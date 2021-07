editato in: da

Colorate, comode e iconiche, le Havaianas sono il must have dell’estate. Basta dare uno sguardo tra i best seller della categoria moda per trovarle lì, insieme alle Crocs, a primeggiare tra gli acquisti della stagione, pronte solo da indossare. Ma guai a considerarle delle semplici infradito!

Le Havaianas non hanno bisogno di presentazioni perché da anni fanno da sfondo ai momenti più belli dell’estate, colorando anche i nostri ricordi. Queste ciabattine infradito, contraddistinte da colori e modelli davvero originali, sono perfette per essere indossate in diverse occasioni e conferire ai nostri look stagionali uno stile glamour e unico.

Adatte alle giornate in città, o a quelle trascorse in riva al mare, queste ciabatte infradito non solo completano gli outfit estivi, ma proteggono il piede dal caldo, dal sudore e dalla sabbia bollente, grazie alla qualità del materiale con il quale sono realizzate. Pensate che possono essere indossate anche per camminare sugli scogli! Insomma sono le nostre migliori alleate e rinunciarvi è praticamente impossibile.

Havaianas: la moda ai tuoi piedi

Sono belle, sono comode e si adattano a ogni momento della giornata. Ecco perché nonostante gli anni trascorsi, le Havaianas da donna non sono mai passate di moda.

Possono essere utilizzate per la creazione di outfit casual grazie ai modelli tradizionali e semplici, o per look di spiaggia optando per le classiche infradito da donna. A queste, però, si aggiungono anche le Havaianas da donna dai dettagli eleganti, abbellite con cinturini, elementi metallici e brillantini, così da permettere alle fashioniste di creare look eleganti, versatili e pratici da abbinare ad abiti, shorts e completi basic.

Ma quali sono i modelli più belli di Havaianas da acquistare subito online? Scopriamolo insieme.

Havaianas Flatform

Tra i modelli più belli di Havaianas da acquistare subito online troviamo le Havaianas Slim Flatform, infradito donna che si distinguono dagli altri modelli per la suola alta e dritta. Queste ciabattine sono caratterizzate dallo stile unico che appartiene da sempre a questi prodotti che incontra il massimo comfort.

Comodità, leggerezza, resistenza al sole e all’acqua e suola antiscivolo: queste le caratteristiche delle Havaianas Slim Flatform. Ma non è tutto, perché questo modello, strategicamente, regala anche qualche centimetro per slanciare la silhouette. Come farne a meno?

Offerta Havaianas Flatform Tantissimi colori e comodità garantita: scegli il tuo modello di Havaianas preferito per il mare e la città. Per un'estate senza pensieri

Havaianas Luna

Le originali e autentiche infradito brasiliane in versione femminile, elegante e pratica sono arrivate e portano il nome di Havaianas Luna. Questo modello è perfetto per tutte le donne che cercano una soluzione comoda e chic per creare look in città e in vacanza.

Grazie infatti alle particolari fascette che avvolgono il piede, le ciabattine diventano dei sandali glamour che garantiscono la comodità che cerchiamo durante le calde giornate d’estate. Disponibili in un’ampia gamma di colori, sono perfette da abbinare a qualsiasi outfit estivo.

Offerta Havaianas Luna Le Havaianas femminili ed eleganti da mettere in valigia. Per un'estate piena di stile

Havaianas Sandali Flash Urban

Se è vero che l’abito fa il monaco, è altrettanto vero che quello che abbiamo ai piedi è in grado di caratterizzare il nostro look. Per tutte le donne che vogliono creare un outfit sporty chic, ecco che le Havaianas Flash Urban diventano la soluzione perfetta.

Dotate di un cinturino che avvolge la caviglia, questi sandali sono ideali per trascorrere l’estate in città. Si tratta infatti di una versione sportiva e urbana delle originali infradito brasiliane, le stesse in grado di fornire il giusto equilibrio tra stile glamour e sportivo. Come rinunciarci?

Offerta Havaianas Flash Urban Le Havaianas perfette per un look sporty chic da sfoggiare in città durante le calde giornate d'estate

L’estate animalier con Havaianas

Le amanti della stampa animalier, in voga anche per questa stagione, troveranno nelle Havaianas Slim Animals le loro migliori alleate. La stampa leopardata, declinata in diversi colori, vi consentirà di esprimere tutto il vostro lato selvaggio durante le calde giornate d’estate.

Offerta Havaianas Animalier Libera il lato selvaggio che è in te con le Havaianas Slim Animals

Sandali Twist Havaianas

Havaianas ha realizzato nuovi modelli di sandali infradito per donne in gomma che uniscono tutta la praticità delle infradito alla bellezza e all’eleganza di una calzatura elegante e perfetta per ogni occasione. Tra i modelli più belli da acquistare online troviamo i sandali Twist Havaianas con chiusura a T, perfetti da indossare ogni giorno, dalla sera alla mattina, con gonne, pantaloncini o abiti svolazzanti.

Offerta Sandali Twist Havaianas con chiusura a T I sandali eleganti e comodi per la tua estate, da portare in spiaggia, in piscina o in città

I modelli più belli di Havaianas: dove acquistarli online

Glitterate, coloratissime, alte o basse, monocolore o con stampe animalier, le Havaianas disponibili in commercio sanno rispondere a tutte le nostre differente esigenze. La vera difficoltà, infatti, sta solo nel riuscire a scegliere quale acquistare, ma nel dubbio possiamo anche prenderle tutte, o quasi.

Oltre ai modelli sopra elencati, perfetti per chi cerca comodità e leggerezza durante le ore più calde della giornata, ce ne sono tanti, pronti solo da indossare. Lasciatevi ispirare dall’ampia selezione presente all’interno dello store online Hawaianas, e preparatevi a colorare di stile la vostra estate!