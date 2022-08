Gel all’Aloe Vera: tutti i benefici e i migliori da acquistare

Fonte: Istock I benefici del gel all'Aloe Vera

Avere una pelle sana e dal colorito luminoso è il desiderio di tutte, ma l’inquinamento, le condizioni climatiche e uno stile di vita stressante possono farla apparire spenta e grigia. Se stai già pensando di dover ricorrere a trattamenti lunghi e costosi, in realtà devi sapere che basta utilizzare costantemente il gel all’Aloe Vera e dire per sempre addio agli inestetismi e alla pelle disidratata.

I benefici dell’Aloe Vera

Il gel estratto dalla pianta proveniente dal continente africano, è davvero un toccasana per le pelli sensibili e può essere utilizzato anche in purezza senza correre il rischio di avere sgradevoli reazioni. Questo perché il gel all’Aloe Vera derivato dalle foglie contiene vitamine, minerali e una serie di principi attivi che fanno del prodotto il must have da avere sempre con te e utilizzare in ogni occasione.

Il gel all’Aloe Vera non può mancare nella tua borsa per la spiaggia perché oltre ad avere proprietà idratanti è indicato contro le scottature solari e per dare forza e vigore ai capelli stressati dalla salsedine.

Utile anche contro i pruriti dovuti alla psoriasi, le cicatrici e come antinfiammatorio per i dolori muscolari, può essere definito a tutti gli effetti il “mai più senza” da avere sempre con te.

Gel all’Aloe Vera per prendersi cura dei capelli

Capelli perfetti, morbidi e setosi! No, non è un sogno irrealizzabile, ma una realtà se inserisci nella tua routine quotidiana il gel all’Aloe Vera Seven Minerals. In grado di idratare i capelli, agisce anche sul cuoio capelluto riducendo il prurito e la forfora, favorendo nello stesso tempo la ricrescita. Efficace sulla chioma, è un vero e proprio toccasana contro la pelle secca e screpolata.

Efficace anche come doposole

In vacanza difficile resistere e non trascorrere ore intere al sole e nonostante la crema solare, può succedere di scottarti. Con il gel all’Aloe Vera di Prenaturals nella borsa, hai un efficace doposole che allevia le scottature. Il risultato? Avrai un piacevole effetto rinfrescante e potrai applicarlo in ogni parte del corpo perché è privo di parabeni, solfati, alcol e coloranti.

La pelle sarà sempre idrata con il gel all’Aloe Vera

Con gli sbalzi di temperatura e un’alimentazione sregolata la pelle può risentirne e il più delle volte diventa secca. Inserendo nella tua beauty routine quotidiana il gel all’Aloe Vera Éclat, avrai una cute molto più idratata e morbida. Il prodotto puro, raccolto a mano ed estratto a freddo, ti farà sentire a tuo agio in ogni situazione.



Gel all’Aloe Vera ideale per tutta la famiglia

Coccolare i tuoi cari e prenderti cura di loro può essere fatto anche con piccoli gesti, come inserendo nella loro skincare quotidiana il gel all’Aloe Vera. Il prodotto della Equilibra riesce a restituire il giusto Ph alla pelle e a lenire ogni fastidio della cute perché applicato regolarmente la nutre in profondità e la rigenera nel caso di arrossamenti o piccole scottature.



Gambe più leggere con il gel all’Aloe Vera

Rilassarsi vuol dire anche regalare del tempo a te stessa e alleviare quei piccoli fastidi che rendono le giornate più faticose. Con il caldo e una vita sedentaria le gambe tendono ad essere più pesanti e con il gel all’Aloe Vera di SatinNaturel potrai dire addio a questa spiacevole sensazione. Efficace anche contro le scottature o per rinfrescare la pelle, il prodotto arricchito con l’olio naturale di gelsomino, ti lascerà un piacevole aroma sulla cute e una sensazione di rigenerazione.

