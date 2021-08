Guanto esfoliante: la soluzione perfetta (ed economica) per un’abbronzatura uniforme

editato in: da

Hai visto anche tu, in spiaggia o in piscina, ragazze con abbronzature uniformi e brillanti?

Ti sveliamo un segreto: non è merito di nessun prodotto miracoloso, il più delle volte il trucco è una buona e costante esfoliazione.

Una fase spesso trascurata della skincare corpo oppure qualcosa di cui preoccuparsi solo durante l’inverno.

Si tratta di una falsa credenza, infatti, l’eliminazione delle cellule morte nello strato superficiale della pelle, contribuisce al mantenimento dell’abbronzatura nel tempo, aggiungendo luminosità e brillantezza alla pelle.

In particolare, uno strumento che ti consigliamo di inserire nella tua routine di bellezza è senza dubbio il guanto esfoliante.

Si tratta di uno dei modi più semplici ed economici per ottenere un’abbronzatura uniforme, ma anche per avere una pelle setosa e ridurre al minimo i peli incarniti .

E la cosa migliore è che il suo utilizzo è semplicissimo ed economico: basta aggiungere, al guanto, il tuo bagnoschiuma preferito e passare qualche minuto a strofinare sotto la doccia.

Per aiutarti a scegliere il guanto esfoliante più adatto a te, abbiamo selezionato i migliori in commercio su Amazon.

Guanto esfoliante in spugna di luffa

Prodotto da Hydrea London il guanto esfoliante in spugna di luffa è 100% organico, biodegradabile ed ecologico. L’uso costante del guanto favorisce il flusso sanguigno che a sua volta ti dona un aspetto luminoso e fresco della pelle.

Guanto esfoliante in spugna di luffa Guanto esfoliante ecologico, esalta la luminosità naturale della pelle eliminando le cellule morte.

Guanto esfoliante con ventose

Il guanto per il peeling naturale di FABCARE realizzato in fibra di bambù di alta qualità, ha ottenuto una valutazione positiva da parte dell’Istituto DERMATEST. Rispetta la pelle senza eseguire un’azione esfoliante aggressiva, ma allo stesso tempo è efficace per il mantenimento di un’abbronzatura uniforme e il rinnovamento cellulare.

Guanto esfoliante con ventose Guanto esfoliante favorisce la rigenerazione cellulare. È dotato di due pratiche ventose per appenderlo all’interno della doccia.

Guanto di crine per esfoliare

La sisal e la fibra di bambù, sono entrambe fibre naturali, materiali molto ruvidi al tatto, e quindi ottimi per esfoliare la pelle, ma allo stesso tempo delicati per mantenere la pelle luminosa. L’attrito tra il guanto e la pelle insaponata, crea una schiuma ricca sulla pelle che aiuta a rigenerarla, eliminando le cellule morte senza che il massaggio risulti aggressivo, favorendo così anche la circolazione sanguigna.

Il cordino in cotone consente di appendere i guanti e la borsa porta sapone nella doccia o nella vasca da bagno per la prossima applicazione.

Guanto di crine per esfoliare Prodotto in materiali naturali, favorisce la circolazione sanguigna e il colorito della pelle uniforme e brillante.

Guanti esfolianti hammam per viso e corpo

Il guanto prodotto da LoWell è fabbricato in viscosa ottenuta da cellulosa naturale ipoallergenica; la superficie ruvida rende i guanti esfolianti LoWell perfetti anche per le pelli più esigenti. Usa il guanto come se fosse una spazzola, con movimenti circolari sul corpo per rimuovere la pelle morta. Il consiglio è di non imprimere pressione, perché questa potrebbe irriterà solo la tua pelle (e ti farà male), quindi sii gentile!

Il trattamento esfoliante aiuta ad attivare la circolazione e a prevenire le impurità della pelle. Ideale contro punti neri, peli incarniti, acne e brufoli.

Guanti esfolianti hammam per viso e corpo Grazie alle ventose in dotazione, i guanti esfolianti possono essere appesi ad asciugare direttamente dopo l’uso. Nella confezione è presente anche una guida con pratici consigli di bellezza.