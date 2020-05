Guida all’acquisto del cuscino da meditazione

editato in: da

La vita in città si fa sempre più caotica e frenetica ogni giorno che passa. Il lavoro, la vita personale, il traffico della metropoli: quotidianamente si è sottoposti ad eventi stressanti che ci impediscono di vivere serenamente ed in maniera spensierata anche gli eventi più belli della giornata. Ecco perché sempre più persone si dedicano alla meditazione: scopri ora come rilassarti e quali cuscini da meditazione acquistare!

Metodi di relax e tipologie di cuscino

Per staccare la mente dalle preoccupazioni c’è chi si concede un bicchiere di vino – o forse due – una volta rientrato a casa la sera, chi un bagno caldo con oli essenziali e chi – sull’onda delle nuove tendenze provenienti dall’Oriente – ha deciso di abbracciare la pratica della meditazione per svuotare la mente.

Per tutti coloro che hanno trovato nelle pratiche zen la risoluzione ai loro problemi di stress e nervosismo, questo articolo sarà una vera e propria manna. Andremo infatti ad indagare quali siano i migliori cuscini da meditazione – suddivisi per forma e dimensione – da utilizzare durante le vostre sedute di relax. Perché è vero che è la sfera mentale a dover trovare ristoro, ma sarebbe un peccato ritrovarsi poi con un fastidioso mal di schiena!

Zafu classico rotondo

Questo cuscino da meditazione si presenta di forma rotonda, assolutamente perfetta per conferire comfort e riduzione del dolore nella zona lombare anche durante lunghe sedute di meditazione. Questo comfort è garantito dalla sua imbottitura che – realizzata in grano saraceno – si presenta come regolabile a piacere nella quantità, il che vi consentirà quindi di mantenere una perfetta postura di allineamento tra schiena, bacino e ginocchia.

Le dimensioni di questo particolare cuscino dalla forma rotonda sono 16 cm circa da terra e 30 cm di diametro. La fodera è realizzata finemente e nei minimi dettagli in tessuto 100% cotone, rifinita con una cerniera per poterla sfoderare e lavare comodamente in lavatrice. Se ti piace questo cuscino da meditazione, potete acquistarlo qui su Amazon.

Zafu a mezzaluna

Questo cuscino da meditazione, che potete comprare su Amazon, si presenta immediatamente con la sua particolare forma a mezzaluna, particolarmente indicata per lunghe sedute di meditazione in quanto, grazie alla sua forma ergonomica, consente un ottimo allineamento di tutte le parti del corpo, specie durante la seduta a gambe incrociate.

Il modello in questione si presenta con un’altezza di media dimensione: 15 cm circa. Altezza che però potrà essere regolata a piacere eliminando un po’ dell’imbottitura interna realizzata in spelta di farro. La fodera – realizzata in molteplici colori così da adattarsi perfettamente ai vostri ambienti – è realizzata in tessuto 100% cotone e dotata di cerniera, così da essere lavabile comodamente in lavatrice.

Per una seduta più stabile si consiglia invece l’acquisto di un cuscino Zafu a mezzaluna imbottito di saggina, materiale leggermente più rigido che consentirà di mantenere più a lungo una posizione ben impostata. Quello che potrete acquistare su Amazon misura 46 cm di larghezza, 30 cm di larghezza e 16 cm (regolabili) in altezza ed è, come tutti gli altri, disponibile in numerose e gradevoli varianti cromatiche.

Zafu a ruota

Tra il classico cuscino Zafu rotondo e il cuscino Zafu a ruota le differenze che intercorrono sono rilevabili sotto un aspetto puramente estetico. Il secondo è infatti caratterizzato da una particolare modalità di cucitura e piega della stoffa del cuscino, che viene realizzata andando a formare la classica raggiera che gli conferisce il nome “a ruota”. Se desiderate acquistare un cuscino per meditazione Zafu a ruota, lo trovate qui su Amazon. Troverete un cuscino esteticamente molto piacevole, disponibile in varie stampe e vari colori imbottito di kapok, una fibra 100% naturale, biologica e sostenibile, soffice quanto il cotone e ricavata dagli alberi tropicali del kapok.

Di dimensione leggermente minore è il cuscino Zafu a ruota che potrete acquistare a questo link Amazon. Presenta un’altezza di circa 15 cm e una morbidezza particolare, in quanto imbottito di semi di farro. Esattamente come i modelli precedenti, presenta una pratica fodera in cotone 100% lavabile comodamente in lavatrice.