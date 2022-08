Gel rinfrescanti effetto freddo: le migliori proposte low cost

Fonte: iStock Gel rinfrescanti effetto freddo

L’estate è tra i periodi dell’anno più amati perché si va in vacanza, ci si abbronza e soprattutto si può approfittare di temperature più piacevoli, ma a volte il caldo diventa eccessivo e si cerca in tutti i modi un po’ di refrigerio. Per avere tregua dall’afa non è necessario scappare in luoghi innevati, ma inserire nella routine prodotti dall’effetto ice.

Durante la stagione calda, poi, si risente di gonfiore e pesantezza alle gambe e i gel a base di mentolo, aloe e altri ingredienti rinfrescanti assicurano benefici istantanei. Inoltre, gli effetti del freddo sono noti non solo contro il caldo, ma anche per combattere la cellulite e per rigenerare la pelle del viso. Per contrastare l’afa devi soltanto fare scorta dei prodotti più adatti per ogni situazione.

Il gel perfetto anche per le pelli secche

La pelle sensibile e il freddo spesso non vanno d’accordo, questa infatti tende a irritarsi facilmente, ma con il gel Omnia a base di Aloe Vera estratta a freddo, avrai la possibilità di avere un piacevole effetto rinfrescante su tutta la pelle del corpo. Il risultato? Non solo potrai tirare un sospiro di sollievo dal caldo, ma nello stesso tempo avrai una cute idratata e rigenerata.

Mentolo e acqua termale per allontanare la fatica

Con il caldo le gambe sono la parte del corpo che soffre di più e restituisce una spiacevole sensazione di fatica, ma inserendo nella tua beauty routine Criogel Gambe Stanche Ischia Eau Thermale potrai avere le gambe sensibilmente più leggere. Con il gel a base di acqua termale, mentolo, ippocastano e centella asiatica, potrai eliminare con una sola passata le tossine all’interno del corpo.

Il gel per contrastare la cellulite

Il freddo è un ottimo alleato contro gli inestetismi della pelle e per contrastare la cellulite il gel Equilibra diventa il prodotto must have dell’estate e non solo. La crema a base di Aloe Vera oltre a restituirti una piacevole sensazione di freschezza, aiuta a ridurre la ritenzione idrica migliorando sensibilmente l’aspetto della pelle.



Per dare sollievo ai piedi

I piedi gonfi sono un problema fin troppo comune quando le temperature aumentano. Con il caldo, infatti, il sistema circolatorio si trova in difficoltà e il gel antifatica Podovis è il rimedio rinfrescante e defaticante per trovare immediato sollievo. La pelle tornerà subito morbida e idratata, eliminando la brutta sensazione di affaticamento e pesantezza.



Pelle del viso tonica e idratata

Un viso idratato, fresco e luminoso può sembrare quasi un sogno irraggiungibile, ma non lo è se si utilizza la Crema Viso Geléé di Collistar. Grazie all’effetto freddo e al rilascio graduale di acqua, il viso diventa subito setoso, levigato e senza alcuna zona lucida. La pelle, inoltre, si mantiene tonica e in salute grazie agli estratti di Peonia Italiana e di Nerè.

I benefici dei gel rinfrescanti

I gel rinfrescanti effetto freddo devono assolutamente far parte della tua skincare routine, visto che riescono ad apportare tanti benefici per moltissimi problemi. In caso di gambe pesanti, infatti, migliorano la circolazione sanguigna, riducendo la fragilità capillare. Questi gel, poi, sfruttano l’effetto freddo per ridurre la ritenzione idrica che è alla base della formazione della cellulite. Gli effetti positivi però non finiscono qui: grazie ai gel rinfrescanti effetto freddo la pelle del viso sarà più distesa e con un effetto più riposato e rilassato.

