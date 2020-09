I migliori accessori per il tuo cane: portantini, pettorine, collari e molto altro

editato in: da

vere un cane è una grande e bellissima opportunità e ciò che ne consegue sono enormi benefici, fisici e psicologici. Prendersi cura di un animale, infatti, non è solo una sfida di responsabilità, bensì un modo per migliorare la propria qualità di vita. Un cane può davvero portare tanta serenità in famiglia, genera positività, sconvolge la classica routine diventando un vero e proprio compagno di vita. Di base, un cane ha un ruolo educativo, soprattutto se ci riferiamo ai bambini, i quali vedono nello stesso un compagno di giochi e, soprattutto, di crescita.

Ovviamente, è molto importante spiegare ad un bambino che è necessario un forte senso di responsabilità per occuparsi di un animale, atteggiamento quasi del tutto spontaneo. Un cane, inoltre, ha l’enorme capacità di stimolare il rapporto con il mondo fuori e la natura. Insomma, avere il cane è una ricchezza enorme e proprio per questo è importante coccolarlo e viziarlo ogni giorno. Come? Ecco qui qualche idea regalo per i vostri amici a quattro zampe.

Accessori perfetti per i tuoi amici a quattro zampe

Anche i tuoi pelosetti si meritano coccole ed attenzioni quando possibile e nel nostro articolo abbiamo deciso di proporti diverse idee regalo, super carine, per viziare il tuo amico a quattro zampe. Vedere il tuo amico felice, renderà felice anche te! Trovare un regalo originale per il proprio cane non è un’impresa poi così facile: spesso i negozi fisici non sono troppo forniti, ma per fortuna basta aprire la pagina di Amazon per scoprire moltissimi prodotti interessanti. E noi siamo pronti a proporti i migliori! Per quanto i nostri amici a quattro zampe conducano una vita tranquilla e serena, spesso la loro routine potrebbe risultare noiosa e piatta. Bastano però un giochino diverso, un collare nuovo, una cuccia più colorata e molto altro a rendere il cucciolo felice. Tante volte ti sarai sentita dire che tratti il tuo amico a quattro zampe come fosse un bambino e quale occasione migliore per dimostrarlo?

Come scegliere il regalo perfetto per il tuo cane

Prima di acquistare un qualsiasi regalo/oggetto per il proprio animale domestico, è bene fare alcune considerazioni:

qualità : il gioco/oggetto che si sceglie di acquistare deve essere in buone condizioni e fatto di materiale di alta qualità;

: il gioco/oggetto che si sceglie di acquistare deve essere in buone condizioni e fatto di materiale di alta qualità; adeguatezza: per fare in modo che il tuo amico a quattro zampe si diverta con il suo nuovo gioco, è importante che sia di facile utilizzo, non troppo complesso;

per fare in modo che il tuo amico a quattro zampe si diverta con il suo nuovo gioco, è importante che sia di facile utilizzo, non troppo complesso; sicurezza: devi essere certa che il gioco/prodotto che stai acquistando per il tuo cucciolo sia privo di materiale tossico, in ogni sua parte. Cerca di fare una scelta cosciente ed evita oggetti dalla forma appuntita!

devi essere certa che il gioco/prodotto che stai acquistando per il tuo cucciolo sia privo di materiale tossico, in ogni sua parte. Cerca di fare una scelta cosciente ed evita oggetti dalla forma appuntita! dimensione: acquista un oggetto che si adatti alla taglia del tuo cane, che sia un gioco, un collare, una cuccia o un guinzaglio.

Hai tutto bene chiaro in mente? Ottimo! Allora scopri tutte le idee sfiziose proposte in questo articolo.

Letto per animali MYANIMALY

Iniziamo con una cosa sfiziosa: un comodissimo lettino per animali! Si adatta perfettamente sia per gatti che per cani, è molto minimale e disponibile in varie dimensioni. Si adatta quindi perfettamente a tutti gli interni. Un lettino caldo e comodo, perfetto per l’inverno, dotato di una robusta copertura che protegge il cane dal freddo, permettendogli di dormire molto bene. Parliamo di un prodotto di altissima qualità, grazie all’utilizzo di materiali, tra i quali il feltro. Inoltre, il riempimento in poliestere è antiallergico, la parte inferiore impermeabile ed antiscivolo. Vuoi sapere dove acquistarlo? Ma ovviamente su Amazon.

Collare per cani personalizzabile SLZZ

Per un tocco di stile ed unicità, ecco qui un collare tutto da personalizzare (scoprilo ora su Amazon). Un prodotto davvero unico nel suo genere e a soli 16,99 euro. Un collare in vera pelle, abbinabile al guinzaglio, artigianale e di altissima qualità: sulla targhetta dorata è infatti possibile incidere il nome del tuo amico a quattro zampe ed il numero di telefono in caso di smarrimento. L’incisione è davvero fantastica, non si rovina o scolorisce, per un uso durevole nel tempo. La fibbia è molto resistente, ma allo stesso tempo delicata sulla pelle del cane e l’anello permette il fissaggio di un eventuale guinzaglio. Questa sì che è un’idea davvero originale!

