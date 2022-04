Gwyneth Paltrow ha svelato la sua crema idratante preferita: costa meno di 20 euro

Gwyneth Paltrow ha ormai 50 anni ma la sua pelle non ha perso vigore. Il suo incarnato splende sempre, il tempo ha portato qualche segno anche su di lei, che però mantiene un viso uniforme e radioso. Facile, direte voi, chissà quali trattatemi si può permettere. Non è un segreto, la famosa attrice ama prendersi cura di sé e fare skin care. Ma quali prodotti usa?

Gwyneth Paltrow ha rivelato ai suoi fan di avere una crema preferita in particolare, un prodotto che non manca mai nel suo beauty. Il suo must have la aiuta a combattere la secchezza della cute, senza ungere, donando un velo di luminosità all’incarnato. Ma di che crema di tratta? Della famosissima WELEDA Skin Food Light. Idratante, fresca ed economica: costa meno di 20 euro.

La crema preferita di Gwyneth Paltrow? WELEDA Skin Food Light

La linea Skin Food di WELEDA ha fatto strage di cuori, diventando sinonimo di qualità e spopolando tra le beauty addicted. In molti amano le formule ricche ed efficaci del brand, in grado di idratare anche le pelli più secche. La crema preferita di Gwyneth Paltrow è la versione Light, più leggera, adatta ad ogni tipo di cute, anche quelle miste e grasse, grazie alla texture impalpabile.

WELEDA Skin Food Light Una crema idratante leggera, che si assorbe velocemente

Le proprietà di WELEDA Skin Food Light

La formulazione di questo prodotto è delicata ma al tempo stesso nutriente. Una crema a base di olio di girasole bio ed estratti di viola del pensiero, camomilla bio e calendula bio, dall’azione lenitva e calmante. Riesce a donare intensa ed immediata idratazione alla pelle secca, rendendola liscia e vellutata fin dalla prima applicazione. La più leggera della gamma Skin Food, ma allo stesso tempo molto idratante.

Per chi è adatta?

Come ogni crema idratante, Skin Food Light si addice ad ogni tipologia di pelle, a tutte le età. Questa crema specifica è particolarmente consigliata soprattutto nei mesi più caldi e come crema viso, grazie alla texture leggera e al suo rapido assorbimento. Oppure su pelli grasse e miste che tendono a lucidarsi con formule troppo ricche e concentrare.

Trucchetti e consigli

La crema preferita di Gwyneth Paltrow è un passaggio alla quale la star non può mai rinunciare. Il risultato della sua costanza nella cura della pelle è evidente, il suo viso è radioso e uniforme. Per sfruttare al meglio WELEDA Skin Food Light il nostro consiglio è di fare una buona detersione prima dell’applicazione. Se avete la pelle particolarmente secca, potete utilizzare un siero da abbinare alla crema, oppure mixarla a qualche goccia di olio per il viso.

Offerta WELEDA Olio trattante alla rosa Mosqueta Idrata, leviga e rende la pelle più elastica

Inoltre, essendo una crema che si assorbe rapidamente, è perfetta come base per il trucco. Lascia la pelle vellutata ma asciutta, senza interferire con la stesura del prodotti make up. Davvero versatile e multiuso.

Le appassionate di beauty e skin care certamente ne avranno già sentito parlare. La WELEDA Skin Food Light non è solo la crema preferita di Gwyneth Paltrow, ma anche di moltissime donne e moltissimi uomini che amano avere una pelle idrata senza utilizzare prodotti ricchi e pesanti. Noi la proveremo sicuramente.