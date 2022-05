Gigi Hadid: le sue labbra rosso fiammante sono il trend da imitare

Questo fine settimana si è tenuto a New York, uno dei più grandi eventi della moda: il Met Gala. Una serata in cui le star di Hollywood sfoggiano look estrosi, eleganti con l’unico obiettivo: stupire! E parlando di beauty look che hanno colpito, non possiamo non menzionare quello di Gigi Hadid diventato in poche ore un vero trend da imitare!

L’outfit, tutto di Atelier Versace, era composto da pantaloni in lattice rosso scuro e un corsetto abbinato e un enorme piumino a bolle lungo fino al pavimento con maniche molto ampie.

In particolare, però, a lasciare tutti senza fiato è stato il make up focalizzato tutto sulle labbra; truccate con un effetto lacca e contornate da un luminoso bicolore ombrè che riprendeva il colore dell’outfit; gli occhi, invece, sono stati lasciati nude, con un filo di mascara a intensificare il tutto, la base, infine, naturale e luminosa.

La cosa più bella di questo trucco è la sua facilità nel realizzarlo a casa; infatti, basta utilizzare una matita più scura per delineare le labbra sfumando il colore verso il centro e applicare poi un rossetto rosso dal colore intenso, al centro per donare l’effetto lucido e laccato invece, una tinta labbra o un top coat.

Abbiamo selezionato per te alcuni rossetti per ricreare a casa il beauty look di Gigi Hadid, li trovi tutti su Amazon.

Come ricreare a casa il trucco labbra di Gigi Hadid

Il rossetto usato per il trucco di Gigi Hadid al Meet Gala 2022 è low cost, si tratta, infatti, del rossetto di Maybelline Superstay Vinyl Ink Lipstick.

Una tinta labbra a lunga tenuta con finish vinilico e ad alto impatto adatto per ogni look labbra, no transfer e a prova di sbavatura, dura fino a 16 ore. È disponibile in molti colori.

Questa formula di rossetto a lunga tenuta fornisce una finitura lucida senza lasciare l’effetto appiccicoso sulle labbra.

La formula è vegana ed è arricchita con vitamina E e aloe vera che donano una sensazione confortevole.

Rossetto Liquido a Lunga Tenuta

Un’altra alternativa per ricreare il look di Gigi è questa tinta estremamente impalpabile e confortevole di L’Oreal.

La formula a base di “olio e acqua” è così leggera da non accorgersi di indossarla, l’applicatore calligrafo, con forma piatta e punta sottile, per un rilascio di colore perfetto e labbra definite in una sola passata.

Rossetto Lunga Durata 2in1, Rimmel

Rossetto liquido no transfer dai colori intensi a lunghissima tenuta (fino a 16h) dalla finitura lucida. Il rossetto è dotato di due prodotti: una tinta e un top coat lucido. Stendi il colore e attendi 60 secondi, poi completa il look con il top coat trasparente. Il colore appare pieno e gloss.

Rossetto Liquido brillante, L’Oreal

Tinta labbra estremamente brillante e un finish effetto vinilico, formula leggera per una sensazione impercettibile e confortevole sulle labbra. Grazie all’applicatore a forma piatta è facile delineare i contorni delle labbra per ottenere un trucco professionale.

Max Factor Lipfinity Lip Colour

Lipfinity dona un finish brillante e vivace che dura fino a 24 ore. Per un risultato professionale, applica prima il colore partendo dal centro delle labbra e stendendolo poi verso gli angoli e i bordi. Dopo averlo lasciato asciugare per 60 secondi, fissa il colore con il Top Coat. Poi ripeti l’applicazione del gloss idratante durante il corso della giornata per avere labbra sempre idratate e lucenti uguali a quelli di Gigi Hadid.

