei materiali di alta qualità che provengono da fornitori locali dell’area Veneta, nel rispetto della filosofia Km0 di Lirecento, che ha creato stabilimenti produttivi a Piove di Sacco, nel padovano. I prodotti si possono acquistare sul sito lirecento.it o negli store di Roma e Milano.

Lo smartwatch per tenersi in forma

Se il tuo Lui è un super sportivo, sarà felice di ricevere a Natale uno smartwatch o un contapassi. Online e negli store fisici ci sono moltissimi modelli con tante opzioni differenti per prendersi cura del proprio corpo e fare attività fisica. Perfetti da collegare al proprio cellulare e per ritrovare la motivazione, questi dispositivi sono il dono giusto per uomini dinamici o che vogliono rimettersi in forma.

Contenuto offerto da Lirecento.