La giacca in tweed è il trend dell’autunno: ecco le migliori da avere

La giacca in tweed, uno dei pezzi originali della maison Chanel, è stata disegnata dalla stessa Coco con l’obiettivo di far sentire le donne a proprio agio con un capo, che fino agli ’20, era sempre stato una prerogativa degli uomini.

Il motivo del tessuto d’ispirazione scozzese è stato reinventato e declinato, nel corso degli anni, in tanti modi diversi e, considerata la sua versatilità, non dovrebbe assolutamente mancare nel guardaroba autunnale di nessuna donna. Elegante e pratica, la giacca di tweed, disponibile ormai in tanti colori e modelli, regala carattere a outfit eleganti e casual e può aiutarti a creare look originali e alla moda.

Giacca in Tweed, il trend del 2021

La tendenza di quest’anno vede protagonista la grande varietà di colori, anche grazie all’attenzione sempre crescente nei riguardi dell’armocromia, le collezioni dei vari brand spaziano tra colori vivi e profondi, ai decori come i bottoni gioiello a piccole catenelle, applicazioni a frangia, fino ai tagli più particolari delle maniche. La parola d’ordine è originalità, mantenendo la funzione principale della giacca di tweed: la sua praticità e versatilità.

Senza dubbio un vero capo must have per i tuoi outfit autunnali e invernali che puoi acquistare anche a prezzi contenuti avendo la possibilità, grazie ai modelli disponibili che abbiamo selezionato, di scegliere tra diverse tipologie di giacca.

Vediamone alcuni tra i migliori da avere.

Giacca di tweed Mango con bottoni gioiello

La giacca in tweed proposta da Mango nei colori del blu e del beige su base crema è un modello dritto e corto che può essere facilmente abbinato sia a un paio di jeans, per un look più casual, ma anche ad un paio di pantaloni chiari dal taglio più elegante.

Largo spazio ai decori, come vuole la tendenza di quest’anno, in questo caso i protagonisti sono dei bottoni decorativi color oro che danno carattere alla giacca. La puoi acquistare sullo shop di Mango a 69,99€.

Giacca in tweed Sister Jane

Sister Jane, disponibile su ASOS, propone una giacca dal taglio largo con maniche svasate, anche in questo modello colpiscono i bottoni realizzati con perle sintetiche che regalano molta luce al capospalla oltre che al viso. Ideale da indossare per il tuo look in ufficio, ma perfetta anche per una cena. La trovi disponibile su ASOS a 122,99€.

Giacca tweed blu di Mango

L’altra giacca di Mango che abbiamo selezionato, ci ha colpito soprattutto per il colore blu pieno e vibrante. Il modello è dritto con collo stondato e maniche lunghe.

I bottoni in oro spiccano dal tessuto, regalando un tocco glamour a questo capo da non lasciarsi sfuggire. La trovi disponibile qui a 59,99€.

Giacca tweed Fiorella Rubino

Il modello proposto da Fiorella Rubino declina la classica giacca in un morbido cardigan, dal taglio largo e lungo. Ottimo per un outfit più sportivo e casual, ma da indossare anche in alternativa alla classica giacca su un paio di pantaloni neri a sigaretta, si abbina anche molto bene sopra dei leggings in pelle. Un capo versatile che puoi acquistare a 99,00€.

Giacca cardigan Sister Jane

Un cardigan strutturato e dal taglio svasato è la versione della giacca di tweed proposta da Sister Jane. I bottoni che impreziosiscono la giacca sono in strass. Questo è un capo imperdibile, perchè unisce il tocco vintage del modello alla praticità del tessuto, inoltre lo trovi disponibile su ASOS anche in coordinato con la gonna. Acquistalo scontato del 25%, al prezzo di 92,20€.