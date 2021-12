Ghirlande di Natale: le più belle e originali sono queste

Finalmente il Natale è alle porte, e l’atmosfera si fa magica: le prime luci colorate si sono già accese, e nelle case di milioni di italiani è tempo di addobbare l’albero. Questo è il periodo dell’anno più atteso da grandi e piccini, e non solo per i regali che presto arriveranno. L’aria che si respira in queste settimane è infatti speciale, e sta a noi renderla ancora più entusiasmante. Perché non viverla solo in casa? Ecco alcune splendide ghirlande di Natale da appendere alla porta d’ingresso, per portare un po’ di magia anche oltre la soglia.

Ghirlande di Natale, le più belle

In questi giorni è caccia all’albero di Natale più bello e originale, ma anche alle decorazioni più graziose (e, perché no?, più buffe) per impreziosirlo. D’altronde è in casa che si trascorreranno i momenti più felici e gioiosi, in compagnia della famiglia o degli amici più cari. Ma non è detto che un pizzico di questa atmosfera incantata non possa fare capolino dalla porta d’ingresso, per salutare ospiti e passanti, o semplicemente per ricordarti che è Natale ancor prima di varcare la soglia di casa.

C’è chi, più fortunato, ha un bel giardino dove poter allestire un vero e proprio albero di Natale, con luci e addobbi che fanno gran festa. Ma basta davvero poco per rendere magico il tuo ritorno a casa, anche se non hai grandi spazi all’aperto. Una bella ghirlanda natalizia è perfetta per salutarti ogni volta che rientri, ma anche per accogliere i tuoi ospiti o tutti coloro che passano davanti al tuo portone. Puoi appenderla all’ingresso, sul cancello o ovunque tu voglia: l’importante è respirare l’atmosfera di questo periodo così speciale.

Sei alla ricerca della perfetta ghirlanda di Natale? Ne abbiamo scelte alcune per te, tra le più belle e originali che ci siano. Come la tradizionale ghirlanda con rami di pino addobbati con pigne, fiocchi e campanelle: disponibile sia nella versione rossa che in quella color oro, è forse la più classica decorazione da appendere al portone. Ma non per questo meno affascinante, anzi! È il modo ideale per dire “Buon Natale” (o meglio, “Merry Christmas”) a chi passa davanti alla tua casa.

Ghirlanda Merry Christmas Tradizionale ghirlanda natalizia riccamente decorata, per accogliere i tuoi ospiti con un pizzico di magia

Altrettanto tradizionale è la ghirlanda che, al verde dei rami di pino, accosta il bianco della neve e il rosso delle bacche di agrifoglio, uno dei simboli più belli del Natale. Ma questa è davvero speciale: vi sono incluse delle luci a led funzionanti a batteria, per illuminare l’ingresso anche quando scende la notte.

Ghirlanda con luci a led Illumina la via di casa con una deliziosa ghirlanda natalizia

Se per il tuo portone preferisci qualcosa di più originale, allora la ghirlanda in rattan con graziosissimi personaggi natalizi è ciò che fa per te. È decorata con aghi di pino e qualche bacca rossa, ma soprattutto con un simpatico pupazzetto a scelta tra Babbo Natale e una delle sue fidate renne.

Ghirlanda con Babbo Natale Chi meglio di un simpaticissimo Babbo Natale può accogliere il tuo ritorno a casa?

Ancora più originale è la ghirlanda a forma di cuore, realizzata in semplice intreccio di vimini. Di natalizio non ha molto, ma puoi personalizzarla come preferisci: da ramoscelli di pino a campanelle e fiocchi di Natale, passando per un filo di lucine a led per illuminare il tuo portone. Puoi davvero sbizzarrirti con la fantasia.

Ghirlanda a forma di cuore Personalizza la tua ghirlanda natalizia, il limite è solo la tua fantasia!

Vuoi decorare anche la porta che, da casa tua, porta alle scale del condominio? In questo caso, puoi scegliere una bellissima ghirlanda da interni, uno splendido striscione lungo ben 274 cm che puoi utilizzare per adornare il tuo ingresso. Oltre alle classiche decorazioni, ha ben 50 luci a led con 8 modalità di illuminazione, funzionanti a batterie.

Offerta Ghirlanda da interni Rivesti di magia tutto ciò che vuoi, con il lungo striscione natalizio