Bandana del cane Newtensina

Molto divertente è anche questo collare dotato di bandana e presente in moltissime varianti di colore. Blu, rosso, viola, rosa… E chi più ne ha, più ne metta! Regala un tocco di colore al tuo cucciolo e acquista questa divertente bandana su Amazon! Ecco un prodotto originale, da utilizzare sia in estate che in inverno, nonché di ottima fattura ad un prezzo davvero stracciato.

Scoprilo ora al link che ti abbiamo indicato!

Imbracatura per cani Kismpale regolabile

Un altro accessorio immancabile è sicuramente la pettorina: necessaria per andare a fare una passeggiata all’aria aperta. Questa pettorina, presente in diverse varianti di colore, è molto durevole nel tempo e protegge molto bene il corpo dell’animale. Le cuciture in 3M, poi, rendono visibile il cane anche nelle ore più buie del giorno. Punto a favore di questa imbracatura, è sicuramente il fatto che il guinzaglio non andrà fissato intorno al collo dell’animale: questo la rende molto confortevole. È inoltre comodamente utilizzabile in diverse circostanze: per una passeggiata, una corsa all’aria aperta. Scoprine il prezzo su Amazon!

Giocattolo interattivo per cani Lewondr

Ecco qui un prodotto che il tuo pelosetto apprezzerà molto più di una nuova pettorina o di un collare. Ti presentiamo un giocattolo interattivo (scoprine tutte le caratteristiche su Amazon) realizzato in velluto e cotone resistenti, davvero a prova di graffi e morsi. È un giocattolo anti-stress, all’aroma di manzo, che aiuta il cane a scaricare eventuali nervosismi e tensioni durante la giornata e che emette vari suoni rendendo il gioco interattivo ed interessante. Inoltre, è facilmente lavabile, sia in lavatrice che a mano a bassa temperatura, non scolorisce.

Set giochi cane 10 pezzi FONPOO

Un fantastico set di giochi per il tuo adorato amico a quattro zampe: una varietà immensa di giocattoli che aiuteranno il tuo animale domestico a scaricare lo stress, rafforzare i denti e ridurre l’accumulo di tartaro. Questi giocattoli hanno un colore molto accattivante che attirerà sicuramente l’attenzione del tuo cane, sono in nylon e cotone e molto durevoli. Inoltre, se consideriamo il numero dei pezzi presente nella confezione, il prezzo è davvero a buon mercato: con soli 19,99 euro potrai rendere felice il tuo cagnolino! Acquista questo magnifico set su Amazon.

Cestino anteriore bici per cane Csatai

Per un giro veloce in bicicletta, anche il tuo amico a quattro zampe ha diritto a stare comodo e, dunque, non c’è niente di meglio di questo cestino in tessuto resistente. È molto facile da installare, in quanto vanta un sistema di montaggio a manubrio a sgancio rapido, rilascio facile e disattivabile con la semplice pressione di un pulsante. Il sistema di chiusura, inoltre, è regolabile e permette di aumentare con facilità la capienza del cestello. È l’ideale per un giro all’aria aperta, il trasporto del tuo cucciolo non sarà mai stato così facile e comodo. Scoprilo subito su Amazon.

Ciotola pieghevole cane Colapz

Sei in viaggio? O semplicemente fuori per una passeggiata? Il tuo cane avrà comunque bisogno di bere e mangiare. Ma come senza una ciotola? Niente paura! Ti presentiamo un prodotto davvero curioso ed innovativo, ma soprattutto portatile! Ecco qui due ciotole pieghevoli per cani, dal design portatile e salva spazio: infatti, si ripongono facilmente in una custodia da viaggio inclusa, con gancio. Questo prodotto è realizzato con materiale di altissima qualità: silicone resistente per uso alimentare approvato da FDA e molto duraturo nel tempo. Trovi questo sfizioso prodotto su Amazon.

Lancia pallina da tennis Takestop

Un’originale catapulta in plastica (guardala meglio su Amazon) per rendere le ore di gioco del tuo cane ancora più intense. La catapulta è dotata di una pallina di gomma morbida in grado di galleggiare in acqua. Grazie a questo attrezzo i lanci saranno molto più lunghi e le corse altrettanto! Ti abbiamo proposto una serie di idee regalo/accessori per il tuo cane di ogni genere: pettorine, collari, ciotole portatili, giochi di ogni tipo. Perché coccolare il tuo amico a quattro zampe è importante, ma prendertene cura con prodotti di alta qualità, lo è ancora di più.

Prima di acquistare un qualsiasi accessorio per cani, assicurati che esso risponda ai quattro requisiti fondamentali: sicurezza, adeguatezza, dimensione e qualità. Molto spesso, infatti, è bene spendere qualche euro in più, ma avere la certezza che il nostro cucciolo stia giocando con un prodotto, non solo resistente nel tempo, ma anche sicuro e certificato. È il compleanno del tuo pelosetto? Regalino in arrivo! Rompi la sua routine e pensa ad un regalo speciale per il tuo quadrupede! Scommettiamo che sei già online, ti lasciamo ai tuoi acquisti!