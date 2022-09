Friggitrice ad aria: il modello più venduto è in offerta. Risparmierai oltre 50 euro

Fonte: iStock Cibi sani e gustosi con la friggitrice ad aria in offerta

Fritto è davvero buono tutto, anche se spesso ci si fa venire qualche senso di colpa perché si pensa che sia poco salutare. Chi l’ha detto però, che per friggere il cibo si debba usare una grande quantità di olio? La friggitrice ad aria è l’evoluzione moderna di uno dei modi di cucinare più apprezzati e il modello della Moulinex è in grado di preparare piatti prelibati, sani e leggeri, approfittando nello stesso tempo di un prezzo altrettanto “gustoso”. La friggitrice, infatti, è in super offerta con uno sconto che permette di risparmiare più di 50 euro.

L’aria calda fa la differenza

La friggitrice ad aria ha il vantaggio di cuocere alla perfezione il cibo internamente, regalando una patina esterna croccante utilizzando solo un cucchiaio di olio e sfruttando una cottura che si basa sull’aria calda. Il modello della Moulinex in offerta con uno sconto del 39% non è assolutamente da meno: questo elettrodomestico non solo permette di utilizzare una piccola quantità d’olio, ma è stato pensato anche per realizzare ogni tipo di preparazione. È la soluzione ideale se ami stare dietro ai fornelli e vuoi sperimentare nuovi metodi di cottura come l’arrosto o la grigliata.

Offerta Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe Piatti gustosi e deliziosi, ma soprattutto leggeri e sani

Semplice e veloce: come funziona la friggitrice ad aria

Realizzare pranzi e cene per tutta la famiglia sarà un vero gioco da ragazzi con la friggitrice ad aria della Moulinex, perché il modello XL dal design compatto ha una capienza del cestello che arriva fino a ben 4,2 litri, dunque potrai preparare fino a 6 porzioni.

Provare per la prima volta nuove ricette o far felici i tuoi cari con il tuo “cavallo di battaglia” culinario è un gioco da ragazzi con questa friggitrice perché puoi davvero dare libero sfogo alla tua fantasia. Puoi realizzare senza problemi croccanti alette di pollo, gustosi gamberetti o deliziosi muffin semplicemente selezionando sul grande pannello touch screen digitale la modalità che preferisci tra frittura, arrosto, grigliata e cottura. Una volta scelto il programma, non ti resta che impostare la temperatura che va da 80° a 200° C per rispettare in pieno e valorizzare le caratteristiche degli ingredienti. Quando il piatto sarà pronto, la friggitrice ti avviserà con un segnale acustico e si spegnerà in automatico. Tra l’altro, eviterai che la cucina venga letteralmente invasa dal fumo, come avviene con la frittura tradizionale.

Che tu sia una cuoca provetta o stai ancora imparando, la friggitrice ad aria della Moulinex è sempre al tuo fianco. Grazie alle 8 modalità preimpostate preparerai patatine fritte, gamberetti, torte, pizza, pesce, grigliate o arrosti con risultati sempre impeccabili se sei alle prime armi o semplicemente se hai poco tempo per cucinare.

Il modello più venduto su Amazon è in offerta (e ti fa risparmiare più di 50 euro)

La friggitrice ad aria della Moulinex ha un prezzo vantaggioso che ti permette di risparmiare oltre 50 euro, ma anche tanto tempo. Il cestello ha al suo interno una griglia rimovibile che aiuta a catturare l’olio per una preparazione più sana, e nello stesso tempo insieme al cestello e a tutte le parti amovibili, può essere facilmente lavata in lavastoviglie per una pulizia approfondita in pochi minuti. Dopo averla utilizzata per la prima volta, non potrai più farne a meno!

