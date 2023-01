GHD, saldi sulla piastra lisciante più venduta. Con questa offerta risparmi 50 euro

GHD è sinonimo di garanzia, quando si parla di piastre liscianti: l’azienda leader nel settore sfrutta tecnologie all’avanguardia e materiali di altissima qualità per offrire alle sue clienti un prodotto davvero al top. Siete sempre alla ricerca di un liscio perfetto e setoso, o volete spesso cambiare look? La piastra più venduta di GHD è ora in offerta e potete risparmiare ben 50 euro: assolutamente da non perdere!

Piastra lisciante GHD, un’offerta strepitosa

L’Original Styler di GHD è una delle piastre liscianti più amate dalle utenti Amazon: con il 92% delle recensioni a 4 o 5 stelle, è senza dubbio un prodotto di cui non si può fare a meno per capelli sempre perfetti. E questa è l’occasione giusta per regalarla alla vostra amica del cuore, alla partner o semplicemente per farvi una piccola sorpresa. La piastra è infatti in offerta per i saldi invernali, scontata addirittura del 30%: da un prezzo di partenza di 189 euro, oggi potete averla ad appena 132,99 euro, con un risparmio notevole.

Piastra lisciante GHD Offerta

Perché scegliere la piastra GHD

La piastra lisciante GHD è un prodotto di alta qualità, fatto per durare nel tempo e garantire risultati eccellenti su ogni tipo di capello. Dotata di piastre flottanti in ceramica, è caratterizzata dalla tecnologia Single-Zone che permette di mantenere la temperatura di 185°C su entrambe le lamelle. Questa è la temperatura ottimale per lo styling, tutto ciò di cui avete bisogno per una piega come dal vostro parrucchiere di fiducia (e senza l’utilizzo di calore estremo, che potrebbe nel lungo periodo rovinare i capelli).

Le piastre sono inoltre rivestite con una pellicola dorata lucida e liscia, così da rendere i capelli ancora più lucenti e setosi. Le lamelle basculanti, d’altra parte, permettono non solo di ottenere un effetto liscio perfetto, ma anche di creare onde morbide e ricci ben definiti senza il minimo sforzo. La piastra GHD possiede inoltre la comodissima funzione sleep mode, che spegne automaticamente il dispositivo dopo 30 minuti di inattività: una vera garanzia di sicurezza anche per le più sbadate e per chi va sempre di corsa.

A tutto questo, si aggiunge un rinnovato design: l’elegante forma arrotondata è non solo segno di stile, ma anche di comodità per chi vuole realizzare un look sempre diverso ogni giorno. Insomma, la piastra lisciante GHD è il nuovo must have di ogni donna che vuole dire addio al parrucchiere, per creare in casa le proprie acconciature da sogno, anche senza essere particolarmente esperte. Questa è l’occasione perfetta per provarla: scontatissima su Amazon, potete acquistarla risparmiando ben 50 euro.

Piastra lisciante GHD Offerta

Come usare la piastra GHD

E infine, qualche consiglio per sfruttare al meglio le potenzialità della piastra lisciante GHD e avere risultati perfetti. Innanzitutto, è bene ricordare che la piastra va utilizzata solamente sui capelli ben asciutti, per evitare di bruciarli: dopo la vostra consueta haircare routine, utilizzate il phon e solo in seguito passate alla fase di styling. Non occorre lasciare la piastra accesa troppo tempo in attesa che si riscaldi, dal momento che la tecnologia avanzata GHD permette al dispositivo di raggiungere la temperatura ideale in pochissimi secondi.

Se avete capelli mossi, ricci o indisciplinati, non dimenticate di applicare prima un buon prodotto lisciante per rendere il risultato ancora migliore. Potete optare per un buon balsamo o per una maschera lisciante specifica, ma anche per una schiuma da applicare sui capelli ancora umidi. E se volete proteggere ancora di più la vostra chioma, usate uno spray termoprotettore per capelli semplicemente perfetti.

