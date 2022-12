GTA 26: l’innovativo potatore Stihl per piccoli e grandi lavori di fai da te

In giardino e nell’orto la potatura è un’operazione necessaria per contenere la diffusione di malattie, migliorare il rendimento delle piante, ma anche per mantenere la forma desiderata per esigenze di spazio o sicurezza, o magari perché si vuole rifinire una pianta ornamentale.

Portare a termine una potatura ben fatta è un’arte, difficile da realizzare senza i giusti attrezzi del mestiere. Infatti, le corrette tecniche di potatura possono non bastare se si utilizza uno strumento poco maneggevole e dalla scarsa qualità di taglio.

Per tutte quelle situazioni in cui c’è bisogno di portare a termine un lavoro di giardinaggio e hobbistica con precisione e velocità, ma senza trascurare la sicurezza, Stihl ha messo a punto l’innovativo potatore GTA 26, un dispositivo da regalare e regalarsi per semplificare anche il più arduo dei lavoro.

Dalla doppia impugnatura alla copertura protettiva: tutte le caratteristiche del nuovo potatore GTA 26

Questo nuovo modello di potatore conserva i tratti distintivi Stihl, nella qualità costruttiva, nella rifinitura dei dettagli e nell’utilizzo di materiali di prima scelta, ma portandoli a un livello superiore. Il GTA 26 è dotato di un’impugnatura principale antiscivolo, in modo da assicurare una maggiore ergonomia, e da una seconda impugnatura con soft grip, per un utilizzo stabile e preciso.

Per lo stesso motivo l’azienda ha voluto posizionare una copertura protettiva sopra la catena. Si tratta di una protezione mobile che può essere anche rimossa all’occorrenza, per garantire la massima flessibilità di movimento della lama fino a 90 gradi e una direzione di taglio sempre visibile.

La potenza di taglio è assicurata dalla catena Stihl da ¼ PM3, con una velocità di 8 m/s, per un risultato pulito e senza margine di errore. Grazie alla ghiera richiudibile posizionata lateralmente, è possibile sostituire la catena senza l’utilizzo di utensili, evitando quindi il manuale tensionamento della catena e facilitandone la cura e la manutenzione.

Tramite l’indicatore di carica LED, di facile lettura, è possibile verificare l’autonomia residua in qualsiasi momento. Impossibile, quindi, lasciare un lavoro a metà, anche grazie alla batteria 10.8 V AS 2, che permette una ricarica completa in soli 70 minuti. La base di ricarica, compatta e facilmente trasportabile, può anche essere fissata a muro, in modo da averla sempre a portata di mano in garage o nella rimessa degli attrezzi.

Tagli rapidi e puliti e maggiore sicurezza: i vantaggi del potatore GTA 26

Le prestazioni e le caratteristiche messe a punto da Stihl per il potatore GTA 26, lo rendono particolarmente versatile per i più disparati lavori di fai da te. Potatura di alberi e arbusti, riduzione delle ramaglie in piccoli pezzi ma anche realizzazioni di piccole costruzioni in legno possono trovare nel GTA 26 un valido alleato per portare a termine un lavoro senza sbavature e in modo sicuro e veloce.

Sono molti i punti di forza per gli utilizzatori:

elevata ergonomia e bilanciamento ;

e ; versatilità di utilizzo;

di utilizzo; maggiore sicurezza ;

; elevate prestazioni di taglio;

di taglio; ridotta rumorosità.

Vivaisti, piccole aziende per la manutenzione del verde, ma anche utenti con l’hobby del giardinaggio e del fai da te, possono trovare nel GTA 26 un valido supporto per rendere il lavoro più semplice, veloce e, soprattutto, sicuro. Il potatore GTA 26 è disponibile nel set completo di accessori, completo di una pratica borsa per il trasporto sicuro, o come attrezzo singolo.