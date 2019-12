Idee regalo Natale per lui: come scegliere (e risparmiare)

editato in: da

Quando si parla di idee regalo di Natale per un uomo sappiamo già che siamo destinati ad affrontare una missione faticosa: spesso infatti ci scontriamo contro diverse realtà che rendono quest’obiettivo più complicato.

Oggi vorrei aiutarti a scegliere un’dea regalo natalizia per un lui, avendo cura di suggerirti anche un metodo per risparmiare a Natale senza rinunciare alla qualità dei regali.

Intanto è bene sottolineare che fare un regalo deve essere prima di tutto un piacere: a volte, fare un passo indietro e soffermarsi su questa idea ci può aiutare a rilassarci e a farci venire in mente l’idea giusta anche per questo Natale 2019.

Come scegliere il regalo giusto per lui?

Nella scelta dei regali – e di conseguenza anche dei budget da destinare ad ogni persona – è bene partire con il considerare il rapporto che ci unisce al nostro lui: è per noi un papà, un marito, un amico, un fratello? Oppure ancora, uno zio o un nonno?

Potrebbe sembrare una considerazione banale, ma più il nostro rapporto con questa persona è stretto, più sarà facile eliminare dalle possibili idee tutto quello che proprio non va bene.

Se questa persona è un amico oppure un fratello possiamo certamente considerare l’idea, sempre molto apprezzata (soprattutto dagli uomini, che sono più pragmatici) di regalare una carta regalo: ce ne sono ormai di tutti i tipi, da quello nelle Gift Box per le attività sportive o ludiche preferite, al buono per un e-commerce online.

Se parliamo invece del papà o del marito, ci riferiamo solitamente a figure molto “vicine” e che conosciamo molto bene: solitamente è bene puntare su qualcosa di personale. Fosse anche una camicia, una bella tuta sportiva oppure una collezione di birre, l’importante è pensare bene a questa persona, e soprattutto evitare doppioni!

E per il nonno o lo zio? Qui il consiglio è sicuramente di optare per qualcosa di carino ed anche un pò economico, perché spesso basta il pensiero per renderli felici: come non pensare a qualche paio di calze carine oppure ad un cesto di prodotti gastronomici o per il corpo?

Dove comprare questi regali spendendo poco?

Arrivata a questo punto, dovresti avere le idee più chiare in fatto di regali di Natale per un uomo. Ora è arrivato il momento di pensare a dove comprarli, spendendo poco ma senza rinunciare alla qualità.

Per aiutarti nella scelta dei regali, ti consiglio di visitare uno dei tantissimi negozi presenti su Libero Cashback (clicca qui per collegarti al sito).

Concentrando lo shopping natalizio su Libero Cashback (assicurati di registrarti e di seguire le indicazioni che ti saranno fornite nel sito) avrai la possibilità di ottenere un cashback per ogni acquisto effettuato presso uno dei negozi online aderenti.

Il cashback varia a seconda dell’insegna ed il credito ottenuto grazie al tuo shopping potrà essere richiesto al raggiungimento della soglia dei 30€.

Le insegne fra cui scegliere i tuoi regali di Natale per lui sono tante ed aggiornate periodicamente: troverai negozi di abbigliamento, negozi di Brico per chi ama il “fai da te”, negozi dedicati al gaming, negozi di elettronica ed anche il colosso Amazon.

Infine, ecco un consiglio aggiuntivo per ottimizzare al massimo il risparmio. Sono consigli che ripeto spesso, ma che è sempre bene ricordare:

Verifica se il negozio presenta delle attività promozionali (sconti oltre una certa spesa, spedizioni gratuite, ecc…)

Verifica se hai la possibilità di iscriverti alla newsletter in cambio di un codice sconto (molte aziende lo fanno)

Prendi in considerazione anche questi sconti perché ti aiuteranno a spendere meno!