Giacche di jeans: i modelli da acquistare per l’autunno a meno di 50 euro

Fonte: iStock Le migliori giacche di jeans per l'autunno

L’autunno è ormai alle porte, è tempo di rispolverare quei capi di mezza stagione che stanno nell’armadio ormai da mesi. Uno dei must have di questo periodo è sicuramente la giacca di jeans: giovanile e casual, è anche molto trendy e si abbina perfettamente a qualsiasi look. Puoi indossarlo sopra un paio di pantaloni sportivi o su un vestitino più elegante, il risultato è sempre favoloso. Ma quali sono i migliori modelli da acquistare adesso?

Giacche di jeans per l’autunno a meno di 50 euro

Ora che le giornate iniziano pian piano ad accorciarsi e le temperature a scendere, soprattutto la sera, non c’è niente di meglio che una giacca di jeans da abbinare ad ogni tuo outfit, per non sentire freddo quando esci. Che si tratti di un pomeriggio di shopping con le amiche o di un aperitivo più elegante, il denim farà sempre la sua figura. E non importa se il modello è classico o più audace, se il colore è il tradizionale blu jeans o una tonalità più vivace: sarai sempre perfetta nei tuoi look preferiti.

La giacca di jeans classica

Dalle linee semplici e pulite, la classica giacca di jeans proposta da Noisy May è immancabile in ogni armadio che si rispetti: il tessuto è morbidissimo, e il colore tradizionale blue denim è l’ideale per chi ama osare con gli abbinamenti. Ha un design skinny, che aderisce bene al corpo, e una vestibilità abbastanza stretta. È senza dubbio una delle più amate dalle utenti di Amazon, anche per il rapporto qualità-prezzo davvero invidiabile.

Un altro modello molto classico è quello di Tom Taylor, disponibile in tre splendide varianti di colore per soddisfare ogni gusto. Realizzato al 99% in cotone, ha un tessuto comunque abbastanza elastico da garantire il massimo confort quando lo si indossa. E con il collo alla coreana rimane sempre di gran moda: è uno dei must have che non deve mancare mai.

Anche Jophy & Co propone una giacca di jeans dalle linee molto classiche, sicuramente perfetto per tutti i giorni: il modello è leggermente sciancrato, con collo button down e due tasche sul petto. Il tessuto, quasi interamente in cotone, è morbidissimo e tiene caldo nelle prime serate autunnali.

La giacca di jeans sportiva

Ami vestire sportivo e ti piacciono i colori scuri? Sicuramente, la giacca di jeans di Rock Creek fa al caso tuo: è disponibile in varie tonalità, tra cui un’ampia scelta di grigi e di neri slavati. Il modello è molto semplice e dal taglio dritto, con il colletto a punta, due tasche sul petto e due laterali. Il tessuto elasticizzato offre un’ottima vestibilità e un grande confort, rendendo il giubbino un vero capospalla passepartout.

Se vuoi stare comoda anche quando sei fuori casa, la giacca di jeans Beskie è perfetta: il modello in stile boyfriend è l’ideale per chi ama vestire oversize. Le maniche sono molto lunghe e hanno un comodo bottone per tenerle arrotolate, inoltre ci sono quattro tasche per poter avere sempre con te ciò di cui hai bisogno.

La giacca di jeans cropped

Uno dei modelli più giovanili, adatto solo a chi non teme il freddo: la giacca di jeans Toocool è davvero cortissima e lascia scoperta la pancia, per essere sempre all’ultima moda. Il design moderno ha una vestibilità slim e il tessuto, morbidissimo, è molto elasticizzato. Se in estate è perfetto da indossare la sera sopra un paio di jeans, in autunno è il capospalla ideale da abbinare ad un vestitino elegante, per non sentire freddo.

Cerchi un modello super fashion? La giacca di jeans firmata Miss Moly è imperdibile: il taglio cropped è perfetto per esaltare il punto vita, e si abbina bene con ogni outfit, anche se molto sportivo. Indossato con un paio di pantaloni morbidi, in effetti, è proprio il top per l’autunno.

Sembra una camicetta, ma in realtà è una giacca di jeans cropped: il modello di Only presenta dettagli molto caratteristici, come ad esempio il bordo sfilacciato per rendere il look più audace. Il tessuto, in cotone e poliestere, è super elastico ed è perfetto anche per le silhouette più morbide. Inoltre è disponibile in azzurro e in bianco.

Giacche di jeans colorate

A tutto colore, per un autunno all’insegna del divertimento: la giacca di jeans Roskiky è davvero strepitosa, pur nella sua semplicità. Il design casual dalle linee dritte, le due tasche sul petto e quelle laterali, il colletto classico sono tutti elementi che contribuiscono a rendere intramontabile questo giubbino. Puoi sceglierlo in diverse tonalità di blu e di nero slavato, ma anche in azzurro, rosa, marrone, rosso, verde e bianco. Insomma, ce n’è proprio per tutti i gusti!

Un altro splendido modello molto originale è quello di Beauace, dal taglio semplice ed elegante: si tratta di una giacca di jeans morbidissima, che tiene caldo a sufficienza durante la stagione autunnale. Anche in questo caso, oltre ai classici colori denim, è disponibile in bianco, rosso, rosa e giallo senape.

Di certo sarai al centro dell’attenzione, con la giacca di jeans Hotian: il modello oversize ha maniche ampie da portare arrotolate sotto il gomito e dettagli originali come le frange sul bordo. Il tessuto strappato conferisce ad ogni tuo look un tocco più “aggressivo”, e puoi scegliere tra tantissimi colori come il verde, l’arancione, il rosso e il lillà.

Levi’s, la giacca di jeans imbottita. Un evergreen da avere

In fatto di jeans, Levi’s è da sempre una garanzia: questa giacca imbottita è perfetta per i climi più freddi, proteggendo dal vento senza “rovinare” il tuo look. Si tratta di un modello non svasato, dalle linee semplici e dritte, con una morbidissima imbottitura intera per tenere caldo in autunno (e persino in inverno!). Il prezzo supera i 50 euro, ma la qualità dei materiali e la comodità del tessuto fanno la differenza e rendono questo capospalla un evergreen da avere. Impossibile non innamorarsi di questa giacca di jeans.

