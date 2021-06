La friggitrice ad aria più desiderata in offerta a -40% con Amazon Prime Day

editato in: da

Estate, tempo di prova costume. Ma anche tempo di divertimento e cene fuori con gli amici: perché rinunciare ai piccoli piaceri della vita per rimanere in forma? La friggitrice ad aria potrebbe essere la soluzione giusta, per godere di tante delizie a tavola pur strizzando l’occhio al benessere. E in occasione del Prime Day di Amazon, possiamo trovare il modello giusto per le nostre esigenze a prezzi imbattibili, come quello proposto da Philips scontato del 40%.

Perché scegliere la friggitrice ad aria

Elettrodomestico compatto e versatile, la classica friggitrice permette di preparare tantissimi piatti croccanti e gustosi, in poco tempo e senza sporcare. Rimane però il problema dell’olio con cui friggere, un “attentato” alla linea e, per alcune, un problema per la salute. La friggitrice ad aria risolve il dubbio amletico tra gusto e benessere, perché permette di utilizzare la frittura come metodo di cottura pur senza fare uso di grassi (olio e burro in primis). È la scelta migliore per poter gustare in tranquillità un buon piatto lasciando da parte ogni preoccupazione riguardante le calorie.

La friggitrice ad aria offre indubbiamente molti vantaggi: possiamo finalmente fare uno strappo alla regola anche se seguiamo una dieta ipocalorica, perché il suo metodo di cottura consente di preparare piatti decisamente più poveri di grassi ma con la stessa consistenza e croccantezza di quelli classici.

Che si tratti di patatine fritte o di carne, di pesce o di verdure, la friggitrice ad aria è un elettrodomestico molto versatile e permette di portare in tavola tantissime pietanze ricche di gusto, senza rinunciare al benessere. E possiamo dire addio al pungente odore di fritto che pervade casa per giorni ogni volta che ci siamo concesse una frittura in padella.

Friggitrice ad aria Philips: la più desiderata in offerta speciale

La friggitrice ad aria Philips AirFryer Essential, grazie alla tecnologia Rapid Air, garantisce la miglior diffusione di aria calda al suo interno e consente di cucinare in maniera salutare buonissimi cibi che rimangono croccanti all’esterno e teneri all’interno. E, rispetto a quelli preparati in una normale friggitrice Philips, gli alimenti contengono fino al 90% di grassi in meno.

Di comodo utilizzo, la friggitrice AirFryer Essential di Philips ha un intuitivo touch screen con ben 7 impostazioni tra cui scegliere, per preparare cibi salutari in tutta facilità. Il suo capiente cestello da 4,1 litri permette inoltre di mantenere i cibi alla temperatura ideale fino a 30 minuti, così da poter preparare con un po’ di anticipo i nostri piatti preferiti. Il Prime Day di Amazon è l’occasione perfetta per tuffarsi nel mondo delle friggitrici ad aria e scoprire così come unire gusto e benessere.

La friggitrice ad aria Philips AirFryer Essential è in sconto su Amazon per il Prime Day a 95,94 euro al posto di 159,99 euro, con un risparmio del 40% pari a 64,05 euro. Se il prezzo non è aggiornato, clicca sul box per vedere lo sconto direttamente su Amazon.

Offerta Friggitrice ad aria Philips AirFryer Essential Il vostro alleato in cucina, per friggere in semplicità senza grassi e con poche calorie

Le altre friggitrici ad aria scontate su Amazon

Facile da utilizzare e molto versatile, la friggitrice ad aria Innsky IS-EE004 ha diverse funzioni interessanti: permette di preriscaldare e di scongelare il cibo, mantiene a lungo il calore e consente di temporizzare la cottura. Bastano pochi minuti per portare in tavola piatti deliziosi. Ora è in offerta a 103,99 euro al posto di 129,99 euro, con un risparmio del 20% pari a 26,00 euro.

Friggitrice ad aria Innsky IS-EE004 Il prodotto ideale per risparmiare tempo in cucina e mangiare in maniera sana

Piccola e dal design accattivante, la friggitrice ad aria Hosome 618 ha una grande capienza – il suo cestello è da 4,5 litri – e ben 7 funzioni preimpostate tra le quali scegliere. È comunque possibile impostare temperatura e timer manualmente, per cucinare tutto ciò che la nostra fantasia ci suggerisce. Ora è in offerta a 74,39 euro al posto di 92,99 euro, con un risparmio del 20% pari a 18,60 euro.

Friggitrice ad aria Hosome 618 La scelta perfetta per chi ama cucinare, con un design accattivante

La friggitrice ad aria Create Ikohs è perfetta per cucinare una o due porzioni, grazie al piccolo cestello con una capienza di 1,5 litri. E, grazie al display digitale, utilizzarla è facilissimo. Ora è in offerta a 56,95 euro al posto di 81,95 euro, con un risparmio del 31% pari a 25,00 euro.

Friggitrice ad aria Create Ikohs Un piccolo elettrodomestico per chi è da solo o in coppia