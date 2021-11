Friggitrici ad aria da comprare subito con le offerte Black Friday

Sappiamo bene quanto sia importante cucinare in maniera più salutare, ma tutto ciò non deve andare a discapito del palato. È possibile non rinunciare ad una gustosa frittura, senza tuttavia dover fare poi i conti con l’inevitabile digestione pesante o con i sensi di colpa verso la bilancia?

La friggitrice ad aria è la risposta a questo problema, e le incredibili offerte del Black Friday capitano proprio a proposito: è il momento giusto per acquistare il tuo nuovo alleato in cucina.

Friggitrice ad aria, tutti i vantaggi

Puoi dire basta a padelle piene di olio e cattivi odori che si spargono per tutta la casa. La friggitrice ad aria è un preziosissimo strumento che ti permetterà di portare in tavola squisite fritture in poco tempo, senza sporcare la cucina e strizzando un occhio al benessere. Il suo metodo di cottura permette infatti di non utilizzare l’olio (o di usarne in quantità davvero minime), guadagnandone in salute e traendone vantaggio per la dieta. Il fritto è infatti un alimento solitamente sconsigliato, ma se preparato sfruttando l’aria calda – che circola all’interno dell’apparecchio a grande velocità – puoi concedertelo di tanto in tanto senza sentirti in colpa.

Oltre ad essere ideale per realizzare piatti salutari e molto più leggeri, la friggitrice ad aria è poi una vera comodità. Imparare ad utilizzarla è facilissimo, perché la maggior parte dei modelli è intuitiva e richiede solo pochi istanti per programmare il metodo di cottura richiesto. E proprio grazie all’aria calda, che si concentra in un piccolo spazio senza dispersione, ci vuole molto meno tempo per preparare delle vere prelibatezze. Senza contare, poi, la sua versatilità: con un solo elettrodomestico si può anche grigliare, arrostire, gratinare e persino cuocere dolci.

Insomma, la friggitrice ad aria potrebbe presto diventare la vostra migliore amica in cucina. Occupa poco spazio, si pulisce facilmente e, allo stesso tempo, evita quei fastidiosissimi schizzi d’olio che inevitabilmente finiscono ovunque quando si frigge. Se finora avevi sempre rimandato il suo acquisto, adesso è giunto il momento: grazie alle offerte del Black Friday, puoi trovarne tantissime a prezzi imbattibili. Non devi far altro che scegliere il modello più adatto alle tue esigenze e prepararti a dare sfogo alla tua creatività in cucina.

Le migliori friggitrici ad aria da comprare subito

Per scegliere la friggitrice ad aria migliore, è importante capire quali sono le necessità: la Taylor Swoden offre ad esempio un bellissimo modello ideale per le famiglie, perché ha un cestello da 4,2 litri che permette di cucinare dalle 4 alle 6 porzioni alla volta. È molto semplice da usare, ha 8 menù preimpostati con i quali si possono preparare patatine fritte deliziose, ma anche verdure, pollo, pesce e addirittura torte. Inoltre ha un design fantastico, e il suo colore blu notte è davvero elegante.

Offerta Friggitrice ad aria Taylor Swoden La capienza eccezionale e il design elegante ne fanno la scelta migliore per la tua cucina

Al contrario, la friggitrice ad aria Ikohs ha un contenitore da 1,5 litri che riduce i tempi di cottura, ottimale per chi è da solo o in coppia. Si tratta di un elettrodomestico immancabile in ogni cucina: piccolo ed elegante, ha un prezzo davvero incredibile. Possiede anche la funzione forno, per poter creare decine di piatti squisiti in tutta comodità e senza sporcare troppo.

Offerta Friggitrice ad aria Ikohs Piccola e compatta, è la friggitrice perfetta per chi vuole risparmiare tempo.

Sei alla ricerca di un prodotto più completo? La friggitrice ad aria Aigostar Melodia include anche la funzione cottura a vapore, per rendere la tua cucina ancora più salutare. Oltre ad essere facilissima da utilizzare, ha un cestello davvero capiente: con i suoi 7 litri permette di cucinare dalle 6 alle 10 porzioni. Grazie ai suoi 1700 watt, è poi una vera potenza di cui non potrai più fare a meno.

Offerta Friggitrice ad aria Aigostar Melodia Due in uno: friggitrice ad aria e vaporiera, per portare un tocco di benessere in cucina

Non hai trovato quello che fa per te? Spulcia tra le tante offerte del Black Friday, ci sono promozioni imperdibili!