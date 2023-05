Sapone nero marocchino: tutti i benefici per pelle e capelli

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Il sapone nero – conosciuto anche come sapone nero marocchino o come sapone nero di Hammam – è un particolare detergente caratterizzato da una consistenza pastosa e dal colore scuro. Originario dei Paesi dell’Africa Nord-Occidentale, viene ancora oggi utilizzato nei tradizionali trattamenti di bellezza negli Hammam e nella cura quotidiana della persona.

Sapone nero: ingredienti e composizione

Il sapone nero marocchino è un trattamento di bellezza utilizzato per purificare e idratare la pelle. Originario della Provincia di Essaouira si è diffuso in tutto il mondo arabo, e tradizionalmente viene impiegato per la pulizia e purificazione del corpo prima della preghiera.

Composto principalmente da olio d’oliva, idrossido di potassio e olio essenziale di eucalipto viene ottenuto attraverso un processo completamente naturale di saponificazione ed è caratterizzato da una texture pastosa dal colore bruno che può variare a seconda degli oli utilizzati al suo interno.

Proprio per la sua consistenza cremosa, si consiglia di tenerlo in un luogo non troppo umido, magari all’interno di una scatolina di metallo, evitando così che si rovini tra un utilizzo e l’altro. La sua formulazione naturale è fonte di Antiossidanti e Vitamina A ed E, tanto che viene impiegato per rendere (fin dal primo lavaggio) la pelle più luminosa, idratata e purificata.

Proprietà e benefici

Adatto a tutti i tipi di pelle, e particolarmente indicato per quelle sensibili visto che risulta essere innocuo a livello di allergie, tra le sue proprietà ci sono quelle lenitive e anti-acne ma non solo: il sapone nero dell’hammam è famoso anche perché permette di esfoliare la pelle e purificarla senza però seccare o irritare.

Come già detto, è ricco di Vitamina E, motivo per cui viene utilizzato per rimuovere le cellule morte e le impurità, lasciando la pelle liscia e morbida. Le sue proprietà lenitive lo rendono inoltre un alleato anti-acne, anti-infiammatorio e anti-batterico.

Tra i suoi benefici c’è quello di pulire a fondo la pelle, in modo comunque delicato, e nel contempo nutrire e lasciare sulla pelle una incredibile nota esotica di profumo, senza ungere o seccare la pelle. Inoltre, il sapone nero marocchino è un potente alleato nella lotta contro i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo. La sua composizione infatti rispetta il pH della pelle ed è in grado di stimolare la produzione di collagene e migliorare la tonicità cutanea.

Ma non solo, grazie all’idrossitirosolo contenuto, è efficace nel curare piccole abrasioni e nel lenire irritazioni e scottature solari, utile quindi se si soffre di eczema o di psoriasi. Mentre i fenoli semplici e complessi e sali di sodio lo rendono particolarmente indicato in caso di punti neri e acne.

Sapone nero e guanto di Kessa: come si usa

Negli Hammam, il sapone nero viene utilizzato in vari rituali di bellezza. Come usarlo a casa? Per un normale utilizzo basta inumidire il prodotto e strofinarlo sul viso e corpo per una detersione profonda.

Ma per ottenere dei reali benefici dal sapone nero si deve usare in sinergia al guanto Kessa, ideale per eseguire una vera e profonda esfoliazione. Impiegato dunque per eliminare le cellule morte e liberarsi dalle tossine, il sapone nero si trasforma in un gommage naturale se utilizzato sul corpo prima del bagno o della doccia.

Come eseguire il rituale? Basterà inumidire la pelle e cospargerla di sapone nero, successivamente dedicarsi ad un massaggio profondo – insistendo nelle zone più secche – con il guanto di kessa, uno speciale beauty tool che ricorda il classico guanto di luffa. Il risultato sarà una pelle morbida e immediatamente più radiosa, priva di cellule morte e decisamente più tonica.

Sapone nero per il viso

Non solo sul corpo, il sapone nero può essere usato anche sul viso, avendo però cura di essere molto delicati al fine di evitare irritazioni cutanee. Questo ingrediente infatti potrebbe irritare la pelle, motivo per cui il suo impiego come gommage viso è consigliato solo in casi specifici di pelle problematica, oppure se utilizzato come normale detergente applicando sul viso la schiuma da lui prodotta e non direttamente il sapone.

Benefici per i capelli

Oltre viso e corpo, il sapone marocchino può essere usato anche sui capelli, nutrendoli a fondo e quindi rendendoli sani e brillanti. Ideale per le chiome forti e con uno stelo robusto, può essere impiegato sia come detergente per detossinare il cuoio capelluto, sia come impacco nutriente, per disciplinare e idratare profondamente i capelli

Controindicazioni e quando non usare il sapone nero

Sebbene siano poche le controindicazioni di questo prodotto è bene ricordare che il sapone nero non va utilizzato sul contorno occhi, poiché troppo “aggressivo” per una zona così delicata. Inoltre sarebbe sconsigliato il suo utilizzo vicino a ferite aperte (perché potrebbe causare infezioni) e infine ne è sconsigliato l’utilizzo come scrub in caso di pelle sensibile o facilmente irritabile.

Sapone nero: i migliori e dove comprarli

Il sapone nero di Loelle è formulato 100% naturale ed include al suo interno una miscela di olio di oliva, polpa di olive nere pressate e olio essenziale di eucalipto. Grazie a questi ingredienti, oltre a esfoliare e idratare in profondità anche le pelli più sensibili, questo sapone attiva anche la circolazione capillare e linfatica, rimuovendo tossine e impurità.

Loelle Sapone nero marocchino in crema 100%naturale e biologico

Noir di Hammam è invece un sapone marocchino in crema contenuto in un pratico contenitore di metallo. La sua formula molto morbida lo rendono perfetto come gommage per rimuovere le cellule morte della pelle e le impurità della pelle.

Noir di Hammam Sapone nero vegetale in gel con eucalipto nero

Il brand Emma Noël propone invece una formula liquida molto semplice da usare e ideale ad esempio per detergere quotidianamente viso e corpo. Formulato a partire di olio di oliva e olio di sesamo, questo sapone nero liquido del Hammam è arricchito di eucalipto bio, creando così una fragranza fresca e dalle virtù benefiche.

Emma Noël Sapone Sapone liquido nero Hammam all'eucalipto cosmébio

Il sapone nero Dudu Osun è tra i più tradizionali ed è interamente realizzato con ingredienti naturali ed erbe. La formulazione permette di ripristinale la pelle danneggiata ed è un ottimo rimedio per curare irritazioni quali l’eczema e l’acne, inoltre riduce anche la pigmentazione delle macchie scure, lasciando la pelle luminosa, liscia e protetta.

Sapone nero Dudu Osun Black Soap di origine africana lascia la pelle purificata e morbida

Certificato “Vegan” e “Cruelty Free” il sapone nero Naissance è al 100% naturale e prodotto seguendo i metodi tradizionali. Arricchito con burro di Karité contrasta i problemi cutanei come acne e macchie della pelle. È inoltre adatto alle pelle secche e sensibili.

Sapone nero Naissance Sapone marocchino naturale e vegano